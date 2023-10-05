是宗教統戰或和平之神？兩岸媽祖信俗交流的「雙面刃效應」

日前台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟，聯合邀請福建莆田湄洲祖廟媽祖神尊入台巡安，湄洲祖廟予以快速回應，計畫擬於11月3日至13日赴台巡安。中國國台辦宣稱，媽祖是兩岸同胞共同尊奉的神明，福建湄洲媽祖祖廟神尊曾多次赴台巡安，樂見神尊媽祖赴台巡安，為台灣民眾賜福。

媽祖是台灣民眾主要信仰神祇之一，其他如玄天上帝、關公、保生大帝等皆是備受愛戴的神祇信俗。

中共當局對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。從經濟融合到凝聚社會文化認同，再到型塑民族主義認同，此為一漸進、和平、統一過程。

顯然，媽祖信俗是聯結閩台民眾重要中介機制，媽祖信仰溝通兩岸民眾文化同源、血緣同根、宗教共源，利於從「兩岸一家親」營造到建構「兩岸命運共同體」，從而利於國家完全統一及民族偉大復興。

近來中共當局推出兩岸融合策略，以福建作為融合示範區發揮先試先行作用；對台政策已從「向南移、向下沉」、「三中一青」（中小企業、中低收入戶、中南部及青年世代）政策，轉向「一代一線」（青年世代、基層路線）政策取向。

對台政策採取「反獨促統」、「融合漸統」目標及兩岸融合途徑，尤其是「一代一線」所指涉青年世代、基層一線，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」，其中基層民眾顯然涵蓋各種源自中國本土重要神祇，從宗教同源認同試圖轉化為政治及國族認同。

首先，推動兩岸人文社會交流，以媽祖信俗促進中華國族認同

無論是中共十三五計畫和十四五計畫在「加強兩岸人文社會交流」方面，前者宣稱「加強兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，增進兩岸同胞文化、民族認同。」後者宣稱「推動兩岸文化教育……，促進兩岸同胞共同傳承和創新法展中華優秀傳統文化」，又宣稱「加強兩岸基層和青少年交流，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。」

其次，轉化湄洲媽祖祖廟為「心靈原鄉」推向「祖國大陸」認同