養小孩不只是家務事，而是國家大事——公共托育為我們帶來了什麼？

兼顧養育孩子和工作，雙薪家庭蠟燭兩頭燒

「怕養不起小孩」、「夫妻倆都忙於工作，擔心沒有時間和能力可以照顧好孩子」是現今台灣年輕夫妻不敢生小孩最常見的兩大原因，尤其面臨低薪時代，夫妻倆人都必需工作以維持家計的現象越來越普遍，孩子的照顧問題，便成為雙薪家庭最頭疼的難題。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：雙薪家庭的父母需同時兼顧工作與家庭

曾是過來人的蔣萬安立委深有同感的說道：「要同時兼顧照顧孩子與工作確實不容易，像是當時和太太在美國工作時，我們是先將孩子送到托嬰中心，大一點時再請褓母照顧，回到台灣之後，便交給長輩們來帶，透過這樣多方的支援力量，才讓我們夫妻倆都能無後顧之憂繼續投入職場生涯。」

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：台北市立委蔣萬安分享育兒經驗

比較國外的育兒環境，蔣萬安立委發現，台灣將孩子交由祖父母代為照顧的雙薪家庭仍占多數，至於找不到幫手的夫妻，就得面臨家庭或工作的抉擇，其中有不少是在職場表現優異的女性，但為了照顧孩子而被迫放棄工作，因此這除了會降低生育意願外，對於社會競爭力，也無疑是一大損失。

根據衛福部曾做過一項統計顯示，如果平均一個孩童的托育費用不超過家戶所得的10%-15%，夫妻才有生第二胎的意願，而目前私立托育費用約占家戶所得17%，公立托育約是占11%，可見中央和地方如果能夠全面推行幼托公共化，增加公托幼覆蓋率，讓年輕夫妻不用為了工作家庭兩頭燒，對於提升他們的生育意願一定會有實質的幫助。至於透過發放津貼補助的方式，蔣萬安立委則認為，這除了不是一個長遠的有效對策外，還容易造成幼兒機構變相調漲學費，對於減輕家長的負擔反而不見得有幫助。

推動幼托公共化服務，開創多贏局面

新北市從民國100年就開始積極推動幼托公共化服務，是全國最早施行幼托公共化的縣市。新北市長朱立倫表示，由於新北市市民有不少為外移人口，像這樣的年輕爸媽，也比較欠缺後援人手，因此對於幼托公共化服務有迫切性的需求。此外經由政府所把關的幼托公共化服務，無論是整體環境、設施與專業師資方面不但均有保障，收費也很平價，除了提供幼兒更安全健康的成長學習環境，讓父母們可以更加放心外，同時也增加了許多托育工作機會，可說創造了多贏局面。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市長朱立倫與板橋信義公共托育中心的孩童遊戲互動

「我就是幼托公共化服務的受益者！」水果媽媽當初在考慮要將一歲大的孩子送到托育中心時，原本長輩們很不放心，甚至要求將孩子帶回屏東給爺爺奶奶照顧，但水果媽媽不希望和小朋友分隔兩地，在實際造訪新北市公共托育中心後，她不但對於寬闊、通風、明亮的環境空間很滿意，有合格證照的師資也讓她感到放心，於是便馬上申請報名。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：目前育有3子的水果媽媽，小孩都就讀新北市公托中心。

談到孩子在進入公托後的改變，水果媽媽笑說：「他以前吃飯都要人一口一口慢慢餵，想不到來到中心一個禮拜，竟然就會自己用湯匙把一整碗粥給吃光光，所以我的三個小孩，都在一歲左右就送到新北市公共托育中心了。」

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：攝於板橋信義公共托育中心

廣設多元托育管道，營造友善育兒環境

新北市也是目前全台公托最普及、托育名額最多的地區，但依然供不應求，為使空間及資源做最有效的運用，包括利用學校、活動中心和公益回饋空間來廣設多元托育管道，並且讓私立托嬰中心加盟成為公共托育合作聯盟，協助控管私托中心的品質。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：板橋信義公共托育中心最大特色是設置了「陽光親子館」，陽光透過彩色玻璃灑落進來，結合了戶外的小樹林，讓孩子沐浴在清新自然又充滿綠意的學習環境中成長。

至於偏鄉地區的幼童，多數都是由阿公阿媽負責照顧，照顧服務需求不同於都市，因此有別於都會區的型態，而是以設置公共親子中心為主，提供一個長輩可以帶著幼童一同前來的好去所。

朱立倫市長對於公共親子中心讚賞有加，他說：「每一處的公共親子中心都有亮點，是根據當地文化特色而設計。像是坪林的特產是茶；萬里有萬里蟹；平溪則是天燈，這些特色都會融入當地的公共親子中心設計中，讓阿公阿媽帶著孫子孫女前來同樂之際，又可以認識了解地方文化特色。」

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：朱立倫市長提到因新北市管轄區域廣大，每區都有不同的特色，每項政策都需要因地制宜。

目前台灣公托整體覆蓋率距離國際標準還有顯著的落差，蔣萬安立委表示，除了積極落實幼托公共化服務外，也建議應修法針對托育中心與幼兒園師資經歷、過去行為評鑑公開透明化，以打造一個更為友善的育兒環境。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：攝於板橋信義公共托育中心

撰文/杜韻如 攝影/陳見州

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