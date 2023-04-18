「能夠到金門去，我至少到福建了」 菲律賓華僑黃瑜玲「回國」勞軍與留學的那些年

提起在台灣大學校園裡面求學的僑生，如今多數台灣人或許會聯想到的是來自馬來西亞的華人， 人們大概很難想像，其實曾經還有不少印尼、韓國、日本、越南、菲律賓的僑生來到台灣求學，尤其早年的菲律賓僑生更是「聲勢浩大」。

至於為什麼各國僑生會選擇到台灣？不同時代有不同的因素，首先是1949年國民政府播遷來台後，國民黨喪失大陸的統治權，也幾乎等同於失去正統中國的地位，而能還能掌握的，就是以文化正統、通過招收海外僑生入學，強化正統中國的地位；其次是，由於二戰以後東南亞各國大多尚未形成現代的主權國家，不同國家對華人的 同化、歸化政策不一，對僑民也不見得友善，當時在東南亞的華人依然以中國的僑民身份自居。因此對早年的僑生而言，在僑居地沒有認同感，再加上政策上的歧視也很難有進修的機會，以及在反共的時代背景下無法到中國大陸留學，因此到台灣「回國求學」就成了自然不過的事情。

至於如今來台灣求學的僑生，由於東南亞各國早已獨立，因此已是當地的公民了，不一定是還認同中華民國為「祖國」的「華僑」。

此外，目前學術界的共識是，國民黨的僑生政策，是冷戰的產物。當時的美國副總統尼克森到亞洲訪問，發覺許多東南亞學生有可能被共產勢力吸收，因此建議國民黨政府鼓勵僑生赴台留學。在美援的支持下，1951年國民黨政府推出「華僑學生申請保送來台開學辦法」，58年改為「僑生回國就學及輔導辦法」，實施至今。

近半世紀過去了，隨著東南亞各國陸續推出同化政策，「華僑」的定義，也改變了許多。大概僅剩馬來西亞的華人社群還能保持完整的華文教育，其他東南亞國家如菲律賓，當地華族就處在青黃不接的狀態，新世代的華人母語多數是英語、他加祿語，對自身的文化認同，可能也與他們的祖父母輩差距甚遠。

本文是筆者訪問任教於菲律賓馬尼拉尚一中學的黃瑜玲老師（以下皆以本名稱之），透過她的人生故事，讀者們可以了解到早年菲律賓華僑與中華民國的關係。

赴台留學的契機

黃瑜玲1940年出生於菲律賓北呂宋伊莎貝拉省，祖籍福建，83歲的她在接受採訪時聲若洪鐘，仍然十分精神。