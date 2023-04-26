法律素人進大觀園（下）：舉證責任、無罪推定原則，與審檢辯資源不對等將面臨什麼挑戰？

在上篇，我們討論了國民法官新制的「卷證不併送」以及「密集審理」會對審檢辯三方帶來的挑戰，接下來則將繼續透過舉證責任、無罪推定原則和審判、檢方和辯方的資源角色來談談，國民法官上路後，可能會面臨什麼問題。

舉證責任更重，檢方力求「滴水不漏」

不同於過往刑事案件審理，法官事前已先閱讀檢察官提供的案件細節與證據，在法庭上僅需就疑惑之處再請檢察官再進一步說明，國民法官多是由不具備法律背景的素人所組成，在不熟悉法律用語及審理程序的情況下，加上證據只能當庭呈現，檢察官需要用更白話、簡易的方式進行論述與說服。

「舉證必須做到更加滴水不漏，」林珮菁說，他舉例像是車禍現場，過去面對職業法官，通常提供現場平面圖法官就能看懂，但現在為了要讓國民法官完整了解事發經過，可能就要用立體圖模擬車禍過程，重建現場，讓法官身歷其境。這意味著案件前期的偵查階段要做得更詳實縝密，因此他們也和調查局、警方同步進行相關的教育訓練，以便於更完整的蒐證、保全證據。

唐玉盈律師也有同樣觀察，他說明，過去有些案件蒐證不夠齊全、時間一旦過了就無法再取得，對被告與被害人來說都不是一件好的事情。而現在國民法官對於證據的要求很高，所以檢察官在起訴前的蒐證階段，如果可以做得越周全、謹慎，當然是越好的。

從過去模擬法庭的經驗中，林佩菁也發現國民法官相較職業法官有更多的疑問，部分可能跟法律有關、另一部分則是跟事實認定有關，如何填補這些素人法官的疑問、形成對自己這方有利的立場，成為檢辯雙方法庭攻防的重點。相較筆錄等書證，法官多偏好直接聽取證詞、親眼觀察證人的言行舉止，如果證人證詞有絲毫可疑之處，法官、檢察官及辯護律師都能在法庭的環節裡進行詰問，以解答心中的疑惑。

但林俊宏律師也提出隱憂，因為檢辯雙方各執己方立場，提出對各自有力的證據，誰能把證據跟論述結合得更好，誰就有機會勝訴，但是實務上僅能依據案件當時所留下的跡象，來推論當初到底發生什麼事情，而最終仍有可能無法認定事實的情形發生。

他於2005年《刑事舉證責任論－以美國法為借鏡》的研究提到，在法庭上呈現事實的證據分成供述證據及非供述證據，前者通常指的就是由人所分享的證詞。但法律實務上可以得知，大多數證人的證詞（包含被告）可能都是不可靠的，因為無論出於有意或無意，人在感知、註解與回憶上都可能出現錯誤，更可能在不知不覺中加入自己的立場。

在這樣事實不一定明朗的情況下，審判者應該如何決定呢？

根據《刑法》第161條規定，「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。」換言之，檢察官有負擔證明犯罪事實存在的責任，若於審理最後檢察官仍然無法證明該犯罪事實存在，法院應該就事實不利於檢察官的認定，即認為該犯罪事實不存在，這也是從「無罪推定原則」延續下來的法則。

但廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡也直言，無罪推定原則「非常違反人性」，因為每個人對他人都會有固定的印象與評價，不論是素人還是法官，都很難拋棄這些周邊要素、只關注案件本身。

國民法官制度下，可能會越加依賴人證，國民法官也會希望透過調查的過程釐清案件的「事實」，但不一定能水落石出。因此林俊宏建議，應該要先釐清舉證責任由哪一方負責，如果某一方如果沒有辦法證明，就應該要當作這一方敗訴。

檢辯資源不對等：法扶律師對專組檢察官

國民法官新制帶來的諸多改變，多是要仰賴審檢辯三方一同投入，但林俊宏律師受訪時直言，最讓他擔憂的，可能就是和檢方的資源武器不對等，「檢察官跟辯護的兩邊要一樣強，才有意義啊！」。

為了國民法官新制，檢方自2021年起作了非常多地準備和教育訓練，然而律師並不是一個「群體」，不是公務員。雖然司法院、法扶基金會、台灣刑事辯護律師協會和律師公會等單位，都在各地方開設相關教育訓練課程、工作坊等，不過和檢察官精實的系列課程，以及選出專任的檢察官進行「特訓」相比，律師面對國民法官新制，能對等作戰的資源依然較少。

Photo Credit: 中央社 台北地方法院國民法官模擬法庭審理及評議程序，檢察官代表參與審理過程。 中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

除此之外，國民法官案件審理時間密集、加上法扶能給的酬金最高為7萬5000元，對許多律師來說，仍是「吃力不討好」。林俊宏直言，相較過去刑事案件庭審間隔較長，國民法官案件集中5到7天審理，期間律師要全神專注在手上這一個案子，相對壓縮到處理其他案件的時間，對於像他這樣有開事務所的律師，7萬5000元的酬勞可能連付事務所的房租都不夠了，「這是現實飯碗的問題，不是說律師熱心公益就好了。」

