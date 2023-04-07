菲律賓也曾「送中」（二）：國民黨不滿菲報章言論，竟把社長和總編抓來台北

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台灣白色恐怖研究中，有一個相當特殊而少人研究的面向，那就是「跨國合作」的政治案件。它的操作重點，就是兩個字：「送中」，其中70年代震驚國際的「于長城案」就是一例。由於菲律賓《華僑商報》的言論立場得罪國民黨駐菲支部，最終該報社長于長城和總編輯于長庚兩兄弟，被遣送到台灣受審。
文：李禎祥
1957年7月 柯千案（柯千、劉漢卿、施文章、施嬿婉）
發生於蔣介石（台）、季里諾和麥格塞塞總統（菲）時代。這是筆者目前所知，蔣菲合作的跨國白色恐怖中，唯一有共黨成員的案件，但仍有相當程度的冤情。
柯千案中的柯千、劉漢卿、施文章、施嬿婉等四人，都是福建晉江人（蔣菲跨國白色恐怖，也以晉江人為多）。據官方資料，柯千（商人，在菲國被捕時25歲）被控參加中共「菲律賓華僑局」，並擔任與菲共的聯絡員。1952年被菲國軍事情報局逮捕，在嚴刑拷打禁閉之下被迫做假口供，誣指12名華人為共產黨員。隨後菲國國防部長麥格塞塞（後來擔任總統）以「搜捕華僑共嫌」為名，大肆逮捕並拘禁306人，釀成菲國僑界的白色恐怖，稱為「禁僑案」。該國軍方食髓知味，要求柯千也如法炮製，誣指他們為共黨，交換條件是柯千獲得自由。
這真是人性的試煉！柯千拒絕威脅利誘，和禁僑案的律師積極合作，在法庭上不僅拒絕作這300人的偽證，甚至把之前所作的12人偽證也一併推翻。這讓菲國政府很沒面子，因此遣配台灣，讓台灣去重判。台灣當局也很買帳，利用擅長的酷刑手段，使柯千在生不如死、「畏懼恐怖憤怒」的情況下，承認他在菲國根本沒做的事（判決書說他「誣指華僑尤里等為共產黨，致我華僑三百餘人無辜被拘禁」，釀成禁僑案云云），1959年警總初審就判柯千死刑。
劉漢卿（商人，在菲國被捕時25歲）則被控參加並領導「菲律賓華僑共產黨」（菲華共）。該組織曾針對1954年通過的排華政策「零售商菲化案」，印刷一份〈麥獅獅的血掌與華僑的生命〉文宣（麥獅獅就是麥格塞塞，台灣官方指控該文宣為「詆譭政府，並煽惑僑胞罷業罷市」），交施文章在馬尼拉散發，因故散發未果。筆者認為，劉漢卿應有加入菲華共，但是否「領導」有待商榷。然而台灣警總緊咬「領導」這一點，把總帳算在他身上，並在初審時也判他死刑。
至於施文章（菲律賓中國中學學生，在菲國被捕時23歲），應該也是菲華共成員，但是否如台灣官方所稱，擔任「組織部長」，筆者存疑（23歲學生就當菲華共的組織部長，有違常理）；而且他只是散發文宣未果，就被菲國軍方逮捕，光是這樣，台灣警總初審也判他無期徒刑。同為中國中學學生的施嬿婉，被控加入該組織，因被捕時只有17歲，尚未成年（18歲），處刑7年。
台灣警總如此大手筆重判，掀起菲國僑界大譁。一者，當時僑領相信蔣介石「三大保證、六大自由」的宣示是講真的，對柯千理當從輕發落；何況柯千間接幫了300多名華僑，豈可不予嘉獎，反予處死？二者，僑界首領薛芬士以阿方索‧西錫（Alfonso Sycip）之名，寫英文信給宋美齡（宋美齡交辦行政院長陳誠），關切柯千案。有薛芬士和蔣夫人兩大咖壓陣，警總不能不看著辦。三者，劉漢卿之父劉維琯是當地僑領，且「效忠黨國，有功僑社」，如果把他的兒子，非大罪而處極刑，如何讓僑界效忠下去？
這些考量，讓本案在1960年國防部覆判時有了轉機。柯千、劉漢卿從死刑改判無期徒刑；施文章從無期徒刑改判15年，施嬿婉從7年改判6年。雖然槍下留人，劉漢卿仍坐了17年牢，1971年因政府慶祝建國60周年，公布減刑條例才出獄；柯千坐牢更久，1983年假釋出獄時，已坐了將近31年牢（1952年4月14日至1983年3月3日），成為世界級的「超資深政治犯」。一位堅持良心、守住道德底線的人，被如此重懲，命運何其悲愴。
專題下則文章：
菲律賓也曾「送中」（一）：蔣介石過世前，那些被遣送至中華民國的菲華政治受難者們
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