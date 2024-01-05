【逆滲透中國】中共編修「清史」小肚雞腸，與北洋政府的有容乃大形成強烈對比

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汪精衛本人當年是與大清勢不兩立的革命黨，曾捨身行刺攝政王，被捕後在獄中遭到刑求，寫下膾炙人口的詩句：「慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭。」然而，親身參與推翻清廷的革命的汪精衛，卻對《清史稿》的作者及立場卻予以相當的尊重。
習近平一講話，編修21年的清史立即「生不見人，死不見屍」
2023年6月，習近平召開「文化傳承發展座談會」，強調中華文明具有突出的統一性，中華民族各民族文化融為一體。習近平話音剛落，聲稱「習近平總書記一直十分牽掛」的編修清史計畫頓時死翹翹。這似乎成為一個規律：只要是習近平插手的事情，必定是失敗的結局。
編修清史的計畫始於2002年，中共當局專門成立國家清史編纂委員會，此「重大學術性文化工程」有上千名專家學者參加。2018年9月，中共版的「清史」完稿，共106冊、3200萬字，為民國編修的《清史稿》篇幅的四倍。次年，送審稿交由新成立的中國社科院中國歷史研究院負責審讀，該院院長高翔是習近平的心腹，曾經負責中國網路監控事務。稿件落到此人手中，可謂凶多吉少。
果然，任教於美國耶魯大學的華裔學者張泰蘇在社群平台X上以英文發文說，他從可靠消息來源得知，這部「清史」已被高層擱置，理由是「未能肯定人民的觀點」，具體來說，「受到新清史影響過大」，因此在政治上無法被接受。
所謂「人民的觀點」，就是共產黨的觀點，因為在共產黨治下，人民從來沉默似金、不能有任何獨立的觀點，人民一旦要表達自己的觀點，比如1989年在天安門廣場和北京街道上表達，共產黨立即用機槍和坦克來消滅這些觀點和表達這些觀點的人。
過去20年來，當局為此編史計畫花費將近人民幣20億元，現在只因習近平一句話就浪費了投入的資源。對於揮金如土的共產黨來說，這點錢算不得什麼。而對於想了解當前中國學術審查情況的人來說，這就是一個活生生的例子：在中國，歷史必須為政治服務。
中共黨媒《人民日報》曾發表御用學者周群撰寫的長文〈牢牢把握清史研究話語權〉，聲稱「清史研究與維護國家領土主權完整有著密切關係」、「清史研究事關意識形態安全」，而「新清史」是「國外歷史虛無主義在清史研究領域的理論變種。」
為抗衡「新清史」的觀點，由中國歷史研究院推出上下兩卷、110萬字的《清代國家統一史》，該書對清代東北邊疆、蒙古、新疆、西藏、西南邊疆、台灣、海疆等地區經略作了專題性、全面性的探討和評估，指出「清朝的中國王朝定位是不容置疑的。」
專題下則文章：
中國Z世代掀起「漢服熱」，可悲的是很多人不如一個生逢其時的畜牲
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