小粉紅的反日激情：經過有效徹底的洗腦，如今中國民族主義就是為中共的統治服務

我們想讓你知道的是
共產黨對中國歷史的描述就是：中國一直長期受外國、特別是西方的欺負，世界唯一的原則就是武力，就是叢林原則，弱肉強食，沒有什麼法則。所以我們中國一旦有力量了，就可以用所有的手段將對方打死。在這樣的原則下，才有現在的小粉紅這種人格分裂的心態。
自從今（2023）年日本公佈，要把12年前遭大地震和海嘯毀壞的福島第一核電廠經過處理的放射性水排入海洋以來，中共就以「愛國主義」為基礎、「中國人民不吃這一套」的態度，發起一場全民反日運動。當然，這不是中共第一次用愛國主義與其他國家鬥爭，這是中共的老套路。中共最善於運用民族主義來凝聚老百姓的愛國情緒，轉移對中共政策失敗的注意力，掩蓋國內矛盾。
這一次，中共首先是對核處理水排放安全問題傳播虛假資訊，稱之為「核污染水」，以便使人們恐懼並激起他們的憤怒，進而停止從日本進口海鮮。
中共這樣做，是完全沒有科學根據、罔顧事實的。因為國際原子能總署一個包括了中國專家的特別工作組的科學家們已得出結論，日本將核處理水排入海洋對人類健康或環境的影響非常小。所以，全世界，特別是美國、歐盟和澳大利亞等發達的民主國家的政府，都支持日本排放核處理水。
在中國政府以「愛國主義」為口號的鼓動下，中國的很多人，特別是「小粉紅」們，開始對日本進行攻擊。
廣東一名女子在社交媒體上發佈照片，要把買來尚未開箱的日本牌子的空調退貨，以示抗議。在成都經營一家日式酒吧的老闆把牆上貼的海報撕下來、酒瓶砸碎，還說打算關閉酒吧。還有很多的中國人打電話去日本辱罵和騷擾日本的企業。日本在華外交機構和日本學校也遭到攻擊。
當然，這種走火入魔的對日本的攻擊，對中國本身也有影響。首先是老百姓在政府誤導下搶購食鹽，然後是按理推斷既然這污水會影響到中國，那麼中國的海鮮也就不安全了，老百姓也不吃了，這也重創中國海產行業。所以，這次反日運動對中國本身是有代價的。
這就像研究國情學者們常常警告的，民族主義是一把雙刃劍。專家們經常警告說，這種民族主義和愛國主義的情緒，很可能轉向對中共政策失敗的不滿，甚至動搖中共的統治。
專題下則文章：
【逆滲透中國】看重員工性價比、35歲失業魔咒——其中蘊含了什麼「中國特色」？
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