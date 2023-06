【逆滲透中國】「作風優良，能打勝仗」的中國解放軍，為何無法像美軍那樣得到人民敬重？

剛剛度過美國陣亡將士紀念日的假期,禮拜天在教會聚會以前,播放一個很短的紀念影片,讓我第一次有了對於軍人的尊重,也是讓我開始反思,為什麼之前並沒有發自內心地對中國軍人有一定的敬畏之心。

美國是世界強國,是一個自由之都,在很多人遭到獨裁政府逼迫、遇到戰爭流離失所時,美國站出來為難民提供極大的幫助。美國軍人效忠於國家,但是他們的國家不僅僅有美國公民,還有接受美國幫助的難民,而我也是其中之一。

在教會播放的影片中,有一句話這樣說:「He was dead in service to his contry.」其中這個Service非常觸動。Service有服務、服侍的意思,這個詞很常見。譬如餐廳裡面會有服務生為大家服務;教會裡面也有信徒服侍教會;在公司裡面,老闆也會一直強調希望會客戶服務。

服務的意思是謙卑自己、履行責任,使他人可以得利益。重點是為了他人的利益,而不是自己的利益。當然自己也可能得到某些好處,但這不是服務本身的目的。

共產黨雖然宣傳「為人民服務」,但這只是宣傳,共產黨實際在做的事是管理。比如戶籍制度,是為了保證權貴的利益;黨內高官早就把國家資源佔為己有,電力、電信、水等都由紅二代紅三代掌控,表面上為人服務,提供生活必須資源,實際上就是壟斷。

毛澤東的兒子毛岸英當年也是死在戰場上,但這位陣亡將士每一年都要被網友拉出來嘲笑一番,他的生日和忌日被封為「蛋炒飯節」,就是因為他上戰場初衷就不是為人民服務,而是「鍍金」,掙了軍功回來好名正言順地繼承毛澤東的位置。這樣的「為人民服務」如同黃鼠狼給雞拜年,沒有人會覺得感動。

中國軍隊的宣傳是:聽黨指揮,作風優良,能打勝仗,也就是說,整個軍隊最要緊的不是打勝仗,也不是為國捐軀,而是「效忠共產黨」。中國並沒有陣亡將士紀念日,因為專制政府總是突出自己的功勞,獨裁者為了證明自己掌權的合理性,必須弱化其他的個人。