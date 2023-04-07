菲律賓也曾「反送中」（一）：蔣介石過世前，那些被遣送至中華民國的菲華政治受難者們

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台灣白色恐怖研究中，有一個相當特殊而少人研究的面向，那就是「跨國合作」的政治案件。它的操作重點，就是兩個字：「送中」。 菲律賓政府在1975年與中共建交，同年放寬國籍法限制允許華人入籍前，確實多數菲華仍是「中國」的海外僑民。因此在50年代至70年代，部分被捲入國民政府政治漩渦的菲華，就被「送中」到了台灣。
文：李禎祥（政治大學台灣史研究所碩士）
台灣白色恐怖研究中，有一個相當特殊而少人研究的面向，那就是「跨國合作」的政治案件。它的操作重點，就是兩個字：「送中」。送中並不始於2019年香港當局公布並引發強烈政治動盪的「送中條例」；早在1950年代初期，國民黨政府就與外國政府黑箱作業，跨海押解蔣政權的異議分子送回中華民國（台灣）並予軍事審判，人數最少30。例如從日本押解陳智雄、柳文卿；從韓國押解宋和亭、張文信等。從鄰國菲律賓押解更多。但從菲國押來的，不是抓錯人，就是抓小咖，真正大咖匪諜沒一個。
戰後菲律賓的三重矛盾情勢
為什麼從菲律賓押回來的人特別多？主要有兩個原因：一是反共，二是排華。1946年菲律賓獨立後，歷屆總統如羅哈斯、季里諾、麥格塞塞、賈西亞等，都是堅定反共人士。他們和地緣、政治關係密切的台灣（中華民國）當局，都納入以美國為首的反共陣營，共築第一島鏈的區域安全。台、菲的邦交長期鞏固（1946-1975），直到蔣介石逝後兩個月，才因馬可仕總統與北京建交而中斷。
但另一方面，菲律賓國內卻受第三國際、中共、印共三股共黨勢力影響，光是國內就有「菲共」和「菲華共」兩支共黨組織，分別吸收菲律賓人和菲律賓華人。這些紅色勢力，部分成立反抗軍，走體制外武裝游擊路線；部分進入體制，在政商、新聞、教育界發展。這是菲律賓矛盾情勢之一：親共與反共的鬥爭。
第二層矛盾情勢，是華人與菲人的種族矛盾。菲律賓在美領時期，即實施「菲化」政策，獨立後更趨積極，從而削弱華人勢力，使其在政治上淪為二等公民，並常藉「反共」之名打擊華人勢力，造成僑界的白色恐怖。被打擊的華人，部分即以「送中」途徑運往台灣當局回收處置。
最有名的是1952年的「禁僑案」（禁是拘禁，關在水牢，使其受盡折磨）：季里諾總統任內，由國防部長麥格塞塞以「搜捕華僑共嫌」為名，大肆逮捕306人，釀成菲國僑界的白色恐怖。被捕者多是僑界頭人、商人甚至堅定的反共者，可見當局別有算計，要拿華人開刀。在台灣當局和菲國僑界力救下，這些華人才陸續釋放，9年後（1961）全案才告結束，但沒有一人被判有罪，濫捕可想而知。
第三層矛盾情勢，是中國國民黨與中國共產黨的短兵相接。菲國華人絕大部分是福建移民，原本各安其業，戰後因外有菲人頻頻排華，內有國共滲透分化，許多華人被迫依違兩邊，或各自押寶。其中新聞界是重要戰場，國共壁壘分明，論戰激烈。
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