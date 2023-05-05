【逆滲透中國】戰狼盧沙野就是習近平如臂使指的「分身」，絕不是口無遮攔的大嘴巴

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盧沙野畢業於專門培養外交官的『外交學院』，有多年駐外的經驗。能從激烈的競爭中脫穎而出、升到副部長級的駐法國大使，說明他絕不是口無遮攔的大嘴巴，他最知道『什麼時候能說什麼、不能說什麼』。盧沙野對媒體講的內容，應該是習近平政權的認識，相信盧沙野應該得到了中共內部的表揚。說不定回國升正部級的可能性都有了。
4月21日，中國駐法大使盧沙野接受法國媒體訪問，電視主持人問及烏克蘭問題，他不假思索、脫口而出：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」盧沙野還說，必須由中國人決定台灣的命運，堅稱唯有「對台灣人實施新疆式的再教育」才能「清除分離主義」。
隨後，當主持人提及毛澤東屠殺數百萬人民（其實是數千萬）時，他更怒嗆主持人沒唸過書、是拿八卦消息來詭辯，宛如一匹威風凜凜的戰狼，恨不得立刻將對方撕成碎片。
盧沙野的這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯獨立出來的十四個國家的主權地位，而這些國家全都與中國建立了正式的外交關係。如果這些國家不是主權國家，中國為何與之建交呢？
中亞各國在政治和軍事上依賴俄羅斯，在經濟上依賴中國，從「一帶一路」中獲利甚多，自然不會發出抗議。但立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三個波羅的海國家的外長紛紛向中國提出抗議。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示：「如果還有人仍想知道為何波羅的海國家不相信中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有名中國大使主張克里米亞是俄國的，而我們國家的國界沒有法源。」
拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）譴責說：「中國駐法大使有關國際法和國家主權的評論令人完全無法接受。我們要求中方作出解釋，並完全收回這份聲明。」愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）則稱這種說法是「錯誤且對歷史的誤解」。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也譴責此言「令人無法接受」。
法國輿論也為之嘩然，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪華的「成就」被大大沖淡。多名學者指出，盧沙野的論述意外揭露了北京對俄烏戰爭的真正態度。歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）指出：「該是時候認清中國是俄羅斯的盟友，必須受到制裁和懲罰。」
開放外交研究所創辦人費里雍（Thomas Friang）呼籲說，法國外交部應當召見盧沙野，提醒他我們主權國家是如何運作的，無論是基於道德或是策略考量。法國戰略研究基金會學者特魯斯（Bruno Tertrais）評論說：「我如果是北京政府，一定讓他搭乘下一趟班機立即回國。」
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