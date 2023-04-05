【逆滲透中國】自爆家族貪腐、炫富又反華，「北極鯰魚」如何在微博引發「鯰魚效應」？

當中共的官員們動不動就在工作中將批評他們的人污蔑為「反華分子」和「境外勢力」時，他們不會料到靠吸食民脂民膏滋養起來的他們的膏粱子弟，有一天會淪為徹頭徹尾的反華分子和境外敵對勢力。

最近，一個微博網友「北極鯰魚」的用戶，因為自揭家族貪腐、炫富和辱罵弱勢中國人的言論，在中國輿論場引發了一股「鯰魚效應」。

「鯰魚效應」對很多人來說並不陌生，漁民為了讓捕撈到的沙丁魚保持鮮活狀態，往它們中放一條活蹦亂跳的鯰魚，半死不活的沙丁魚馬上靈光起來。在如今中國百業凋零、民生艱難的當下，「北極鯰魚」的出現無疑攪動了萬馬齊瘖的中國社會那份特殊的平靜。

就在中國的一些大學生們以「孔乙己文學」來調侃自己的懷才不遇和落魄難堪時，官媒們還想用「拼搏奮鬥」的心靈雞湯老配方來激勵大眾時，「北極鯰魚」的出現無疑是對平民百姓最好的答案和注解，也是對官僚權貴集團最致命的戲謔和嘲諷。

如果將中國社會比做一個沙丁魚罐頭，也許並不恰當，但是它有諸多地方符合沙丁魚的特性，也經常需要「北極鯰魚」來啟動民心和啟迪民智。和以往的鯰魚們相比，早年有露小寶開大奔進故宮彰顯王侯將相的尊貴，後有蘇州許可馨疫情回國享受不到特權鬧公主脾氣，再有江西周公子以少年老成的口吻炫耀體制內的滋潤，真可謂不勝枚舉，也許正應驗了毛澤東那句「數風流人物，更看今朝。」

我們今天的這位主人公「北極鯰魚」，真可謂有過之而無不及，她的搞活力馬達無敵，拉仇恨潛力無限。以至於新浪微博在事件發酵後，迅速清空其貼文並封號，相關涉事單位也第一時間出來發通告。

在炫富上，她自稱，「家裡有九位數，想混哪個平臺就混哪個平臺，想在哪個國家就在哪個國家。」