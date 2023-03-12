【逆滲透中國】「為中華之崛起而讀書」的周恩來，看見當前中國權貴精英的銅臭味，不知做何感想？

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中華崛起、民族復興、共產主義、天下大同這些崇高的理想，它們是多麼悅耳動聽，多麼懾人心魄。可是古今中外，又有多少人為之留流血犧牲，最後卻付諸東流，任何的理想和抱負在階級的鴻溝面前有時都如汪洋大海一般難以逾越。
每當高考季來臨，中國的考生們都不可避免地要迎接一場場如傳銷般的心靈蠱惑儀式。如果不出意外的話，總有一些出人意表的事登上熱搜，成為大眾茶餘飯後的談資。
今年也不例外，高考繼續讓一些人著魔和瘋癲。有意思的是，有時上面鼓吹的人自覺編不下去攤牌了，下面的人卻信以為真不爽了。
最近，安徽一所中學邀請網紅教授給學生做勵志演講，這位教授以自己親身的經歷宣揚金錢至上、潤之大吉、改善基因的觀點，引得台下的一位學生不服氣，徑直走向講臺，奪下教授的麥克風，然後指著教授痛批，「他！眼裡只有錢，學習就是為了錢！」這位同學還振臂高呼，「努力學習是為了什麼？是為了中華民族的偉大復興！」台下隨後爆發熱烈掌聲和歡呼，一些人退場以示對教授觀點的抗議。
這樣的場景對於中國學生來說，並不陌生，可以說似曾相識。他們的教課書裡，周恩來那句響亮的「為中華之崛起而讀書」的呐喊彷彿餘音未絕，但是那些繼承他宏圖大志的「無產階級革命家們」如今又魂歸何兮？周恩來如果在天有眼的話，看到這樣的一幕，不知是何種滋味？
當年的周恩來應該慶幸自己生活在一個言論相對自由的時代，每個人都可以有自己的價值取向。
當修身課的魏校長在課堂提問，「請問諸生為什麼而讀書？」同學們回答踴躍，似乎並沒有什麼顧忌和難堪。有的說為明理而讀書，有的說為做官而讀書，也有的為掙錢而讀書，還有的為吃飯而讀書。
周恩來的那句「為中華之崛起而讀書」，在當時那個內憂外患和時局混沌的年代，有如一盞啟迪世人發奮圖強的明燈，瞬間在思想和境界上崇高了許多。
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