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特別報導

創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！

養小孩不只是家務事，而是國家大事——公共托育為我們帶來了什麼？

2018/05/22 , 評論
廣編企劃
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由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。
兼顧養育孩子和工作，雙薪家庭蠟燭兩頭燒

「怕養不起小孩」、「夫妻倆都忙於工作，擔心沒有時間和能力可以照顧好孩子」是現今台灣年輕夫妻不敢生小孩最常見的兩大原因，尤其面臨低薪時代，夫妻倆人都必需工作以維持家計的現象越來越普遍，孩子的照顧問題，便成為雙薪家庭最頭疼的難題。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：雙薪家庭的父母需同時兼顧工作與家庭

曾是過來人的蔣萬安立委深有同感的說道：「要同時兼顧照顧孩子與工作確實不容易，像是當時和太太在美國工作時，我們是先將孩子送到托嬰中心，大一點時再請褓母照顧，回到台灣之後，便交給長輩們來帶，透過這樣多方的支援力量，才讓我們夫妻倆都能無後顧之憂繼續投入職場生涯。」

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：台北市立委蔣萬安分享育兒經驗

比較國外的育兒環境，蔣萬安立委發現，台灣將孩子交由祖父母代為照顧的雙薪家庭仍占多數，至於找不到幫手的夫妻，就得面臨家庭或工作的抉擇，其中有不少是在職場表現優異的女性，但為了照顧孩子而被迫放棄工作，因此這除了會降低生育意願外，對於社會競爭力，也無疑是一大損失。

根據衛福部曾做過一項統計顯示，如果平均一個孩童的托育費用不超過家戶所得的10%-15%，夫妻才有生第二胎的意願，而目前私立托育費用約占家戶所得17%，公立托育約是占11%，可見中央和地方如果能夠全面推行幼托公共化，增加公托幼覆蓋率，讓年輕夫妻不用為了工作家庭兩頭燒，對於提升他們的生育意願一定會有實質的幫助。至於透過發放津貼補助的方式，蔣萬安立委則認為，這除了不是一個長遠的有效對策外，還容易造成幼兒機構變相調漲學費，對於減輕家長的負擔反而不見得有幫助。

推動幼托公共化服務，開創多贏局面

新北市從民國100年就開始積極推動幼托公共化服務，是全國最早施行幼托公共化的縣市。新北市長朱立倫表示，由於新北市市民有不少為外移人口，像這樣的年輕爸媽，也比較欠缺後援人手，因此對於幼托公共化服務有迫切性的需求。此外經由政府所把關的幼托公共化服務，無論是整體環境、設施與專業師資方面不但均有保障，收費也很平價，除了提供幼兒更安全健康的成長學習環境，讓父母們可以更加放心外，同時也增加了許多托育工作機會，可說創造了多贏局面。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市長朱立倫與板橋信義公共托育中心的孩童遊戲互動

「我就是幼托公共化服務的受益者！」水果媽媽當初在考慮要將一歲大的孩子送到托育中心時，原本長輩們很不放心，甚至要求將孩子帶回屏東給爺爺奶奶照顧，但水果媽媽不希望和小朋友分隔兩地，在實際造訪新北市公共托育中心後，她不但對於寬闊、通風、明亮的環境空間很滿意，有合格證照的師資也讓她感到放心，於是便馬上申請報名。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：目前育有3子的水果媽媽，小孩都就讀新北市公托中心。

談到孩子在進入公托後的改變，水果媽媽笑說：「他以前吃飯都要人一口一口慢慢餵，想不到來到中心一個禮拜，竟然就會自己用湯匙把一整碗粥給吃光光，所以我的三個小孩，都在一歲左右就送到新北市公共托育中心了。」

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：攝於板橋信義公共托育中心
廣設多元托育管道，營造友善育兒環境

新北市也是目前全台公托最普及、托育名額最多的地區，但依然供不應求，為使空間及資源做最有效的運用，包括利用學校、活動中心和公益回饋空間來廣設多元托育管道，並且讓私立托嬰中心加盟成為公共托育合作聯盟，協助控管私托中心的品質。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：板橋信義公共托育中心最大特色是設置了「陽光親子館」，陽光透過彩色玻璃灑落進來，結合了戶外的小樹林，讓孩子沐浴在清新自然又充滿綠意的學習環境中成長。

至於偏鄉地區的幼童，多數都是由阿公阿媽負責照顧，照顧服務需求不同於都市，因此有別於都會區的型態，而是以設置公共親子中心為主，提供一個長輩可以帶著幼童一同前來的好去所。

朱立倫市長對於公共親子中心讚賞有加，他說：「每一處的公共親子中心都有亮點，是根據當地文化特色而設計。像是坪林的特產是茶；萬里有萬里蟹；平溪則是天燈，這些特色都會融入當地的公共親子中心設計中，讓阿公阿媽帶著孫子孫女前來同樂之際，又可以認識了解地方文化特色。」

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：朱立倫市長提到因新北市管轄區域廣大，每區都有不同的特色，每項政策都需要因地制宜。

目前台灣公托整體覆蓋率距離國際標準還有顯著的落差，蔣萬安立委表示，除了積極落實幼托公共化服務外，也建議應修法針對托育中心與幼兒園師資經歷、過去行為評鑑公開透明化，以打造一個更為友善的育兒環境。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：攝於板橋信義公共托育中心

撰文/杜韻如 攝影/陳見州
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雙薪夫妻好辛苦！家庭工作兩頭燒，讓公共托育做你們堅強的後盾！
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創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！ ：

「自己都照顧不好了，更何況是養小孩？」事實上，許多厭世代的夫妻不是不想生，而是不敢生，但少子化問題影響的不只是家庭，還會造成國家未來經濟、生產力衰退等一連串衝擊。 然而除了經濟因素外，調查發現，育兒環境越是友善，夫妻生子的意願自然會隨之提升，想知道政府有哪些改善育兒環境的方針，幫助年輕爸媽們能夠放心生、安心養嗎？一起來了解「幼托公共化」大解密！

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