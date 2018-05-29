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特別報導

創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！

厭世代的催生符——優質幼兒教養環境是關鍵！

2018/05/29 , 評論
廣編企劃
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由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。

幼兒園是孩子在進入小學接受正規學制前的重要階段，有助於他們適應團體生活、學習遵守規範、生活自理和人際互動。

現今的幼兒園除了形態分成公立、非營利、私立幼兒園等，教育方式也非常多樣化，像是學習區教學、主題教學、方案教學、蒙特梭利、華德福等，因此爸媽們在為幼兒做出決定前，往往得花不少時間和心力來做功課。

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圖說：公立幼兒園環境與課程十分講求多元化發展，圖為新北市板橋埔墘國小

目前孩子正準備要進入幼兒園的藝人郭彥均，除了聽取有經驗的朋友建議外，也親自走訪了不少間公私立幼兒園，他說：「有些家長可能認為從幼兒園就讓孩子學習很多知識、才藝或是語文，可以幫助他們贏在起跑點上，但我希望我的孩子童年能開心、自由去探索尋找自己的興趣，更何況環境也是種抗體，從小把孩子保護得太好，給予他太多的約束，對他的成長未必是件好事。」所以他在看幼兒園時，除了教學環境之外，也會從旁觀察老師們的教育理念與方式。

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圖說：新北市板橋埔墘國小幼兒園

在參觀新北市公共化幼兒園時，郭彥均發現環境不但寬敞舒適，設備也非常新穎齊全，最令他印象深刻的是，孩子們在學習時都笑容滿面，看起來很樂在其中，他笑說：「看完之後我和太太就決定把孩子送進公立幼兒園，也難怪現在進公幼比私幼更難。」

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圖說：知名藝人郭彥均女兒正準備要上幼兒園的年紀，也親自走訪了不少間公私立幼兒園
公共化幼兒園，不只要數量多更要高品質

以新北市推動幼托公共化為例，公共化幼兒園分成公立幼兒園和非營利幼兒園；新北市教育局林奕華局長表示，為了能使嬰幼兒托育無縫銜接，八年來，公共化幼兒園共增加了430 班，等於多招收了1萬1,657位學生，是全國增班速度最快與招收人數最多的縣市。

除此之外，公共化幼兒園的整體品質評鑑也很重要，所有進入公共化幼兒園的老師，除了具有專業幼教資格外，還需要先行通過考試，透過資深老師和新進老師間的密切合作，結合經驗的傳承和創新想法，讓課程設計與教學方式更靈活有彈性。不同公共化幼兒園的老師們也會相互交流，讓彼此的教育水準能一同提升，避免產生太大的差異性。

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圖說：新北市教育局林奕華局長

林局長說：「我們不鼓勵學生用死背硬記的學習方式，也不建議太早讓幼兒拿筆練習寫字，所以老師是透過引導的方式讓孩子在探索中自主學習，這樣可以引發他們日後對學習的興趣和動機，因此孩子在幼兒園裡每天看起來都像是在玩，但其實卻非常受用。」

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圖說：林奕華局長強調透過引導的方式讓孩子在探索中自主學習

新北市公幼還有一大特色，就是幼生們天天都能吃到有機蔬菜，加上聘請專業廚工料理，從食材源頭到餐桌都進行嚴格把關，新鮮、營養又健康。

此外，一般設於國小內的公幼空間寬廣，有助於幼生的活動發展和體能訓練。曾在公托中心擔任諮詢服務的小兒科名醫許永政便提醒，台灣的幼兒肥胖或偏瘦體型佔近一半的比例，絕大部分與運動不足有關，因此家長們在孩童0到5歲時，就應該幫助他們培養運動的習慣，以免運動量不足造成熱量囤積太多而發胖，或是因缺乏食慾而減少對營養素的充足攝取，導致體態失衡。

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圖說：小兒科名醫許永政提醒孩童0到5歲時，就應該幫助他們培養運動的習慣
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圖說：小兒科名醫許永政

在新北市板橋區埔墘國民小學擔任音樂老師的Iris媽媽，分享到她當初選擇讓女兒Iris就讀埔墘國小的附設幼兒園時說道：「公幼可以運用學校操場，讓孩子有更大的活動空間，這是我和我先生都很重視的一點，尤其是學齡前的幼童，我們認為讓他們在這個年紀多活動，還有品德跟自理能力的學習，都比課本上的知識學問來得更重要。像是上了公幼後，現在Iris都會主動整理好自己的東西，也從原本怕生的個性變得獨立許多。」

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圖說：在新北市板橋區埔墘國民小學擔任音樂老師的Iris媽媽（左）

一旁的霓霓媽媽也直點頭表示認同，她說：「霓霓原本是念私幼，後來轉到公幼時，我發覺她變得更活潑開朗，尤其公幼有很多角落教學，可以引導孩子的創造和獨立思考能力，每次當霓霓開心拿著作品與我分享時，不難看出她的成就感和學習樂趣，也讓我更了解她的興趣喜好。」

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圖說：新北市板橋區埔墘國民小學幼兒園家長霓霓媽媽

為了照顧弱勢族群，新北市公共化幼兒園除了提供弱勢家庭優先入園名額外，還另有學費加額補助，將來也仍會繼續尋求更多資源和空間來推動公共化幼兒園，以滿足一般家庭的需求。林奕華局長強調：「相較於將經費直接發放給家長做為補助，提供充足的公共化幼兒園名額，不但是永續的做法，長遠來看，可以幫助更多家庭受惠，並且讓孩子在專業幼教環境下快樂健康的成長，同時幫助他養成樂於學習的正向性格。」

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圖說：新北市公共化幼兒園除了提供弱勢家庭優先入園名額外，還另有學費特別補貼。

撰文／杜韻如　攝影/陳見州

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創造友善育兒環境，讓厭世代爸媽好好「做人」！ ：

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