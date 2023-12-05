中國Z世代掀起「漢服熱」，可悲的是很多人不如一個生逢其時的畜牲

近年來，參加一些中國的文藝演出，如果沒有漢服表演的話，總覺得少了些什麼。漢服從原本小眾的愛好演變為如今蔚為大觀的「漢服熱」，令很多人始料未及。

漢服熱的推波助瀾者是以Z世代為主的中國年輕群體，近年來他們熱衷中國傳統文化，願意為漢服、文玩等國潮品牌買單，在他們眼中，這是用實際行動來表達愛國。

和以往在年輕人中間流行的具有非主流特點的殺馬特、二次元不同，漢服熱、傳統文化熱精準地契合了中共近年來的政治主張。

習近平2012年上臺後，提出了實現中華民族偉大復興的中國夢主張，他還在胡錦濤的中國特色社會主義「三個自信」（道路自信、理論自信、制度自信）基礎上加上了文化自信，稱為「四個自信」，從此頻繁地出現在中共文宣上。

中共統一戰線的「第12個對象」

在經歷了數次政治運動後，擁抱市場經濟和對外開放的中國，中共的共產主義思想逐漸受到挑戰，難以凝聚社會共識，尤其對年輕人越來越沒有市場，因此需要不斷豐富中國特色的內涵來讓其獲得持久的生命力。

中華民族偉大復興的中國夢在此背景下應運而生，它在經濟上除了有脫貧攻堅全面小康的目標，對外還有雄心勃勃的「一帶一路」計畫，傳統文化或民族文化的復興也是其中的重要組成部分，文化自信的提出可以說是在不斷面臨西方文化滲透下，自挽顏面的無奈之舉。

國共對峙的漢賊不兩立年代，兩岸都在爭中華民族的正統性問題。