但林俊宏也指出，7萬5000元對認真的律師來說可能太少，和要付出的心力不成比例，但是對不認真的律師來說，國民法官案件也許會成為一門「好生意」；因為律師不需要再花時間事前研究案件寫書狀先送到法院，只要在開庭的時候進行攻防論述即可，所以難保不會有律師就是等著開庭「出一張嘴」，講一講就可以賺取酬金。

對此，司法院刑事廳陳思帆法官回應，他可以了解律師的立場，如果他是律師恐怕也會覺得這工作頗吃力收入又不高，但相較過去法扶及義務辯護人的案件，國民法官案件的酬金已提升1.5至2倍的籌碼，且一個案子至多可以有3位辯護律師共同負責，互相分擔工作量，每人都可以領到至多7萬5000元的酬勞，認為政府已經投入相當的資源在這一塊。

而對於國民法官案件律師品質的擔憂，陳思帆表示，這種狀況也許會有，但他相信不會是常態，認真的律師還是比較多。他解釋，律師的酬勞由案件參與程度決定，並不是接下案子就能拿到同樣的酬勞。未來可能會借助法扶及律師公會的力量，提供律師專業的認證外，也可以透過現有法扶及地方法院除名的機制，篩選掉不認真的律師，避免危害被告的權益。

法律素人集合，是否會讓開庭現場成為檢辯雙方的表演舞台？

面對近乎一張白紙的國民法官們，是否會感覺法庭表演性質更重？林俊宏坦言，只要有涉及到人民審判的這種制度設計，戲劇化的呈現就一定會存在，只是表演程度的差別。站在辯護律師的立場，因為被告就坐在你旁邊，即使知道法官會冷眼看你，表現的激動一點是必然。

Photo Credit: 中央社 美國男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）在電影「不完美的正義」（Just Mercy）中飾演人權律師 ，為男星傑米福克斯（Jamie Foxx）（前右）飾演的冤獄受害者辯護。 （華納兄弟提供）

但如果今天換成國民法官案件，呈現的對象就不只有當事人，需要透過法庭活動的表現，讓案件說明與辯護更貼近於一般人的思維，對辯方的訴訟計畫有很大的影響，「要更有邏輯、更有結構的在法庭上呈現證據」，進一步形成對己方有利的心證。

不僅檢辯雙方，對法官而言也是一大挑戰。雖然國民法官專庭上總計會有3位職業法官，但法官除了要跟國民法官一起聆聽並調查案件事實外，仍然要注意法庭上的瞬息萬變，肩負指揮程序的工作。除此之外，在庭審結束、進入評議階段，職業法官也要主持整場討論，一方面鼓勵國民法官發言討論、也要小心權威效應的出現，最後還須歸納整理各方意見，撰寫判決書，多工模式下，與職業法官過往案件審判的習慣大不相同。

對此，陳思帆表示，針對未來會負責國民法官專庭的職業法官，他們會透過持續的教育訓練與研習，增強他們在開庭的專注力、以及主持會議及討論上的能力，期望能做好公正、有效的審判程序指揮者角色。

而對於各界擔心的當法律素人和專業的法官一起審理案件，是否會引發「權威效應」，讓國民法官被職業法官牽著走？對於參與模擬法庭的國民法官來說，職業法官的存在是隱含矛盾的一體兩面。李牧宜就表示，在評議討論時，假如聽到法官說，「像這種案子我們過去通常都怎麼判」這就有引導的疑慮，也會讓他受到影響、被動搖，然而他也坦承，很多時候因為不確定法律專業作法，所以他還是希望職業法官能夠多說明解釋，讓大家安心。

Photo Credit: 中央社 司法院邀請近70名包括編劇、導演、製作人等戲劇工作 者參加國民法官模擬法庭，由法官分別帶領參與者同步 組成3個影子團討論案情，作出判斷。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 109年12月24日

江哲瑋法官說，根據《國民法官法參與細則》，有很多執行細節的規範，力求國民法官和法官立場平等，降低職業法官在討論過程的權威感，例如在評議過程，法官需要脫下法袍，且盡量鼓勵國民法官發言、自己發言殿後，以確保每位國民法官的意見都能完整陳述。除此之外，評議過程的不公開及對國民法官個資的保護，都是為確保國民法官敢暢所欲言表示意見。

他補充，法官的工作就是「認適用法」，代表認定事實、適用法律，「因為審理案件就是基於對社會事實的一個判斷，大家看的都是同樣的社會，也都會形成自己的想法，只是生活經驗的多寡不同而已。」所以只要把適用法律的環節與一般民眾講清楚後，職業法官與國民法官基本上就是站在一個平等的基礎上面了。

陳思帆表示，為了讓民眾毫無掛慮的參與審理，他們與各部會合作，透過增加國民法官的權利，例如某些狀況可以提供交通車馬費、住宿；加強和雇主宣導給勞工公假；盡可能提升民眾的參與意願，讓民眾感受到國民法官這件事很有意義。

「以前可能比較多人會覺得說，這種事就是專家決定，跟我們有什麼關係？但現在的社會，我自己感覺，大家越來越認為公共事務就是說必須要有人民的多元參與，不再是由專家決定。」希望透過國民法官制度，由專家跟人民一起建立整個社會重視的價值。

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核稿編輯：翁世航