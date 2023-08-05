【逆滲透中國】看重員工性價比、35歲失業魔咒——其中蘊含了什麼「中國特色」？

中國驚傳「35歲魔咒」，意思是35歲以後工作機會斷崖式下跌，如果不小心保不住工作，大概率是省吃儉用轉行重頭再來。

人到中年體力大不如前，因為工作不穩定帶來家庭經濟環境的動蕩，導致夫妻不睦、兒女叛逆，再加上老人到了某個階段身體健康出現狀況需要照顧，這是普遍意義上的中年危機，但還是那一句老話，中國人的中年危機，一定是具有中國特色。所以今天對比一下，遇到相同的問題，美國是怎麼避免的。

中國職場中，公司與僱員的關係更加不平等，公司有更多的話語權和選擇權。很多海外華人分享自己為什麼不回國，竟然是因為年齡太大了。有人說自己每次投遞簡歷，HR就像是在「審問」，不僅問到年齡，連婚育史、家裡有幾個老人這些不相關的問題全部問清楚，但這些問題在國外是不允許被問的。

求職者超過35歲很難入職，超過40歲基本就是沒什麼好工作可以選。就像近期提到的35歲魔咒，越來越多中國公司不再看重「經驗」，反而更加看重員工性價比，意思是剛畢業的年輕人對於薪水要求不高、更願意加班，相對而言沒有家庭負擔，不要考慮婚假、產假，也不太會存在臨時請假去照顧孩子、老人的問題。況且年輕人剛入職場心思單純，比較容易答應無償加班，對於公司來說是更好的選擇。

分享一個真實經驗。在離開中國以前，家人所在的公司跟阿里巴巴旗下集團螞蟻金服有合作，螞蟻金服並沒有或者只有很少加班費，但很多員工自願加班。因為公司會規定，加班兩小時可以報銷搭計程車回家的費用，加班多幾個小時，公司會發宵夜等。

對於公司來說，跟別的網約車公司合作並不困難，但是加班費省了很多。一些單身的員工，搭乘捷運回家可能需要一個小時通勤時間，回到家也是玩手機而已，不如在公司加加班，還可以享受到公司提供的晚餐、交通工具。相比而言，有家室的員工一下班勢必要趕緊趕回家。

中國不同工種的收入差距大，也讓人根本難以專業。中國一向崇拜「萬般皆下品、唯有讀書高」，腦力勞動者、手藝勞動者、體力勞動者的薪水差距很大。