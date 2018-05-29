厭世代的催生符——優質幼兒教養環境是關鍵！

幼兒園是孩子在進入小學接受正規學制前的重要階段，有助於他們適應團體生活、學習遵守規範、生活自理和人際互動。

現今的幼兒園除了形態分成公立、非營利、私立幼兒園等，教育方式也非常多樣化，像是學習區教學、主題教學、方案教學、蒙特梭利、華德福等，因此爸媽們在為幼兒做出決定前，往往得花不少時間和心力來做功課。

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：公立幼兒園環境與課程十分講求多元化發展，圖為新北市板橋埔墘國小

目前孩子正準備要進入幼兒園的藝人郭彥均，除了聽取有經驗的朋友建議外，也親自走訪了不少間公私立幼兒園，他說：「有些家長可能認為從幼兒園就讓孩子學習很多知識、才藝或是語文，可以幫助他們贏在起跑點上，但我希望我的孩子童年能開心、自由去探索尋找自己的興趣，更何況環境也是種抗體，從小把孩子保護得太好，給予他太多的約束，對他的成長未必是件好事。」所以他在看幼兒園時，除了教學環境之外，也會從旁觀察老師們的教育理念與方式。

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：新北市板橋埔墘國小幼兒園

在參觀新北市公共化幼兒園時，郭彥均發現環境不但寬敞舒適，設備也非常新穎齊全，最令他印象深刻的是，孩子們在學習時都笑容滿面，看起來很樂在其中，他笑說：「看完之後我和太太就決定把孩子送進公立幼兒園，也難怪現在進公幼比私幼更難。」

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：知名藝人郭彥均女兒正準備要上幼兒園的年紀，也親自走訪了不少間公私立幼兒園

公共化幼兒園，不只要數量多更要高品質

以新北市推動幼托公共化為例，公共化幼兒園分成公立幼兒園和非營利幼兒園；新北市教育局林奕華局長表示，為了能使嬰幼兒托育無縫銜接，八年來，公共化幼兒園共增加了430 班，等於多招收了1萬1,657位學生，是全國增班速度最快與招收人數最多的縣市。

除此之外，公共化幼兒園的整體品質評鑑也很重要，所有進入公共化幼兒園的老師，除了具有專業幼教資格外，還需要先行通過考試，透過資深老師和新進老師間的密切合作，結合經驗的傳承和創新想法，讓課程設計與教學方式更靈活有彈性。不同公共化幼兒園的老師們也會相互交流，讓彼此的教育水準能一同提升，避免產生太大的差異性。

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：新北市教育局林奕華局長

林局長說：「我們不鼓勵學生用死背硬記的學習方式，也不建議太早讓幼兒拿筆練習寫字，所以老師是透過引導的方式讓孩子在探索中自主學習，這樣可以引發他們日後對學習的興趣和動機，因此孩子在幼兒園裡每天看起來都像是在玩，但其實卻非常受用。」

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：林奕華局長強調透過引導的方式讓孩子在探索中自主學習

新北市公幼還有一大特色，就是幼生們天天都能吃到有機蔬菜，加上聘請專業廚工料理，從食材源頭到餐桌都進行嚴格把關，新鮮、營養又健康。

此外，一般設於國小內的公幼空間寬廣，有助於幼生的活動發展和體能訓練。曾在公托中心擔任諮詢服務的小兒科名醫許永政便提醒，台灣的幼兒肥胖或偏瘦體型佔近一半的比例，絕大部分與運動不足有關，因此家長們在孩童0到5歲時，就應該幫助他們培養運動的習慣，以免運動量不足造成熱量囤積太多而發胖，或是因缺乏食慾而減少對營養素的充足攝取，導致體態失衡。

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：小兒科名醫許永政提醒孩童0到5歲時，就應該幫助他們培養運動的習慣

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：小兒科名醫許永政

在新北市板橋區埔墘國民小學擔任音樂老師的Iris媽媽，分享到她當初選擇讓女兒Iris就讀埔墘國小的附設幼兒園時說道：「公幼可以運用學校操場，讓孩子有更大的活動空間，這是我和我先生都很重視的一點，尤其是學齡前的幼童，我們認為讓他們在這個年紀多活動，還有品德跟自理能力的學習，都比課本上的知識學問來得更重要。像是上了公幼後，現在Iris都會主動整理好自己的東西，也從原本怕生的個性變得獨立許多。」

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：在新北市板橋區埔墘國民小學擔任音樂老師的Iris媽媽（左）

一旁的霓霓媽媽也直點頭表示認同，她說：「霓霓原本是念私幼，後來轉到公幼時，我發覺她變得更活潑開朗，尤其公幼有很多角落教學，可以引導孩子的創造和獨立思考能力，每次當霓霓開心拿著作品與我分享時，不難看出她的成就感和學習樂趣，也讓我更了解她的興趣喜好。」

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：新北市板橋區埔墘國民小學幼兒園家長霓霓媽媽

為了照顧弱勢族群，新北市公共化幼兒園除了提供弱勢家庭優先入園名額外，還另有學費加額補助，將來也仍會繼續尋求更多資源和空間來推動公共化幼兒園，以滿足一般家庭的需求。林奕華局長強調：「相較於將經費直接發放給家長做為補助，提供充足的公共化幼兒園名額，不但是永續的做法，長遠來看，可以幫助更多家庭受惠，並且讓孩子在專業幼教環境下快樂健康的成長，同時幫助他養成樂於學習的正向性格。」

Photo Credit：關鍵評論網 圖說：新北市公共化幼兒園除了提供弱勢家庭優先入園名額外，還另有學費特別補貼。

撰文／杜韻如 攝影/陳見州