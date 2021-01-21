中小企業釋放 IT 生產力的關鍵：宏正自動科技聯手銓鍇國際踏上雲端遷移轉型之旅

ATEN 攜手銓鍇國際 CKmates，導入 AWS 雲端遷移服務，讓企業不再需要額外購買軟硬體，或花時間培訓成員維運系統，期望可以減少 IT 例行管理工作，把時間投入更有價值的研發任務。

全球IT暨Pro AV專業影音設備連接管理方案領導品牌「宏正自動科技（ATEN）」，從1979年成立迄今，因應品牌聚焦差異化策略，持續開拓藍海利基，在 全球KVM設備連接市場的市占，維持龍頭領先地位。

因應雲端浪潮，ATEN以智慧企業為目標，持續在IT創新應用投入資源。 ATEN聯手銓鍇國際（CKmates）導入多項AWS雲端方案，不僅在IT管理享受多項具體效益，並且打造數位引擎、掌握企業競爭優勢，提升全球品牌知名度。

ATEN 品牌成功躍上國際舞台，聚焦客戶需求打造高競爭力產品

以「Simply Better Connections」願景而生的ATEN，四十多年來堅持走品牌之路，一路提升自身研發、製造與銷售的整體優勢，現已成為全球第一大的KVM連接設備商，讓全球看見台灣品牌的傲人實力。ATEN的創辦者相當重視創新，因此在產品設計、產品應用與客戶體驗上，持續精進技術以推陳出新，是ATEN長期在市場保有領先地位的核心關鍵。

隨著市場變化速度持續加快，過去以代理銷售為核心的經營模式，已經轉變為以客戶為導向的營運策略。ATEN資訊中心資深經理 劉禮維指出，「現在是 C2B（Customer to Business）時代，客戶提出需求後我們依據市場走勢，進行彈性生產、製造，更加重視客戶服務體驗，是我們這幾年聚焦的策略。」換言之，ATEN伴隨客戶一同成長、解決他們需求並成為絕佳夥伴，是ATEN的重要使命。

Photo Credit:TNL Brand Studio ATEN 資訊中心資深經理 劉禮維

攜手銓鍇國際CKmates有效解決IT痛點，看準AWS雲端遷移方案多項優勢

要在產品服務持續提升競爭優勢，強化企業體質就更顯重要。ATEN多年來持續投入IT轉型，包含自建資料中心、IT設備虛擬化等策略。在過程中也發現，IT資訊系統需要版本升級，或是硬體伺服器、儲存設備容量不足需要擴充時，往往會耗費大量時間評估，再投入大筆預算投資。長期下來，對企業不僅耗時費力，缺乏彈性，甚至增加IT團隊工作負擔。

對此，在評估網站升級的專案時，ATEN洞察IT應用的最新趨勢，導入雲端工具採取訂閱服務模式，讓企業減少額外購買軟硬體的需求，或花時間培訓成員維運系統，期望可以降低IT例行管理工作，把時間投入更有價值的開發任務。ATEN最終決定攜手 銓鍇國際CKmates，導入AWS雲端服務的關鍵，劉禮維表示：「銓鍇國際在導入與遷移至AWS的經驗豐富，在仔細聆聽我們的需求後，能提供精準到位的建議，讓我們大幅縮短使用雲端的學習曲線。」

銓鍇國際CKmates在資安防禦的服務能力，更讓ATEN感到印象深刻。劉禮維回憶說，「當時我們提出企業資安各項技術的問題需求，銓鍇國際均能針對我們的痛點，例如WAF網頁應用程式的防火牆，進行弱點測試及深度研究，進而提供合適的解決方案，讓我們安心合作，順利展開這趟雲端遷移之旅。」

看準AWS完整服務生態圈，ATEN網站運作整體效能提升3倍

ATEN選擇AWS做為飛上雲端的關鍵決策，背後考量因素一來是AWS為全球國際品牌，多年來累積好口碑；二來是AWS建構完整產品及夥伴生態系，對台灣企業更是相當友善、容易導入的平台。像ATEN開始要建立自己雲端架構，並透過CKmates的雲端顧問團隊的支持，便能更快速建置符合自己企業規模的雲端應用。

另一方面，AWS的解決方案持續推陳出新，不管是方案的運用彈性或容量的延展性，加上依據使用量比例收費模式，大幅降低技術、預算門檻，讓新用戶更願意展開部署。在導入Amazon CloudFront、Amazon EC2、Amazon S3、AWS WAF…等多項方案後，ATEN觀察最有感的效益，來自全球網站的瀏覽速度及穩定性。

由於COVID-19疫情，ATEN更積極投入數位與內容行銷，將旗下多項解決方案的影音、文字內容放置於20個多國語系官網，提供全球客戶即時觀看。劉禮維說，「過去網站的伺服器主要放在台灣，海外的客戶在瀏覽網站時常有延遲問題，因為AWS雲端伺服器佈局全球，受惠AWS CloudFront檔案快取機制，讓官網伺服器效能提升2倍；加上銓鍇國際CKmates協助調校負載平衡，整體網站平均效能提升3倍，網站更穩定，也讓服務不再有中斷情況。」

此外，銓鍇國際CKmates搭配AWS的24小時系統監控及警示方案，本身也提供7x24技術支援服務，協助ATEN建立資安防禦機制。例如網路的架構設計，針對內、外網路，採用專業技術加以區隔，減少企業內部受駭客攻擊的進入點。另外針對用戶體驗，CKmates幫助ATEN針對整體雲端使用量進行規劃，因應流量突然暴衝時可以有效緩衝；同時也建立資料備份及災難備援服務，不怕重要資料受駭客攻擊或勒索病毒時被封鎖或遺失。

Photo Credit:TNL Brand Studio

數據驅動轉型智慧企業，善用雲端資源強化品牌優勢

展望未來，ATEN觀察到近年AI、Big Data的智慧技術更為成熟，讓企業更容易掌握潛在商機，進而擬定正確的決策。為了更深度洞察客戶需求，並且讓營運流程自動化、資料分析智能化，ATEN將聚焦「數據驅動」的策略，順勢跟上時代潮流進化成智慧企業。

劉禮維認為科技演進非常的快速，一般企業只靠自己投入大資源開發也不太可能跟上；比較好的策略是善用像AWS的雲端及AI服務平台，始能快速導入以即時跟上萬物聯網的智能世代。最後他也強調，「AWS是一個成熟、功能完整的平台，要讓前瞻應用具體落地，就需要銓鍇國際CKmates這樣的盟友，協助我們快速掌握AI技術並享受雲端價值，相信銓鍇國際是協助我們企業更上層樓的最佳夥伴。」