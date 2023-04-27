人生有多難，量刑就有多難：法官如何決定關幾年？國民法官會不會變「恐龍」？

文字、採訪：李秉芳、梁敏萱｜圖表：梁敏萱



台大法律系教授黃榮堅在《靈魂不歸法律管》一書中曾說過一句名言：「人生有多難，量刑就有多難」。我們經常在各重大社會案件的判決中，看到對判決的評論；有時認為判太輕，有時覺得判太重；而「恐龍法官」、「活在象牙塔裡的法匠」等批評因此而來。

法官是怎麼裁量刑度的？如果長年受專業訓練，審判那麼多案件的法官，決定「關幾年」都常常無法盡人意了，那麼宛如「法律白紙」的國民法官，可以跳脫框架做得更好嗎？又或者國民法官也可能會背離民意？目前有幾個系統工具，可以在量刑時提供「參考值」，這些系統如何運作，有什麼優缺點？以及未來不管是職業法官或國民法官，可以更精準、公平客觀的量刑，終結「恐龍法官」的污名嗎？

量刑有多難？法官怎麼「抓數字」的？

​​《刑法》中，依據犯罪形態，刑罰分為死刑、無期和有期徒刑、拘役、罰金等，法官須依循法規的刑度區間範圍（又稱「法定刑」），進行裁量。例如傷害致重傷罪可處3年以上、10年以下有期徒刑，法官要在3到10年間，決定一個數字作為最終結果（稱為「宣告刑」）。量刑的3個階段包括確定刑罰的⽬的，確認量刑事由以及不同事由的重要程度，以及最後也最難的，量刑的權衡。

以殺人罪為例，法官會先定罪，釐清被告適用哪個法條，該法條規定要罰幾年到幾年。接著考慮加重和減輕的量刑事由，例如是否為累犯、犯案當下精神狀況如何、家裡狀況如何；然後再審酌犯罪的動機、手段、工具以及犯後態度等。而國民法官新制中，會由6位國民法官和3位職業法官共同討論，假如無法達成共識，會進行投票，投票方式假如都沒有票數過半的，會將最重的刑期選項納入次多，直到出現「過半」選項為止。

法官量刑主要考量哪些事？

攸關量刑的關鍵法條是《刑法》第57條：

科刑時應以⾏為⼈之責任為基礎，並審酌⼀切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準： 犯罪之動機、⽬的。 犯罪時所受之刺激。 犯罪之⼿段。 犯罪⾏為⼈之⽣活狀況。 犯罪⾏為⼈之品⾏。 犯罪⾏為⼈之智識程度。 犯罪⾏為⼈與被害⼈之關係。 犯罪⾏為⼈違反義務之程度。 犯罪所⽣之危險或損害。 犯罪後之態度。

為什麼量刑會出現爭議？量刑會有哪些問題？

即使有這些法定項目，量刑依然常出現歧異，無法使大眾信服，林俊宏律師表示，他認為台灣過去對量刑程序普遍較不重視；包括量刑因子和證據的調查程序不夠完善等。中正大學犯罪防治研究所2008年的一篇論文研究顯示，在量刑調查可有可無、可鬆可緊；且⽋缺完整量刑養成教育下，過去職業法官在量刑時，經常會參考前輩或同儕法官的判決。而量刑區間過⼤，難以操作，也涉及法官⾃⼰本⾝主觀對特定案件的感受不同，可能會下的刑度差異⾮常⼤。

也因此同樣的罪不同法官可能有完全不同的見解，或法官在不同時間認定不同。標準模糊不清、準則不明確下，「恐龍法官」「有錢判生沒錢判死」等種種批評隨之而來，累積起來就形成民眾對司法審判的不信任。

曾參與模擬法庭的國民法官不約而同地直言，「量刑」是最難的，定什麼罪通常可以討論出共識，但進入要「關幾年」的討論時，想法經常落差很大；每個人對時間長短的感受認知都不同，被告要如何才能「確實被懲罰」或「不要被毀掉整個人生」之間，國民法官內心會有許多拉扯；曾任國民法官觀摩團的李牧宜就坦言，這是他自己在量刑評議時內心最掙扎，也是整個小組評議最耗時的部分。

Photo Credit: 中央社 新北地方法院辦理國民法官模擬法庭，針對酒醉吸膠男子疑因不堪壓力弒母案件進行審判，最終評議結果認定構成殺害直系血親尊親屬罪，判處被告有期徒刑18年。 中央社記者沈佩瑤攝 109年12月25日

不過林俊宏律師特別指出，近幾年台灣在死刑案件的量刑，有較明顯的進步，「台灣量刑程序做得最好的是死刑案件，有個基本流程知道如何操作」，例如現在除了做司法精神鑑定，確定被告的責任能力外，也可以要求做「量刑前社會調查」或「量刑鑑定報告」；會組成專業團隊，針對被告的狀況做更全面的了解。

然而但其他的重刑例如無期徒刑、10年以上等，則不一定有完善量刑前調查。

台灣的重刑犯都犯什麼罪？

回顧過去10年刑事案件概況可以發現，台灣每年因刑事案件科刑人數介於16萬至18萬不等，去年科刑人數則是創下10年來新低，僅有約13萬人遭判刑。當中遭判10年以上刑期的被告，通常是犯下殺人、強盜、傷害以及妨害性自主罪。而殺人罪則是佔最大宗，值得注意的是，在判處死刑的統計中，強盜罪佔比超過1/5，但主要是因為包含致死案件。而妨害性自主罪則是合併「殺害」的行為，才會判處死刑。

