中國歷史本質上就是「沒有歷史」，各個階層都難逃薛西弗斯式的輪迴

希臘神話裡的薛西弗斯（Sisyphus）因為觸犯眾神，被判要將大石推上陡峭的山頂，每次當他筋疲力盡，大石快要登頂時，石頭就會從其手中滑脫，又得重新回去推，如此循環往復。

在西方的語境中，薛西弗斯經常用來形容永無止境而又徒勞無功的任務。中國的文化中，也有吳剛伐桂的典故，相傳吳剛受玉帝懲罰到月宮砍伐桂樹，但桂樹隨砍隨癒。

在尼采（Friedrich Nietzsche）看來，我們的人生本質上也是虛無，就像薛西弗斯推大石一樣，永遠做著重複而沒有意義的事情。

如果再大到一些國家和社會，它們運行的軌跡何嘗不是薛西弗斯式的呢？熟悉中國歷史的人，會驚訝地發現中國封建王朝也有著薛西弗斯式的輪回。

德國哲學家黑格爾（Georg W. F. Hegel）在看到晚清的敗象，不由地感慨，「中國歷史從本質上看是沒有歷史的，它只是君主覆滅的一再重複而已。任何進步都不可能從中產生。幾千年惡棍們輪流坐莊，炮灰們總是做祭品，這才是中國歷史的本來面目。事實上，中國任何一次革命都沒能使這個國家取得尺寸的進步。」

黑格爾對中國極度的悲觀情緒不禁讓人冒出一身冷汗，但是他所說的中國薛西弗斯式的迴圈卻是無法迴避的事實。

我們可以看到，每當一個雄心勃勃的王朝宣告成立，大多選擇與民休養生息，分給流民土地，鼓勵生產，然後國家漸漸富足起來。與此同時，人口不斷增加，人地矛盾日益尖銳，土地兼併和貧富懸殊的問題不斷顯現。這個時候，只要一場天災人禍沒有處理好，就會演變成一場場危及政權的農民起義和戰爭。這樣的朝廷，雖然有幸遇到力挽狂瀾的帝王或能臣，但是不過是繼續苟延殘喘幾年而已。