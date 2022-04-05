中國官方每年鼓吹「學雷鋒好榜樣」，因為真正的傻子不夠用了

面對如此多的挖雷鋒底的人，中國官方歇斯底里地反擊行為，甚至逮捕了發表相關言論的人士，實屬反應過度，不僅沒有展現自己的胸懷和氣度，也縮小了自己的格局。筆者認為，將雷鋒從神壇拉回到一個有血有肉，還有缺點的人，並不是一件壞事。

每年3月5日是中國的學習雷鋒日，雖不是公共假期，但全國機關企事業單位、學校、部隊都熱衷於在這一天開展相關活動。與其說是「學雷鋒好榜樣」的溫馨善舉，毋寧說是一場荒腔走板的實景真人秀。在一個小孩被車碾壓周邊人視而不見、老人跌倒在地無人敢扶的叢林國度裡，人人鼓吹學雷鋒，不是因為他們都想成為雷鋒，而是真正的傻子不夠用了。

雷鋒出生貧苦農民家庭，父母早亡，先後在地方生產隊、農場和鋼鐵廠工作。因家庭成分符合中共的政治正確，被破格徵召入伍，開啟了傳奇的人生。也因為一次意外事故，生命定格在了21歲。當時的毛澤東聞訊後，大筆一揮，題寫了「向雷鋒同志學習」幾個大字，從此在全國名聲大噪，一夜之間彷彿成了中國人精神領域的「道德真君」。

幾乎每一個在中國學習成長的人，都或多或少地受到雷鋒精神的感召。讀書的時候，學校裡有雷鋒的雕塑、畫像或是標語。每年的學習雷鋒日，全校學生被組織起來進行一場實景秀。上午是低年紀的學生在花圃裡撿瓜皮紙屑，下午輪到高年級的同學，有時下午的同學沒東西可撿，還要臨時加道具助演。

等到了工作崗位的時候，公司的老闆或是主管依然對雷鋒精神推崇備至。這也不難理解，從企業經營角度來看，集體主義精神有利於企業發展。此外，中國的文化基因也向來主張以公滅私。員工學習雷鋒精神，除了要對企業有犧牲奉獻的使命，還有書本上經常提及的肩負起社會責任。

每年的學習雷鋒日，大概也是中國的敬老院和孤兒院等慈善機構最繁忙的時候，上班族和學生輪番造訪，欣欣然提著禮物而來，匆匆忙拍完照片遠去。有時連分到老人和小孩手中的慰問品也是臨時道具，拍完照立馬收走。如果慰問的人是這場滑稽秀的主演的話，那麼這些被慰問的人不過是背景一樣的跑龍套，主演名利雙收，跑龍套可能連一塊餅乾都吃不上，還要對著鏡頭一直微笑來暗示自己很幸福很滿足。

在學雷鋒活動中，中國的地方政府部門一定不會缺席，而且可能是最佳主角。正能量主題宣傳片是官方牢牢掌握意識形態領域話語權的重要媒介之一，拍攝的主題不外乎以人民公僕為主的各行各業的好人好事。比如炎炎夏日裡，恪盡職守的執法人員在街頭揮汗如雨指揮交通的橋段，為了畫面的逼著，有時還要用水打濕他的後背。

當發生諸如森林火災、地震、洪水等公共安全事故的時候，這樣的正能量宣傳片在穩固民心方面的重要性不言而喻。《紐約時報》就針對近期中國民航飛機墜毀事故點評道：「每當災難發生時，官方發布的消息和對資訊的控制都強調『正能量』，或強調愛國主義的振奮人心消息，給執政的中共打上正面光彩。」

《紅樓夢》裡甄士隱在太虛幻境看到一幅對聯，「假作真時真亦假，無為有處有還無。」影視作品作為一種藝術形式，歷來源自生活也高於生活，似是而非、刻鵠類鶩，讓人真假莫辨。近年來，中國官方主流宣導的包括雷鋒在內的諸多英雄式人物，頻頻受到大眾輿論的質疑，被迫令官方緊急出臺了《英雄烈士保護法》來打擊所謂的歷史虛無主義。

中國網路對於雷鋒的質疑，主要是圍繞其形象造假和個人作風問題。令很多人疑惑的是，在主流的宣傳裡雷鋒是一個做好事不留名的大好人，既然如此，為何他留下了如此多的做好事的照片？

據中國新聞網披露，雷鋒是當年的「有錢人」，在鞍鋼拿高工資時，曾買過皮茄克、料子褲、黑皮鞋、雪花膏，還有一塊手錶，當時這些都算奢侈品了。報導還引述「雷鋒專職攝影師」張峻的觀點，瀋陽軍區為了塑造雷鋒這個形象，為雷鋒補拍了部分照片，兩年多時間裡，拍攝照片223張，平均每三天一張。此外，官媒新華網報導雷鋒也有犯錯誤的時候，曾炫耀軍功章，不按時歸營，私自在廚房拿吃的等。

面對如此多的挖雷鋒底的人，中國官方歇斯底里地反擊行為，甚至逮捕了發表相關言論的人士，實屬反應過度，不僅沒有展現自己的胸懷和氣度，也縮小了自己的格局。筆者認為，將雷鋒從神壇拉回到一個有血有肉，還有缺點的人，並不是一件壞事。

筆者還留意到一個有趣的現象，中國Z世代的年輕人習慣稱呼情侶為「臭寶」。據說源自東北方言，有親暱的意思，在東北地區，人們對於越稀罕的人越喜歡說反話，臭到極致就是香。筆者認為，這個臭字很傳神，透出了它的市井氣息，不是可遠觀不可褻玩的聖人。同理，雷鋒身上的一些臭味，可以讓人們感受到他是一個實實在在的人。筆者不會否認，在中國確實有很多像雷鋒一樣默默無聞做好人好事的人，只不過他們沒有這個機會被黨選中。

柏拉圖在《理想國》中提到任何人和事物都有一個理型，也即理想型，我們期待一個人、社會、國家應該怎樣。於是乎，我們依靠德性的指導構建起一個個偶像和圖騰。在西方基督教三位一體的視角裡，耶穌是無所不能的神，也是完美無缺的人，我們凡人都是有缺點的人，我們需要向耶穌看齊，保持謙卑和懺悔。

在中國的傳統文化裡，除了有三綱五常，四維八德的條條框框，也有很多道德楷模的理型。二十四孝最為人熟知，也最極端，其中有埋兒奉母、臥冰求鯉、乳姑不怠等現代人看來違反基本人性的事例，這些對於普通人來說是難以企及的道德標準。有學者曾經表示，中國的道德楷模之所以如此神話和違反常識，就是為了讓所有人都有一個高的參照標準，如果標準太低會導致世風日下。

今天中國官方大肆宣揚雷鋒精神，自然是希望建立雷鋒這樣一個高的道德標準，使得社會大眾向其靠攏。那些挖掘雷鋒事蹟造假和私德污點的人，也不是反對好人好事本身，畢竟一個樂善好施、其樂融融的社會對每個人都是有益的。

毛澤東曾經說過：「一個人做點好事並不難，難的是一輩子做好事，不做壞事。」筆者認為，做一輩子好事，不做壞事，最重要的就是保持人道和良心，虛虛實實的「道德真君」有時並不那麼重要。

西方的諸多政治、經濟、社會理論關於人性的假設都是理性和自私的，所以說，一個人只有具有正常的民事行為能力，沒有人是傻子。如果一個政府，把人民當傻子，天天灌輸奴隸道德，那麼在這片土地上開出來的永遠不會是良善之花。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航