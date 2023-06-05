【逆滲透中國】「作風優良，能打勝仗」的中國解放軍，為何無法像美軍那樣得到人民敬重？

剛剛度過美國陣亡將士紀念日的假期，禮拜天在教會聚會以前，播放一個很短的紀念影片，讓我第一次有了對於軍人的尊重，也是讓我開始反思，為什麼之前並沒有發自內心地對中國軍人有一定的敬畏之心。

美國是世界強國，是一個自由之都，在很多人遭到獨裁政府逼迫、遇到戰爭流離失所時，美國站出來為難民提供極大的幫助。美國軍人效忠於國家，但是他們的國家不僅僅有美國公民，還有接受美國幫助的難民，而我也是其中之一。

在教會播放的影片中，有一句話這樣說：「He was dead in service to his contry.」其中這個Service非常觸動。Service有服務、服侍的意思，這個詞很常見。譬如餐廳裡面會有服務生為大家服務；教會裡面也有信徒服侍教會；在公司裡面，老闆也會一直強調希望會客戶服務。

服務的意思是謙卑自己、履行責任，使他人可以得利益。重點是為了他人的利益，而不是自己的利益。當然自己也可能得到某些好處，但這不是服務本身的目的。

共產黨雖然宣傳「為人民服務」，但這只是宣傳，共產黨實際在做的事是管理。比如戶籍制度，是為了保證權貴的利益；黨內高官早就把國家資源佔為己有，電力、電信、水等都由紅二代紅三代掌控，表面上為人服務，提供生活必須資源，實際上就是壟斷。

毛澤東的兒子毛岸英當年也是死在戰場上，但這位陣亡將士每一年都要被網友拉出來嘲笑一番，他的生日和忌日被封為「蛋炒飯節」，就是因為他上戰場初衷就不是為人民服務，而是「鍍金」，掙了軍功回來好名正言順地繼承毛澤東的位置。這樣的「為人民服務」如同黃鼠狼給雞拜年，沒有人會覺得感動。

中國軍隊的宣傳是：聽黨指揮，作風優良，能打勝仗，也就是說，整個軍隊最要緊的不是打勝仗，也不是為國捐軀，而是「效忠共產黨」。中國並沒有陣亡將士紀念日，因為專制政府總是突出自己的功勞，獨裁者為了證明自己掌權的合理性，必須弱化其他的個人。