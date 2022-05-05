【逆滲透中國】支持俄羅斯侵略的中國人，依然是魯迅百年前所說的「奴在心者」

從奴在心者到奴在卵者

俄國獨裁者普亭（Vladimir Putin）狂妄地宣稱：「俄羅斯不在了，還要這地球幹嘛！」這種狂妄，將希特勒（Adolf Hitler）甩出三條大街。普亭話音剛落，中國的社交媒體上宛如鼎沸，普亭的粉絲們都高潮了。

中國人向來崇尚強權、崇拜暴君。屠戮上億中國人的毛澤東，至今仍是中國人票選的世界第一偉人。俄國入侵烏克蘭之後，普亭儼然有後來居上的氣勢，中國社交媒體上有人諷刺說：「中年人一旦把持不住自己，便以為自己是普亭，是秦皇，是漢武。他們彷彿成了一地的主宰，幾句談笑聲間，檣櫓就能灰飛煙滅，看人樓起了，笑人樓塌了。」

普亭的魅力遠非一般的娛樂明星所能媲美。一個網名為「夏花依舊YZ」的中國女子寫道：「普亭的人格魅力無可比擬，連我爸都誇，大半夜起來看新聞生怕普亭吃虧，心有猛虎，細嗅薔薇，這樣的男人誰不喜歡。」一個網名為「捌月三」的中國女子則寫道：「優秀又帥氣，之前看他的一個視頻，他在寫作，然後回眸一笑，我直接淪陷了。」更加赤裸裸的表白，是一個名為「TONG_NWA」的中國女子，她激動地寫道：「我也好喜歡，我當場排卵了。」

中國國內如此，海外華人也沒有閒著。某個自稱六四倖存者的資深記者，將普亭描述成拯救世界的彌賽亞：「普亭在飛機上放置了聖像等聖物，並放有一本《聖經》，飛行時間夠長時，他在天上讀《聖經》。『沒有東正教，就沒有俄羅斯。』普亭帶領俄羅斯回歸東正教，目的是重建這個民族的精神支柱和道德準則。」難道「這個民族的精神支柱和道德準則」就是對內獨裁、暗殺，對外霸凌、侵略，派軍隊跑到別國去殺人、放火、強姦嗎？

普亭是一名好基督徒嗎？美國維吉尼亞州麥克林聖經教會牧師喬・卡特在〈俄烏戰爭為什麼扯上了宗教？〉一文中指出，自上臺以來，普亭曾多次試圖將自己塑造成基督王國的護國公。俄羅斯東正教的牧首基里爾對其亦步亦趨，公開祝福這場侵略戰爭，辯稱這一軍事衝突是與罪惡和外國勢力作鬥爭。

然而，並非所有的俄國東正教信徒都贊同這一立場。一個由275名俄羅斯正教神父和執事組成的全球團體不畏打壓，公開呼籲「停止自相殘殺的戰爭」，並申明烏克蘭人民擁有其政治自決權。此外，一個由100多位美國基督教領袖組成的跨宗派教會團體，也致函基里爾，請他使用自己的影響力阻止俄羅斯對烏克蘭的入侵，並「禱告和重新考慮你對這場戰爭的支持。」

俄國問題專家亞歷克斯・米拉基科警告說：「普亭利用傳統基督教是為了政治效果。美國和歐洲的觀察家們最好能看穿這套把戲。」

那麼，為什麼偏偏有那麼多中國人為普亭而癡狂，甚至支持其發動的侵略戰爭？魯迅說過，很多中國人是「奴在心者」；他卻不知道，100年後，中國人仍是「奴在心者」，更有若干中國女子是「奴在卵者」。

在中國，有些女人身不由己，被拐賣、被囚禁、被強暴、被當做生育機器，淪為鐵鏈女奴，讓人哀其不幸；而另外有些女人卻是自願為奴，不僅自願為奴，而且自願為性奴，最大的夢想就是「躺平」到普亭身邊，接受君王般的普亭的恩澤，還洋洋得意地昭告天下。

這些公開宣稱要為普亭排卵的中國女人，未必都是共產黨員。比起肥胖臃腫的習近平來，普亭似乎更符合她們的審美標準：普亭是一個上天開飛機、下水抓蛟龍的肌肉男。比起遲遲不敢出兵征服台灣的習近平來，普亭實踐了中國人「天下帝國」的想像——雖然俄國侵佔了中國上百萬平方公里土地，中國人卻一點也不恨「老大哥」。

