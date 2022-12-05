【逆滲透中國】死者已矣，留下的難題就是活人的：如何防止江澤民變成反習的象徵性棍棒？

中共前總書記江澤民在11月最後一天離世，很多人認為，這代表著一個時代的終結。

外界一直點評江澤民是一個機會主義者，早在1989年天安門學生運動的時候，時任總書記的趙紫陽因為反對武力鎮壓，從而被鄧小平奪權，江澤民則相反，他表現出對鄧小平的大力支持，從而獲得鄧的青睞。之後江澤民更是多次表現出緊跟鄧小平的步伐，他原本表現得比較保守，但由於鄧小平大力主張改革開放，江澤民轉而成為市場經濟的推手，見證了中國經濟起飛的10年。

然而江澤民的中國也並非太平盛世。在江的時代，中國建築起網路防火牆，宗教和異議人士受到迫害，婦女被強制墮胎，這明顯不是一個好時代，有網友表示「沒什麼值得懷念的。」

然後，在疫情持續三年、「白紙運動」爆發之際，有網友評論他說：「蛤，我們以前錯怪你了，你是天花板，不是地板。」意思是說，現在的中國，比江澤民時期更加糟糕，有一位網友說：「感謝您當年能讓我們都能看《鐵達尼號》。」這條評論在獲得數萬個點讚過後很快就被刪除了，畢竟中國現在是連《小小兵》都要刪減後才能上映，《鐵達尼號》這類「傷風敗俗」的電影放到今天應該是很難上映吧？

中國網友對於江澤民的態度是很矛盾的，雖然江澤民在世時並沒有受到人民積極的擁戴，但做人往往需要同行的襯托，對比中國現任領導人習近平公開演講只會照稿唸，甚至照著唸還會唸錯音，江澤民早年間在香港會見行政長官董建華，接受記者提問時候的時候，表現和以往中國領導人嚴肅的形象大相逕庭。他在回答記者問題時金句連連，直呼記者「Too young」，說他們提的問題「 Too simple」、「Sometimes native」，他還以「長者」自居，建議在場媒體多多提高自己的知識水平，最後送上他最喜歡的一句話「悶聲發大財」。

這些「名言」到現在還經常被網友拿出來娛樂，反觀現在，網路上為了迴避習近平的名諱，連「學習」兩個字都發不出來。江澤民時期即使不好，但總比現在有更多空間。

死者已矣，留下的難題就是活人的。《紐約時報》就在討論說，如何給江澤民舉辦葬禮，就成為習近平的新難題。悼念活動既要表達對江澤民的敬意，同時也要防止讓他變成反習的象徵性棍棒。