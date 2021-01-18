2021台灣邁向智慧製造，銓鍇國際CKmates扮關鍵推手

在新冠肺炎疫情的衝擊下，自2020年起，台灣製造業承受著來自消費市場迅速變化與勞工供給穩定性等多重壓力，於是紛紛投入數位轉型的行列，以加速企業整體的應變能力。

在企業數位化服務領域深耕多年的銓鍇國際CKmates總經理何鴻汶，在CKmates雲友日大會中，提出對2021年台灣製造業IT三大趨勢預測，包含5G、智慧物聯網（AIoT）與ERP上雲等3項重要發展，作為2021年製造業相關企業年度規劃時的參考依據。

趨勢1：5G開創新時代

針對已在2020年陸續開台的台灣5G高速無線網路服務應用，CKmates主任工程師林盛裕分析，在2021年5G最重要的五大運用將是：物聯網、人工智慧、車聯網、智慧家庭與虛擬實境／擴增實境（VR/AR），這些應用方向將會帶動跨界混搭與異業結合的龐大機會，雲端服務將會扮演其中的關鍵角色。

而在即將來臨的物聯網浪潮中，林盛裕歸納5項重大服務創新，在智慧製造、遠距醫療、能源、運輸與零售等產業，將全力營造智慧無處不在（Smart Everything）的便利生產與消費環境。

其中銓鍇國際CKmates更以企業用戶對IoT on AWS的要求深入觀察，推論出企業對關鍵需求與系統設計的7項優先考量為：擴充性、成本優化（按需收費）、資訊安全、彈性存取、營運維護、數據分析與智慧商業等。與CKmates合作，率先業界引入AWS IoT服務的威綸科技與奧暢雲Allxon等成功經驗，更值得即將透過5G進軍AIoT的企業與生態圈夥伴借鑑。

趨勢2：企業ERP遷移雲端

根據IDC在2020台灣ICT市場十大趨勢預測，預估至2021年底，台灣將有47.8%中小企業展開數位轉型。具有協助多家企業建立SAP ERP服務經驗的賀呈國際資深顧問經理董永彥認為，企業ERP系統從最早的Unix專屬主機，歷經IDC主機、虛擬化主機、私有雲、公有雲、混合雲，不斷面臨著技術迭代升級的需求。而其中IT單位遇到的最大障礙，始終都不是硬軟體規格，而是如何因應全新技術環境設計與規劃系統、管理與維運系統，並且維持效率與成本之間的平衡。

董永彥以台灣著名建設公司——「大陸工程」舉例說明：早在2002年就導入SAP的大陸工程，為了提升營運效率，提出了雲端遷移的計畫，賀呈國際隨即與銓鍇國際CKmates共同合作，在2017年即開始陸續將企業相關系統陸續移植至AWS。此舉讓SAP ERP報表提供速度提升83%、IT成本降低10%、網路延遲降低30%，而備份時間也減少了5%。而在2020年將EIP遷移到AWS Serverless之後，大陸工程更計畫在2021年繼續推動OA系統也移上AWS，陸續完成營運雲端遷移的長期規劃。

趨勢3：AIoT未來工廠應用

而IDC在對2021年台灣ICT市場的趨勢預測當中，更預期新世代解釋型人工智慧的企業採用率於2021年將達到53%，製造業則是先行導入的重點產業之一。深耕製造業MES系統領域多年的至德科技總經理陳泳睿分析，為了因應工業4.0的全新生產架構要求，如IEC 62890、IEC 62264與IEC 61512等，企業應當利用雲端服務建置並整合11項MES核心功能，如生產排程、生產派工、生產履歷、作業人員管理、品質管理、維護管理等，同時利用數位戰情室彙整生產線上數據，掌控所有生產狀況，解決生產流程變異性高、製程彈性變化大、交期緊迫與掌控出貨能力，以及提升設備利用率等問題。從產品生命週期打造智慧製造，對每項需求都迅速回應，盡可能提升價值工時，讓所有員工的工時都能對業務產生貢獻。

針對企業在製造產品時的良率管理關鍵，專攻品質檢驗技術的小柿智檢執行長洪沛駿進一步表示，目前台灣製造業在品管控制方面，許多企業大多仍採人工目測方式進行。但人工檢測不穩定且難以溯源追蹤的缺點，為質檢難以突破的痛點，且質檢結果無法與現有MES系統對接匹配，傳統AOI機台更無法依少量多樣需求快速換線與快速部署，嚴重降低生產效率。

洪沛駿表示，小柿智檢將與銓鍇國際CKmates合作，陸續輔導工業電腦、手工具、紡織廠、汽車零部件與食品加工廠等業者，利用高速相機搭配自主研發之AI深度學習檢測軟體，透過人工智慧技術協助企業進行自動化質檢；並以雲端服務解決傳統套裝軟體無法即時最佳化與彈性擴增功能的缺點，有效解決產品缺陷瑕疵檢測問題。

齊心協力，銓鍇CKmates生態圈合力推動台灣邁入智慧製造新紀元

綜整即將到來的3大趨勢，何鴻汶認為：

即將在2021年興起的5G等同是另一種雲端科技，高頻寬、低延遲與大連結等全新特性，將與現有的公有雲、私有雲、大數據與AIoT等結合，成為企業開啟創新營運基礎的新利器。

而3大趨勢更顯示出台灣製造產業即將整合創新與現有科技，如5G、人工智慧、物聯網、ERP、MES與品質管理等，向智慧製造、靈活接單前景邁進。

面對這股勢不可擋的趨勢變革，何鴻汶強調，銓鍇國際CKmates與各業界夥伴共同打造的雲端服務生態圈，將一同針對台灣製造業的營運需求變化，提供完備的整合顧問服務，發揮最尖端的雲端服務，協助製造業成功推動數位轉型，順利邁向智慧製造的全新世代。

本文章內容由「銓鍇國際」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。