Photo Credit: AP / 達志影像

中美兩國退伍軍人會再度交戰嗎？

支持普亭的中國人不僅僅是女性。有一份名為「湖南省常德市參戰老兵自願赴俄前線支援俄羅斯請戰書」在中國社交媒體上熱傳。

這份致當地「國防動員委員會」和「退役軍人事務局」的信件的作者，自稱「我們是常德籍參加過對越自衛反擊戰的退役老兵」，因為「北約企圖東擴，威脅俄羅斯和我們偉大祖國的安全」，基於「國家興亡，匹夫有責，為正義而戰，為和平而戰，打擊烏克蘭現政權，為世界和平貢獻力量」，請求當局准許他們去幫俄羅斯打這場爛尾仗。信件末尾，有他們的親筆簽名和手印。

最後一句名言「保衛俄羅斯就是保衛我們偉大的祖國」，讓人不禁聯想到1929年的中東路事件：為了維護對中東鐵路的控制，蘇聯悍然出兵中國，殺死和俘虜上萬名東北軍官兵。在這場武裝衝突中，還是地方割據政權的中共中央發出《動員廣大群眾反對進攻蘇聯》的通告，提出「武裝保護蘇聯」的口號。

中共積極維護蘇聯利益的舉動，贏得共產國際第七次全世界代表大會的讚譽：「中國共產黨號召並組織群眾去進行英勇的鬥爭，去反對自己的政府、中國的軍閥和國民黨。中國共產黨在中東路事件中，表示了真正的、布爾什維克、無產階級的國際主義的模範。」中共前總書記陳獨秀則因反對「武裝保衛蘇聯」而遭到中共開除黨籍。

如今的中共跟當年的中共，萬變不離其宗，在諂媚蘇俄上毫無二致。不過，色厲內荏的中國政府大概不敢派遣這批「廉頗老矣，尚能飯否」的老兵去烏克蘭戰場。

與這群虛張聲勢的中國退伍軍人相比，美國的退伍軍人卻是真槍實彈走上戰場。美國老兵瓦斯奎茲在推特上傳身穿戰服、站在烏漆墨黑的物體前的畫面，他對著鏡頭說：「我不知道你們看不看得出來我身後的是什麼，這是俄羅斯坦克，是我們摧毀的第一輛。」他寫到：「這個村莊已經被俄羅斯佔領一個月，俄軍恐嚇民眾、搶走他們的食物。今天我們進來，幹掉七輛坦克和無數俄羅斯人，藉此解放這裡的民眾。」

鏡頭外，一名烏克蘭人大喊「歡迎美國人！」瓦斯奎茲還大罵俄羅斯人是「廢物」，「俄羅斯人拒絕帶走陣亡同袍，讓他們被流浪狗吃掉。美國人永遠不會把同袍或屍體遺留在戰場。」他的妻子雖然擔心卻仍然支持他，「他這個人就是這樣。他在九一一之後也是做了一樣的事，急著去幫忙，這就是他，他是我的英雄。」

支持俄國的中國人並未死在戰場，卻死在回頭路上。2014年，一名崇拜普亭的浙江金華男子，帶著兩條金華火腿、兩瓶酒和一張14萬元存摺，千里迢迢來到北京的俄羅斯駐華大使館，準備送上特產和存摺，卻被拒之門外。後來，他狼狽回鄉，在路上從貨車上墜落，被周圍經過的車碾壓，當場死亡，地上留下一灘血跡。這算是毛澤東所說的「生的光榮、死得偉大」嗎？

在中國，網友有支持俄國和普亭的言論自由，卻沒有反對俄國和普亭的言論自由。腦性麻痺（腦癱）詩人余秀華發表反戰詩歌〈我乞求詩歌能夠阻擋一輛坦克〉，引發不同立場的網友唇槍舌戰。有支持余秀華的網友直言：「腦癱比腦殘高貴。」中國異見人士徐琳在臉書上說：「今天上午發了一個諷刺普亭的行為藝術照片，傍晚時國保又打電話來要我刪掉，我沒答應。憑什麽一下要我刪這個、一下要我刪那個？這個也不能說、那個也不能做，我到底出監了沒有？我諷刺普亭關你們什麽事？普亭真是你爹啊？」是的，普亭確實是習近平的洋爸爸。

魯迅說過：「殺人者在毀壞世界，救人者在修補它，而炮灰資格的諸公，卻總在恭維殺人者。」今天的中國人「面對豐縣，我一言不發；面對戰爭，我拍手叫好。」這是中國式的聰明。無數蝸居、蟻居的中國人，偏偏喜歡為中南海操心，這還不夠，還要為克里姆林宮操心。所以，中國人跟共產黨是分不開的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航