菲律賓華校「菲化」50年，當地華文教育這半世紀是如何發展的？

我們想讓你知道的是
1973年4月16日，菲律賓馬可仕政府推出華校菲化法案，菲律賓華校一夕之間風雲變色，從延伸母國中華文化的「華僑學校」，被迫轉為傳承菲國少數民族教育的「華文學校」，其教學型態也從「華僑教育」轉為「華文教育」。半世紀過去，而十年前菲總統阿基諾三世推動了「K-12基礎教育改革」，那如今菲律賓華校又是怎樣的光景呢？
台灣地處亞洲，無論是東北亞或東南亞國家，都是我們該用心去了解和經營的邦國。
政府在90年代初開始啟動「南向政策」，推動台商海外投資往東南亞移轉，意圖以經濟力量擴張政治勢力，同時降低對中國投資的強度，直到蔡英文總統上任後，也提出了「新南向」政策，這個「新」定位在「以人為本」，重點工作是積極擴大與東南亞各國經貿及教育文化等交流，深化雙邊人才流動，達成永續的「新夥伴關係」。既是夥伴關係更需要相互瞭解，因此對於東南亞各國在經貿、社會和教育等重大新政策，我們就不可一無所知，甚至毫不關心，否則這個「新夥伴關係」恐怕也是一廂情願，或流於口號與形式了！
最鄰近的菲律賓華人說「咱人話」寫「正體字」
在東南亞各國中，菲律賓是距離台灣最近的鄰國，過去在海外僑務上，菲律賓華人與台灣往來非常密切，主要原因是菲律賓華人大多來自福建，主要溝通語言為福建話，與台灣主要母語台語同屬閩南語系，正所謂「人親、土親、一家親」。
2010年筆者第一次造訪馬尼拉華校時，驚覺幼兒園老師在課堂中竟以「閩南話」教「普通話」。走出校園，在菲律賓華人區更不用說英語或菲語，你講「台語」攏欸通，這對來自台灣的我，真是又親切又驚喜！
除此之外，根據菲律賓華文學校聯合會（簡稱菲華校聯）資料統計，數十年來菲律賓近百餘所華校，大約七萬多名華校學生，持續使用台灣官方及非官方所提供的華文教材、師資及各項教育相關資源與協助，因此菲律賓華人社會便成為東南亞國家中，少數保留使用正體中文（繁體字）的區域，這也造就了菲律賓華校在海外華文教育中具有其重要及特殊的地位。
菲律賓華教從篳路藍縷之路走向新生的路徑
回顧菲律賓華文教育發展歷程至今已逾百年，期間歷經了萌芽、開創、停滯和復興等時期，每個時期都歷盡艱辛。開創時期的菲律賓華僑學校除了依照中國國內中小學校的課程標準，教授華文課程外，並增辦英文課程，使華人子弟能以應付與當地社會交際與就業工作上的需要，形成東南亞華校中獨特的「中英雙語學制」。
1940年間華人興辦學校的風氣可謂日漸興盛，大岷、呂宋、未獅耶及岷蘭佬各區相繼成立華僑學校，有商界董事會組織建校的，也有天主教或基督教教會支持辦校，另有少數個人獨立創辦的學校。這些學校設立的目的在培養華僑第二代。但好景不常，二次大戰爆發，華校被迫關閉，甚至燒毀殆盡。及至大戰後，又因東南亞各國掀起民族主義浪潮，菲律賓也打著「菲人第一」的旗幟，在政治、經濟、文化及教育等方面，風聲鶴唳地落實國家化行動 。
專題下則文章：
菲律賓也曾「送中」（二）：國民黨不滿菲報章言論，竟把社長和總編抓來台北
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