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特別報導

創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！

雙薪夫妻好辛苦！家庭工作兩頭燒，讓公共托育做你們堅強的後盾！

2018/05/22 , 評論
廣編企劃
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由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。
嚴格把關機制，孩子安全父母安心

在蔣蔣4個月大的時候，蔣蔣爸爸和媽媽就把他送到板橋信義公共托育中心，「我們身邊就有朋友孩子送公托的經驗，都獲得一致好評，所以在蔣蔣一拿到戶口名簿時，我們就來登記了，也因為當時他才四個月大，所以幾乎沒有任何適應上的問題。」

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：參與板橋信義公共托育中心的家長，蔣蔣爸、蔣蔣媽

新北市社會局張錦麗局長分析，能夠讓父母親們這麼的放心，在於公托中心具有很嚴格的把關機制，包括所有建材都採用安全無毒設計；架設監視器，有效確保孩子在中心的照顧情況；托育人員除了有證照外，每年還需要定期接受18小時的專業訓練，另外還有護理師和廚工的配置。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市社會局張錦麗局長分享新北市公托中心的品管機制
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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市公托中心具有很嚴格的把關機制

此外，公托中心也有特約醫師諮詢服務，像是小兒科名醫許永政，就曾經在新北市新店柴埕公托中心，提供嬰幼兒健康問診服務。許醫師表示，家長在照顧幼兒時，最常遇到營養及過敏兩大問題，有個案例是一位家長因為孩子比起一般同齡幼童還要瘦小，在經過許醫師的諮詢後，為他制定出一套改善孩子胃口的飲食計畫，結果成功讓孩子的體重開始增加，家長也終於放下心中的大石。由此可見，公托除了解決雙薪夫妻照顧幼兒的難題外，更重要的是，有專業人員的協助，能讓家長對於幼兒的健康、成長與身心發展更加安心。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：前新北公托中心特約醫師許永政（知名小兒科醫師）
交給專業人員來照顧，發展養成更健全

公共托育中心不僅是年輕父母們照顧幼兒的後盾，輔大兒童與家庭學系陳若琳教授表示，0-2歲的幼兒成長發育歷程變化非常大，像是從睡眠、爬行到走路，以及學習說話、肢體運用等能力，因應不同階段的發展，需要許多引領與刺激，可以說是一門很深奧的學問。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：0-2歲的幼兒成長發育歷程可以說是一門很深奧的學問。

此外，新生兒因為無法自我保護，也容易發生各種意外狀況，如果照顧者有急救知識，能在意外狀況發生的第一時間進行妥善處理，或許就能避免悲劇發生。陳若琳教授就曾遇到一位新手媽媽，她的寶寶患有呼吸窘迫症候群，幸好當時公托中心在寶寶發生呼吸困難時，懂得進行緊急急救措施，幫助寶寶順利獲救，事後那位新手媽媽除了對公托中心表達感謝之意外，也表示這讓她有了敢生第二胎的勇氣。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：輔大兒童與家庭學系陳若琳教授，分享0-2歲幼兒發育歷程
多管齊下，永續建構友善托育環境

張錦麗局長說，目前新北市的公托中心共有53所，收托人數占全國6成以上，收費也是最平價的，扣除每個月3千元的補助，家長只需要付6千元的費用。為了能盡速達到供需平衡，新北市政府也成立了公共托育合作聯盟，讓經評鑑合格的私托中心與托育人員一起進入公托體系，合作條件包括不能隨意漲價，另外也要接受相關管理及輔導，以確保收托品質，提供獎勵金做為環境改善。至於選擇公共托育合作聯盟的私托的家庭可額外申請3千元補助；選擇托育人員的家庭可額外申請2千補助，透過補助、管理、服務等方式，讓有需要送托照顧的家長，有更多元的選擇，並大幅降低托嬰負擔。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市的公托中心目前共有53所，圖為板橋信義公共托育中心

對於選擇自己照顧孩子的家庭，也需要有喘息的空間，因此每個公托中心，都設有親子館，讓鄰近社區的爸媽、長輩或是托育人員可以帶幼童前來同樂，館內除了有各式教具與幼兒設施外，也提供幼兒照顧方面的專業諮詢服務。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市的公托中心設有親子館，提供豐富教具與幼兒設施

而偏鄉地區目前共設有12間公共親子中心，以及如變形金剛版親子館的玩具行動車，會開到各山區鄉鎮「換換愛」，讓當地的孩子可以用舊玩具來換新玩具，並且教導照顧者如何利用玩具、教具來幫助孩童的發展。另外更有到宅服務，針對有幼兒照顧問題的新手爸媽，會派請托育人員直接到府上提供協助指導。

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Photo Credit:關鍵評論網
圖說：新北市的公托中心也提供幼兒照顧方面的專業諮詢服務。

要建立友善的托育環境，不能只仰賴發放津貼，張錦麗局長表示新北市將進一步成立托育營運管理中心，利用多管齊下的方法持續推動托育公共化，這樣才能達成永續經營的目標。

撰文／杜韻如　攝影／陳見州

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創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！ ：

「自己都照顧不好了，更何況是養小孩？」事實上，許多厭世代的夫妻不是不想生，而是不敢生，但少子化問題影響的不只是家庭，還會造成國家未來經濟、生產力衰退等一連串衝擊。 然而除了經濟因素外，調查發現，育兒環境越是友善，夫妻生子的意願自然會隨之提升，想知道政府有哪些改善育兒環境的方針，幫助年輕爸媽們能夠放心生、安心養嗎？一起來了解「幼托公共化」大解密！

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