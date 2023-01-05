【逆滲透中國】中國人對「紅二代」既崇拜又厭惡，這種矛盾和「阿Q精神」是差不多的

作者按：雖然中國的普通人都知道中國不是中國共產黨的，但他們被長期的洗腦，在他們的潛意識裡，認為中國就是共產黨的。不改變這個觀念，中國的民主法治就沒有希望。

在極權制度下生活的人們，大多數經濟地位低下、經常要為衣食擔憂。但是，他們卻可以超越本身的疾苦，非常關心國家大事。這是因為極權制度下的洗腦成功。

在1960年代到1970年代毛澤東發動的文化大革命期間，邊遠農村的農民們，自己衣食溫飽都還沒有保障，但是在田間辛苦勞動之餘，還要按照中共要求，討論國家大事和世界前途，參與設計反修防修的萬年大計，開展革命大批判，批判孔老二、林彪反黨集團。久病成醫，中國人們養成了關心國家大事嗜好。

文革已經久遠，但中國還在中共管制之下，洗腦仍在繼續。所以中國人血液裡都浸透著政治和國家世界大事。對於人類前途、國家政治經濟制度等等，都可以做出長篇大論。所以你要問，「中國是誰的？」很多中國老百姓會振振有詞地告訴你，我們的國家是人民的！他們還會繼續說道：在資本主義社會，國家是一小撮壟斷資產階級的，他們通過假民主由選舉出來的代理人替他們操持國家。而在我們有共產黨領導的社會主義國家，國家是人民的，共產黨替人民操持國家、是為人民服務的。

現在的中國老百姓，比起文革時被洗腦和與世隔絕的老百姓來說，他們要有智慧得多，儘管有防火牆，但是也還可以看到世界上很多資訊，甚至可以出國旅行，他們對共產黨治國的種種失敗，也頗有微詞，所以經常在微信或者其他社交媒體上批評一下共產黨執政的失誤。他們的批評有一個特點，就是馬克思主義共產主義這本經是好的，只是有歪嘴和尚把經念壞了。所以只要把歪嘴和尚換一下，共產黨還是會把中國搞好的。這些人還沒有認識到共產黨的本質。（關於中共本質，請見另一篇文章。）

雖然普通老百姓認識共產黨的程度不一，但是他們對共產黨高幹的窮奢極欲和貪污腐敗是深惡痛絕的。可是在同時，他們又特別崇拜高官和他們的家庭和子女。中國人最喜歡吹噓的一件事情，就是我認得誰誰誰，他爸爸原來是什麼什麼高官。普通人很難直接認識高幹，所以他們以結識高幹子女甚至孫子輩為榮。而且他們對級別搞得非常清楚：什麼處級、局級等等之類。例如說，「我認得XXX是一個局級幹部，但是享受副部級待遇」等等。當然，在中國每一個級別，比如說副部級、正部級，待遇都不一樣，高一等，待遇就會好一塊。

這些批評共產黨的老百姓們最喜歡做的一件事，就是閱讀和轉發紅二代的評論。經常看見微信上有「某某前國家領導人」的後代某某發表評論，對習近平進行了批評。我在這裡沒有必要寫出名字，但網上很多，動不動就是某某前部長、某某前副總理、某某前國家領導人的兒子、孫子、兒媳婦、外孫、曾孫等等發表議論，批評了習近平。這些普通人想說的意思無非是：瞧瞧，連紅二代們都已經對習近平不滿了。

其實從資源配置上來講，這些普通老百姓和紅二代們進行的是一個零和博弈：紅二代拿的越多，他們所能得到的就越少。所以說他們跟紅二代根本就不是一個利益集團的、是對立的。這也是為什麼這些普通老百姓最恨的就是高官和他們家庭的腐敗。