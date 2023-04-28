【圖表】從日韓經驗看，人民參與審判真的能拉近與司法的距離嗎？

2010年8月15日，報刊頭版報導一名6歲女童遭林姓男子性侵，媒體報導法院以林男「未違反女童意願」，判刑三年二個月。此報導一出，引起台灣社會各界廣泛討論，也促使民眾對司法的不滿急速升溫，以「恐龍法官」、「白目法官」形容這些「欠缺常識」、「與社會脫節」的法官，並於當年9月25日發起白玫瑰運動，近萬人聚集凱道，要求立法機關重新審視兒童性侵案件、並提出不適任法官退場機制。

Photo Credit: GettyImages 2010年9月25日「925白玫瑰運動」現場，近萬人走上街頭要求政府重新審視兒童性侵案件，並汰換不適任法官。

過去台灣社會普遍認為司法審判的刑罰就是正義，而「重罰」就是伸張正義的最佳途徑，但法官依法所做出的裁罰決定，卻因媒體簡化脈絡的報導，被認為無法回應民眾期待，而被戴上「恐龍法官」的帽子。

該如何促進與民眾的溝通、並提升民眾對於司法的信賴，為近年司法改革上重要的一環。而2023年新上路的《國民法官法》，讓人民走入法院參與審判，成為司法院企圖拉近與民眾距離的第一步。

人民參與審判的緣起

提到人民參與審判，許多人可能馬上聯想起歐美相關影劇法庭上，在陪審團面前上演的法庭攻防，由人民決定被告是否有罪，實際上自古希臘時期就曾形成陪審制度。真理大學法律系副教授吳景欽教授一書《法官，應該我來當——各國人民參與審判制度》就提到，希臘三哲人之首的蘇格拉底，當年即受由600位公民所形成的審判庭做審理，最終有過半的公民認為蘇格拉底有罪。

雖然當時的審判是否公正仍難以定奪，但此例成為古代公民審判的重要象徵。歷經多年的轉變，人民走進法庭參與審判大致上可以分為兩種型態，一種是緣於英國的「陪審制」，另一種則是源於法國的「參審制」。兩者最大的差異，即是法官是否參與判決過程的討論，以及是否參與量刑過程。但隨著時間演進，各國仍會順應著國情與民意，逐漸調整成最適合自己的人民參與審判制度。

相較歐美實施人民參與審判多年，亞洲國家多是西元2000年後，吸納歐美先進制度的優缺點，再納入司法體系中，其中又以韓國及日本最具代表性。

Photo Credit: GettyImages 2003年於美國維吉尼亞洲，陪審團參與殺人案件法庭審理現場。

日韓制度建立的背景

日本曾在大正時期短暫實施陪審制，隨後因戰爭因素終止，直到經歷10年司法改革，參考歐美各國的陪審、參審制度後設計而成，於2009年推出裁判員制度。其設立的背景，源自於司法界對法官的不信任。雖然檢方長年維持近99%的定罪率，但1990年爆發著名的足利事件，因尚不成熟的DNA檢驗方式、嫌犯長時間羈押下的自白及執法人員的專斷，釀成日本最著名的冤案，歷經17年才洗刷罪嫌、無罪釋放。

日本「足利事件」：有DNA鑑定和自白，為什麼還是冤案？

此起事件讓司法界掀起檢討聲浪，希望藉由一般國民來協助、甚至取代職業法官的角色，解決可能存在的司法漏洞。為避免採用「陪審制」與「參審制」的爭議，當時負責司法改革的審議會選擇建立一套適合日本的「裁判員制度」，實現人民參與審判的目標。

不同於日本，韓國人民參與審判制度則是奠基於國民對刑事司法存有強烈的不信任感。

2003年一份1000名韓國民眾民意調查顯示，有高達83.7%的受訪民眾認為刑事審判不公正，被問到國民參與司法的看法，有78.6％受訪民眾採正面肯定態度，且有65.2%願意擔任陪審員參與審判程序。而司法院針對全國836名法官所做之民意調查，也有53% 贊成引進國民參與審判制度，顯示韓國政府當下急欲挽回刑事司法公正性的信賴，是當務之急。

韓國行政機關期望新制度要提高人民對司法的信賴、也要實現迅速審判，讓審判易於理解，最終決議採取陪審制，於2008年上路，適用於殺人、貪污、強盜及其他重罪。不過與日本不同，韓國的被告可以選擇是否要採用陪審制，而法院也可以因為案件內容輕微、沒有利用陪審制的必要，而拒絕被告的要求。

