【逆滲透中國】老實苦幹不如走後門，中共操控人事檔案讓人民處於恐懼之中

在中國的古裝影視劇中，我們經常可以看到官府衙門的一張白紙黑字的條子，加蓋一個大紅印章像點穴術般決定了個人家私的活動與否。

封條是中國封建制度之下特有的產物，它是皇權和官僚權力凌駕於普天臣民之上的標誌，也是令鴻儒白丁都聞之色變的金箍。

在中國的封建制度下，除了沒有生命的財物可以被貼封條，活生生的人只要得罪了官僚權力，也可以在被戴上枷鎖的同時再被貼上封條。枷鎖可以用一把鑰匙打開，但是一旦貼上封條，彷彿如來佛在五指山上貼了一張讓孫悟空五百年都不能翻身的封印。

現實生活中，沒有人敢去揭下封條，一方面，如果那樣做了是忤逆封建權力之舉，可能給自己帶來殺身之禍；另一方面，被揭封條的人也不會因此逃出升天，還有可能罪加一等。

今天，類似的封條文化依然在中國大行其道，大到法院的查封封條，小到個人的人事檔案，都可以發現它們的蹤影。最近，中國媒體還曝光了一起母親在好奇心的驅使下，不小心拆了孩子帶回家的個人檔案袋，有可能毀了孩子前途的新聞。

根據中國目前的人事檔案管理制度，人事檔案屬於機密檔，只有擁有檔案管理許可權的單位（一般指學校、地方人事部門主管的人才市場，或工作單位）才能查驗、審核和密封檔案，沒有檔案保管許可權的單位以及個人不允許拆封檔案。此外，檔案在不同管理單位之間的傳遞一般通過機要通信、專人送取或郵政特快專遞，不得通過其他快遞或個人自帶的方式。

儘管中國目前關於人事檔案管理的部門規章，沒有明確細化違反相關規定的罰則，但是根據《國安法》、《保密法》等有關國家機密的罰則，這對私拆檔案的母女被網羅一個罪名也是輕而易舉的事。