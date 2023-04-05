【逆滲透中國】自爆家族貪腐、炫富又反華，「北極鯰魚」如何在微博引發「鯰魚效應」？

我們想讓你知道的是
如果按照以往中共官方和民間對一些言論捕風捉影式的審查和大張旗鼓般的上綱上線，這位「北極鯰魚」可以說是十惡不赦和名副其實的反華分子了，是不是要遭遇中國特色的鐵拳呢？還是享受「法不施於尊者」的特權，最後高高舉起，輕輕放下呢？
當中共的官員們動不動就在工作中將批評他們的人污蔑為「反華分子」和「境外勢力」時，他們不會料到靠吸食民脂民膏滋養起來的他們的膏粱子弟，有一天會淪為徹頭徹尾的反華分子和境外敵對勢力。
最近，一個微博網友「北極鯰魚」的用戶，因為自揭家族貪腐、炫富和辱罵弱勢中國人的言論，在中國輿論場引發了一股「鯰魚效應」。
「鯰魚效應」對很多人來說並不陌生，漁民為了讓捕撈到的沙丁魚保持鮮活狀態，往它們中放一條活蹦亂跳的鯰魚，半死不活的沙丁魚馬上靈光起來。在如今中國百業凋零、民生艱難的當下，「北極鯰魚」的出現無疑攪動了萬馬齊瘖的中國社會那份特殊的平靜。
就在中國的一些大學生們以「孔乙己文學」來調侃自己的懷才不遇和落魄難堪時，官媒們還想用「拼搏奮鬥」的心靈雞湯老配方來激勵大眾時，「北極鯰魚」的出現無疑是對平民百姓最好的答案和注解，也是對官僚權貴集團最致命的戲謔和嘲諷。
如果將中國社會比做一個沙丁魚罐頭，也許並不恰當，但是它有諸多地方符合沙丁魚的特性，也經常需要「北極鯰魚」來啟動民心和啟迪民智。和以往的鯰魚們相比，早年有露小寶開大奔進故宮彰顯王侯將相的尊貴，後有蘇州許可馨疫情回國享受不到特權鬧公主脾氣，再有江西周公子以少年老成的口吻炫耀體制內的滋潤，真可謂不勝枚舉，也許正應驗了毛澤東那句「數風流人物，更看今朝。」
我們今天的這位主人公「北極鯰魚」，真可謂有過之而無不及，她的搞活力馬達無敵，拉仇恨潛力無限。以至於新浪微博在事件發酵後，迅速清空其貼文並封號，相關涉事單位也第一時間出來發通告。
在炫富上，她自稱，「家裡有九位數，想混哪個平臺就混哪個平臺，想在哪個國家就在哪個國家。」
專題下則文章：
【逆滲透中國】「為中華之崛起而讀書」的周恩來，看見當前中國權貴精英的銅臭味，不知做何感想？
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