國民法官接下來會遇到的案件，以前法官都怎麼判？

國民法官接下來要處理的，大部分都是重大刑案，例如殺人、貪污、酒駕。這些案子過去在「全職業法官」審判下，殺人既遂通常會判10-15年，殺人未遂則是7年以下；如果被認定傷害致死，10年以下居多。另外「強盜罪」也是判10年以下居多。

另外值得注意的是，貪污大部分都是2年以下；而備受台灣社會輿論關注的酒駕案，過去多數都是判6個月以下；也就是都屬「輕判」，在可以緩刑的範圍內。一直以來也有許多聲音，討論是否要繼續修法，加重酒駕的相關刑罰，讓酒駕「重刑化」；因此在國民法官參與後，酒駕的刑度將值得後續觀察。

未來國民法官該怎麼量刑？

國民法官少了「前輩的經驗」或者「加減乘除」的內規量刑公式，除了「直覺的評估」，還有什麼可以作為量刑依據呢？目前司法院所推出量刑的工具系統有兩種；一種是「量刑資訊系統」，另外一種則是「量刑趨勢建議系統」。

有了這些工具，就能準確量刑嗎？

不過司法院刑事廳的文家倩法官補充說明，這些系統都有其侷限性，例如AI的判讀錯誤率約10%到15%，其背後所使用的資料庫中只有「一人一罪」判決，所以如果一個人犯下很多種罪，判決就未納入，另外也只有一審的判決，二審判決未納入。



林俊宏律師也說，以過去的判決作為參考當然是一種參考，但要如何確定「那些判決都是對的？」會是個問題。而量刑趨勢建議系統的問題則是，各項事實條件的選項有限，可能某些犯罪樣態或背景，趨勢系統內沒有。

除了量刑系統，還有什麼方式可以讓量刑更準確？

以上的資料庫系統可以提供國民法官參考。不過不管是國民法官或法官，要能夠更精準的量刑，恐怕還有許多進步的空間；為了解決量刑的問題，除了持續精進優化各種系統，完整量刑的程序之外，司法院在2021年提出《刑事案件妥適量刑法》草案，規劃成立一個獨立運作的委員會，委員由司法院提名，立法院審查通過；這些委員會制定量刑的準則，例如使用何種犯罪工具、有沒有共犯、有沒有坦承、何時認罪等，這些因素是「從輕」或者「從重」；等於把原本法定「幾年到幾年」更加的聚焦和限縮，讓法官量刑時有所依循。

而這些準會有「拘束效力」，法官必須依照準則來量刑，假如偏離準則，就必須要說明具體理由，假如無法說明清楚，那判決會被撤銷。這樣一來也可以減少量刑歧異的問題，因為標準明確化，如果沒有這樣做就得提出解釋，這對國民法官說，也會更加具體清楚。文家倩法官說明，此案推出後，目前仍有各方意見仍待整合，立法院也還未排審；未來到底準則如何訂定，目前還是未知數，但司法院認為，這將大幅提升量刑的效益。

除了法規上更完善之外，唐玉盈律師則提出，站在辯護人的角度，她會希望國民法官的定罪和量刑能分開評議討論，假如一個案子辯護人做的是「無罪」答辯，就是「有沒有做」本身都有爭議，這時要做量刑是困難也是矛盾的，「應該要先做有罪無罪的認定，如果無罪就不用進量刑，如果有罪再討論量刑。」

作為國民法官，怎麼做才能讓量刑更公正？

唐玉盈建議國民法官，在量刑階段要考慮的就是，被告做這樣的事情，要很嚴厲的處置或情有可原；例如將來也可能會遇到的「長照殺人」案，被告是否基於比較特殊的處境；不過他也強調，先後順序還是先看客觀證據，認定做了什麼後再來討論在情感面是不是能夠被寬容或同情。

林俊宏則說，死刑案件適用的量刑程序方法，也可以進入國民法官的案件和一般的案件，現在也有些少數一般案件有些法官願意採用死刑的量刑程序，希望可以持續推進，逐步讓所有案件的量刑程序都能更為完整。

想要消除恐龍法官，有完美的量刑方式嗎？

要讓「恐龍法官」和量刑歧異消失，也許並不一定要建立一有個完美不出錯的系統或是完美的準則計算公式，或是一群完美的國民法官，而是更多的理解。

廢死聯盟的執行長林欣怡談到量刑時表示，大家每次遇到社會案件，在當「鍵盤法官」時，會很熱血有很多意見想表達，判決後如果和自己意見不同，可能就會對法官失望或失去信任；但現在國民法官進到法院親身經歷審判，理解犯罪事實，過程中會看到很多資訊和證據，「這跟資訊很少但很熱血時不一樣；而且會意識到，自己做出來的判決是真的會執行的，判死刑的話他會被處死，判無期徒刑會被關25年，這是很大的差別」。

林欣怡也直言，「量刑」的本質，是要讓犯罪者知道自己犯罪，受到懲罰，然後進入矯正機關，但他可能有一天又會回歸社會：

「你判5年或10年的恐嚇效果可能很不一樣，可是判10年或20年以上，嚇阻效果其實差不多。服刑5年10年要回歸社會相對容易，服刑20年要回歸社會就相對不容易。所以（國民法官）你想的不是『他關久就會改變』，你想的是，在什麼樣的平衡下，讓他認識到自己犯罪，受到懲罰，可是又不至於久到他完全不可能回歸社會了。



如果能意識到被判刑、進入矯正機關，是要讓他認錯，然後有一天要讓他回歸社會，那你可能就不會一直覺得『我就是要判重』就好了。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航