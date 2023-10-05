是宗教統戰或和平之神？兩岸媽祖信俗交流的「雙面刃效應」

我們想讓你知道的是
傳統而言，中國民眾拜媽祖必須非常低調，由於中共黨國威權體系的意識型態是無神論，宗教必須為社會主義國家服務，而宗教經中共黨國體制拉攏改造、收編吸納後，竟形成一種具有政治統戰作用的「媽祖文化」。
日前台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟，聯合邀請福建莆田湄洲祖廟媽祖神尊入台巡安，湄洲祖廟予以快速回應，計畫擬於11月3日至13日赴台巡安。中國國台辦宣稱，媽祖是兩岸同胞共同尊奉的神明，福建湄洲媽祖祖廟神尊曾多次赴台巡安，樂見神尊媽祖赴台巡安，為台灣民眾賜福。
媽祖是台灣民眾主要信仰神祇之一，其他如玄天上帝、關公、保生大帝等皆是備受愛戴的神祇信俗。
中共當局對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。從經濟融合到凝聚社會文化認同，再到型塑民族主義認同，此為一漸進、和平、統一過程。
顯然，媽祖信俗是聯結閩台民眾重要中介機制，媽祖信仰溝通兩岸民眾文化同源、血緣同根、宗教共源，利於從「兩岸一家親」營造到建構「兩岸命運共同體」，從而利於國家完全統一及民族偉大復興。
近來中共當局推出兩岸融合策略，以福建作為融合示範區發揮先試先行作用；對台政策已從「向南移、向下沉」、「三中一青」（中小企業、中低收入戶、中南部及青年世代）政策，轉向「一代一線」（青年世代、基層路線）政策取向。
對台政策採取「反獨促統」、「融合漸統」目標及兩岸融合途徑，尤其是「一代一線」所指涉青年世代、基層一線，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」，其中基層民眾顯然涵蓋各種源自中國本土重要神祇，從宗教同源認同試圖轉化為政治及國族認同。
首先，推動兩岸人文社會交流，以媽祖信俗促進中華國族認同
無論是中共十三五計畫和十四五計畫在「加強兩岸人文社會交流」方面，前者宣稱「加強兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，增進兩岸同胞文化、民族認同。」後者宣稱「推動兩岸文化教育……，促進兩岸同胞共同傳承和創新法展中華優秀傳統文化」，又宣稱「加強兩岸基層和青少年交流，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。」
其次，轉化湄洲媽祖祖廟為「心靈原鄉」推向「祖國大陸」認同
專題下則文章：
小粉紅的反日激情：經過有效徹底的洗腦，如今中國民族主義就是為中共的統治服務
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。