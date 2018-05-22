雙薪夫妻好辛苦！家庭工作兩頭燒，讓公共托育做你們堅強的後盾！

嚴格把關機制，孩子安全父母安心

在蔣蔣4個月大的時候，蔣蔣爸爸和媽媽就把他送到板橋信義公共托育中心，「我們身邊就有朋友孩子送公托的經驗，都獲得一致好評，所以在蔣蔣一拿到戶口名簿時，我們就來登記了，也因為當時他才四個月大，所以幾乎沒有任何適應上的問題。」

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：參與板橋信義公共托育中心的家長，蔣蔣爸、蔣蔣媽

新北市社會局張錦麗局長分析，能夠讓父母親們這麼的放心，在於公托中心具有很嚴格的把關機制，包括所有建材都採用安全無毒設計；架設監視器，有效確保孩子在中心的照顧情況；托育人員除了有證照外，每年還需要定期接受18小時的專業訓練，另外還有護理師和廚工的配置。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市社會局張錦麗局長分享新北市公托中心的品管機制

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市公托中心具有很嚴格的把關機制

此外，公托中心也有特約醫師諮詢服務，像是小兒科名醫許永政，就曾經在新北市新店柴埕公托中心，提供嬰幼兒健康問診服務。許醫師表示，家長在照顧幼兒時，最常遇到營養及過敏兩大問題，有個案例是一位家長因為孩子比起一般同齡幼童還要瘦小，在經過許醫師的諮詢後，為他制定出一套改善孩子胃口的飲食計畫，結果成功讓孩子的體重開始增加，家長也終於放下心中的大石。由此可見，公托除了解決雙薪夫妻照顧幼兒的難題外，更重要的是，有專業人員的協助，能讓家長對於幼兒的健康、成長與身心發展更加安心。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：前新北公托中心特約醫師許永政（知名小兒科醫師）

交給專業人員來照顧，發展養成更健全

公共托育中心不僅是年輕父母們照顧幼兒的後盾，輔大兒童與家庭學系陳若琳教授表示，0-2歲的幼兒成長發育歷程變化非常大，像是從睡眠、爬行到走路，以及學習說話、肢體運用等能力，因應不同階段的發展，需要許多引領與刺激，可以說是一門很深奧的學問。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：0-2歲的幼兒成長發育歷程可以說是一門很深奧的學問。

此外，新生兒因為無法自我保護，也容易發生各種意外狀況，如果照顧者有急救知識，能在意外狀況發生的第一時間進行妥善處理，或許就能避免悲劇發生。陳若琳教授就曾遇到一位新手媽媽，她的寶寶患有呼吸窘迫症候群，幸好當時公托中心在寶寶發生呼吸困難時，懂得進行緊急急救措施，幫助寶寶順利獲救，事後那位新手媽媽除了對公托中心表達感謝之意外，也表示這讓她有了敢生第二胎的勇氣。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：輔大兒童與家庭學系陳若琳教授，分享0-2歲幼兒發育歷程

多管齊下，永續建構友善托育環境

張錦麗局長說，目前新北市的公托中心共有53所，收托人數占全國6成以上，收費也是最平價的，扣除每個月3千元的補助，家長只需要付6千元的費用。為了能盡速達到供需平衡，新北市政府也成立了公共托育合作聯盟，讓經評鑑合格的私托中心與托育人員一起進入公托體系，合作條件包括不能隨意漲價，另外也要接受相關管理及輔導，以確保收托品質，提供獎勵金做為環境改善。至於選擇公共托育合作聯盟的私托的家庭可額外申請3千元補助；選擇托育人員的家庭可額外申請2千補助，透過補助、管理、服務等方式，讓有需要送托照顧的家長，有更多元的選擇，並大幅降低托嬰負擔。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市的公托中心目前共有53所，圖為板橋信義公共托育中心

對於選擇自己照顧孩子的家庭，也需要有喘息的空間，因此每個公托中心，都設有親子館，讓鄰近社區的爸媽、長輩或是托育人員可以帶幼童前來同樂，館內除了有各式教具與幼兒設施外，也提供幼兒照顧方面的專業諮詢服務。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市的公托中心設有親子館，提供豐富教具與幼兒設施

而偏鄉地區目前共設有12間公共親子中心，以及如變形金剛版親子館的玩具行動車，會開到各山區鄉鎮「換換愛」，讓當地的孩子可以用舊玩具來換新玩具，並且教導照顧者如何利用玩具、教具來幫助孩童的發展。另外更有到宅服務，針對有幼兒照顧問題的新手爸媽，會派請托育人員直接到府上提供協助指導。

Photo Credit:關鍵評論網 圖說：新北市的公托中心也提供幼兒照顧方面的專業諮詢服務。

要建立友善的托育環境，不能只仰賴發放津貼，張錦麗局長表示新北市將進一步成立托育營運管理中心，利用多管齊下的方法持續推動托育公共化，這樣才能達成永續經營的目標。

撰文／杜韻如 攝影／陳見州