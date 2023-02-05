中國春晚越來越難看，迎合北方觀眾口味又多了一層「媚上」的功能

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根據春晚觀眾分佈來看，北方的觀眾遠多過南方的觀眾。細數歷來春晚的節目，也是更符合北方觀眾的口味。總的來說，很多網友反應，今年的春晚質量差得有點水土不服。很多人提到，以前的春晚會引領潮流，而現在的春晚，就是總結一年來的笑點，再在春晚的舞台上演一遍，有些笑料融合得非常生硬，讓人感到尷尬。
春節聯歡晚會是中國人每年春節不可少的節目，在除夕的夜晚，中國的所有電視頻道都會統一播放春晚。
傳統中國除夕之夜，很多家庭都打開電視聽著聲音，老一輩打牌，小一輩圍在電視機前看，遇到大家喜歡的明星則會一起討論。以前的春晚也以搞笑、詼諧為主，那個時候很多網友說，春晚再不好看也要看一下，不然第二天聽不懂大家講的笑話，意思是春晚算是引領一年的潮流，能夠製造很多笑料。
當然，春晚本身作為一檔大型意識形態活動，也會總結一年的熱事、大事。近幾年的春晚，不僅主持班底大變樣，演出形式也和從前不太一樣，從春晚的舞台變遷，也勉強窺探中國將近20年來的變遷。
在江澤民時期，宋祖英是春晚常客，她的演出常安排在接近0點的重要時刻。宋祖英本人，也從歌手宋祖英變成「將軍」宋祖英。她能在春晚的舞台佔據如此重要的地位，跟她與江澤民的緋聞脫不開關係。在江澤民退居以後，宋祖英的風頭也不似從前。之後習近平一家獨大，黨媒屢次傳出一些宋祖英的醜聞，甚至否認她是一位「將軍」。
今年除夕夜突然爆出宋祖英將軍移民美國，很多中國年輕人不了解宋祖英和江澤民這段往事，一部分人認為宋祖英作為中國軍人移民美國，頗有叛國之嫌；另一部分則質疑她的軍銜。稍微年長的網友則隱晦地說：當年宋祖英一上台，鏡頭就對準「長者」，大家怎麼都看不見呢？
在2000年出頭，台灣歌手周杰倫也登上春晚舞台，當時周杰倫以鮮明的個人特色走紅兩岸三地，深受年輕人追捧，但老一輩總是認為他吐字不夠清晰，說唱就像在念經。而春晚舞台是一個偏向傳統、正式的舞台，通常只會邀請傳統藝術家。周杰倫在2004年首次登上春晚舞台，之後又四度登台，其中一次甚至和「傳統派」代表宋祖英合作，都說明春晚刻意轉向年輕化、流行化。
除了周杰倫，台灣、香港藝人上春晚也越來越頻繁。這期間，春晚從傳統歌唱、小品類節目，又多了一些流行歌曲。2009年-2019年十年期間，台灣魔術師劉謙六次上春晚表演魔術，掀起一陣魔術風。在這個時期，春節聯歡晚會還偏向於「正統」舞台，上春晚彷彿一個藝人評分表，能夠上春晚需要靠實力說話，而不是「誰紅就請誰去」。
專題下則文章：
【逆滲透中國】中國人對「紅二代」既崇拜又厭惡，這種矛盾和「阿Q精神」是差不多的
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