除此之外，不同於英美陪審制底下的陪審員僅就犯罪事實認定做出「有罪」、「無罪」的評決後，法官再進一步對被告做出量刑訊問並宣告判決，韓國陪審團最終作出的評決對法官不具拘束力、僅有勸告之效力，簡而言之，即使國民陪審團做出無罪的評決，法官仍可以做出有罪的判決。

實施人民參審制度後，有什麼改變？又有什麼值得我們借鏡？

2019年5月，日本最高裁判所（最高法院）公布裁判員制度上路10週年之總結報告書，其中有約8萬9千人曾擔任裁判員，審判案件數也超過1萬1千件。從報告書來看，整體出席率雖然有逐漸下滑的趨勢，但曾經擔任過裁判員的民眾超過95%都給予正面評價，認為擔任裁判員是一次良好的經驗，且審判過程「平易近人」、「有效率」。

除此之外，過去日本法院審判以「精密司法」（也有翻作「精緻司法」）聞名，檢方「嚴謹起訴」的背景下，定罪率曾高達99.9%，卻也因此造成法官過於相信檢方起訴書的內容，審議過程易形成「有罪推定」。但在實施裁判員制度後，改採卷證不併送、直接於庭上聆聽證據來審判的形式，反而可以落實直接審理、實質參與審判的初衷，對檢察官與辯護律師兩方的法庭活動方式也有顯著的影響。

若從案件來看，也可以發現陪審員與過往職業法官的想法有顯著的不同。比較日本裁判員制度適用之案件，制度前後針對各罪名的量刑趨勢，可以發現裁判員（即國民）對於牽涉到性犯罪的罪名，普遍做出較重的判決。

若將刑期分類為3年以下（有期徒刑或緩刑）、7年以下、13年以下、13年以上及無期徒刑以上等5個級別，可以發現傷害致死案件當中，職業法官審判結果有近8成判7年以下有期徒刑，但裁判員僅有65.4%。在強制性交致死傷案件中，裁判員判決更有超過半數是判刑期至少13年以下徒刑，超越職業法官將近20個百分點。

日本法務省特別顧問、東京大學榮譽教授井上正仁於法治十週年研討會指出，民眾對於重罪罪名的量刑趨於嚴刑重罰， 而較輕罪名者之緩刑比率則提高，似乎反應了一般人民法律感情的結果，雖然仍有待更進一步分析犯罪因子對民眾量刑的影響，仍可見過去職業法官慣用的「量刑行情」與傾向，可能會因此有所修正。

訴訟制度的改革，讓職業法官與國民法官站在相同起跑點

回到台灣，我們可以如何預期國民法官新制對現狀的改變？

回顧過去10年刑事案件概況可以發現，台灣整體因刑事案件科以刑罰的人數介於16萬至18萬不等，2021年人數則是創下10年來新低，僅約13萬人遭判刑。

若將範圍限縮在《國民法官法》所適用的罪名，包含故意犯罪而造成死亡結果的案件（例如殺人既遂、傷害致死、酒駕致死等）、或是最輕本刑10年以上的案件（例如殺人未遂、重大貪污行為或強盜結合罪等），初期上路每年可審理案件約為300多件，2026年起則會增加至600多件，被告人數可能介於500人至1300人不等。這也代表台灣未來每年至少會有3600位國民法官參與法庭審理與判決。

Photo Credit: 中央社

乍看之下似乎只佔過去被告人數的一小部分，但因為國民法官制度牽涉到的多是10年以上重刑的罪名，因此也格外引人注目。

是否會擔心民眾無法勝任審理工作？士林地方法院法官江哲緯認為正因為國民法官審理案件時著眼點與職業法官不同，可以為案件審理帶來新的思維，所以樂見民眾的參與。除此之外，他也分享為了讓國民法官制度順利進行，在審理程序前也新增了一個準備程序，包含訂定審理計畫、選任國民法官、與檢辯雙方確認出證細節等，都與以前有很大的不同。

作為職業法官，他指出司法院也提出國民法官法參與細則，透過培訓與相關準則，力求國民法官和法官立場平等，降低職業法官在討論過程的權威感，例如在評議過程，法官需要脫下法袍，且盡量鼓勵國民法官發言、自己發言則殿後，以確保每一位國民法官的意見都能完整陳述。除此之外，評議過程的不公開及對國民法官個資的保護，都是為確保國民法官敢暢所欲言表示意見。

司法院刑事廳長陳思帆也在訪問中表示，人民參與審判，可以讓社會脫離彼此抱怨不了解，終於向前一步了解司法審判是怎麼回事。「司法可能有好的地方，也還是有待改進的地方，但不管如何，願意積極思考讓它更好，這或許是制度上路最重要的價值所在。」

資料來源：司法週刊、《法官，應該我來當——各國人民參與審判制度》、《審議式法庭：人民參與刑事審判》

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