【逆滲透中國】「為中華之崛起而讀書」的周恩來，看見當前中國權貴精英的銅臭味，不知做何感想？

每當高考季來臨，中國的考生們都不可避免地要迎接一場場如傳銷般的心靈蠱惑儀式。如果不出意外的話，總有一些出人意表的事登上熱搜，成為大眾茶餘飯後的談資。

今年也不例外，高考繼續讓一些人著魔和瘋癲。有意思的是，有時上面鼓吹的人自覺編不下去攤牌了，下面的人卻信以為真不爽了。

最近，安徽一所中學邀請網紅教授給學生做勵志演講，這位教授以自己親身的經歷宣揚金錢至上、潤之大吉、改善基因的觀點，引得台下的一位學生不服氣，徑直走向講臺，奪下教授的麥克風，然後指著教授痛批，「他！眼裡只有錢，學習就是為了錢！」這位同學還振臂高呼，「努力學習是為了什麼？是為了中華民族的偉大復興！」台下隨後爆發熱烈掌聲和歡呼，一些人退場以示對教授觀點的抗議。

這樣的場景對於中國學生來說，並不陌生，可以說似曾相識。他們的教課書裡，周恩來那句響亮的「為中華之崛起而讀書」的呐喊彷彿餘音未絕，但是那些繼承他宏圖大志的「無產階級革命家們」如今又魂歸何兮？周恩來如果在天有眼的話，看到這樣的一幕，不知是何種滋味？

當年的周恩來應該慶幸自己生活在一個言論相對自由的時代，每個人都可以有自己的價值取向。

當修身課的魏校長在課堂提問，「請問諸生為什麼而讀書？」同學們回答踴躍，似乎並沒有什麼顧忌和難堪。有的說為明理而讀書，有的說為做官而讀書，也有的為掙錢而讀書，還有的為吃飯而讀書。

周恩來的那句「為中華之崛起而讀書」，在當時那個內憂外患和時局混沌的年代，有如一盞啟迪世人發奮圖強的明燈，瞬間在思想和境界上崇高了許多。