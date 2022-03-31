【漫畫話經典】《死亡筆記本》：至今最受爭議的鬥智漫畫之一，令人不太滿意的結局成就一代邪典

善惡論是《死亡筆記本》的重要命題，也是許多讀者閱讀後的問題：殺死罪犯是一種惡？追捕奇樂是一種善嗎？大場無意回答這個問題，他也多次透過角色對白提及，「誰贏了，誰就是正義。」

書寫具有力量，有的人認為書寫可以療癒心靈、紀錄生活，抒發不滿。呼喚他人的名字本身也具有力量，揭示了一種存在，在一些文學作品中，只要角色能夠呼喚神靈的真實之名，神靈就會聽從他的號令。而有一部漫畫，以「言靈」作為基礎，描述了一個書寫名字就能奪取他人生命的力量，它正是至今仍是最受爭議的漫畫之一——《死亡筆記本》。

圖片來源：《死亡筆記本》

《死亡筆記本》是大場鶇原作，小畑健作畫的鬥智少年漫畫。描述主角夜神月在撿到只要寫上名字並知道長相就能殺人的「死亡筆記本」後，透過制裁世界許多重大罪犯成為「奇樂（Kira）」，與世界著名的偵探「L」交手的故事。

從2003年12月起開連載至2006年5月止，全108話。在當年《週刊少年Jump》三本柱「死火海」（《死神》、《火影忍者》、《海賊王》）以王道戰鬥掌握大量人氣的期間，《死亡筆記本》卻劍走偏鋒，沒有熱血、沒有夥伴，只有兩人之間的鬥智及大量行動背後的思考作為賣點，卻繳出了亮眼的成績——漫畫單行本的銷售量超過3000萬冊。

一時間，「如果擁有了掌握他人生死的能力（筆記本），那我該做什麼？」、「如果用筆記本殺死他人，是否是一種惡？」成了漫畫迷爭相討論的議題。《死亡筆記本》在世界引發了一波模仿風潮，青年們對於社會與他人的不滿，試圖透過仿造筆記本，將討厭的同學、老師、上司、政治人物、藝人名字都寫在筆記本上宣洩。這是一種「惡」嗎？當你詢問這個問題時，你就開始進入了《死亡筆記本》筆下的世界了。

大小組合，高濃度的劇情與作畫

《死亡筆記本》的成功可以說是大小組合——大場與小畑兩人共同創造的奇蹟。大場鶇善於構思劇情，提供分鏡與對白；小畑則是畫功卓越，能將畫面營造得鉅細靡遺。劇情是漫畫的架構，作畫則是漫畫的血肉，兩者是相輔相成，缺一不可。

起初，死亡筆記本的故事概念並不著重在雙主角的智略戰，大場老師提出「死亡筆記本」的概念時，當時的責任編輯吉田幸司希望他講述有如世界奇妙物語一般，「形形色色的人撿到筆記本發生的故事」，宛如單元劇一般進行。但大場認為《死亡筆記本》應是一個「少年撿到死亡筆記本後，聚焦於他的變化的故事」，最開始的「鏡太郎」短篇雖然大受歡迎，但只是為了爭取這個故事的長篇連載。而這份堅持造就了一代邪典。

圖片來源：《死亡筆記本》 《死亡筆記本》短篇集

另外對於作畫小畑健來說，過去他在漫畫家次原隆二、庭野真琴人身邊擔任助手時，學會臨摹各種不同的畫風，擁有高超的畫技；然而漫畫劇情的構思一直都是他的痛點，前四部連載皆只能以短篇收尾。

然而他對漫畫的熱情並未減退，與堀田由美合作的《棋魂》大成功的同時，也讓他領略到，比起劇情的起承轉合、伏筆、角色性格設定等等，他更擅長在畫面中營造各種氛圍、補足劇情中未提到的元素、創造衝擊性的畫面。

高度燒腦的漫畫，如何變得有趣？

一般來說，鬥智漫畫最令人詬病的就是「字太多」，更因為缺乏動作，沒有王道戰鬥漫畫的酣暢淋漓感。照理說《死亡筆記本》作為一部鬥智漫畫，也很容易陷入這樣的泥沼。

但大場的對白與分鏡本身及塑造劇情的衝突，像是讓月一面驚慌失措，下一幕就立刻奸笑的「計画通り」，一面說出「怎可以」，心理對白卻吶喊著「太好了！」，還有月看似因為失去父親的痛哭咒罵，其實只是對父親死前仍不願使用筆記本殺人感到氣憤。各種幾近精神分裂的名場面，讓《死亡筆記本》讀起來有種背德的快感——夜神月所有的情感流露都只是一種算計，直到他死前最後的哭喊才回歸真實。

圖片來源：《死亡筆記本》第7卷、第9卷 《死亡筆記本》第七卷、第九卷

當然僅憑這樣還不能完全解釋《死亡筆記本》的經典之處。我們能對這些角色產生高度認同，小畑健的作畫可說是功不可沒。他進一步設定了月的各種「顏藝」、L的奇怪坐姿、僅以拇指與食指抓取東西的獨特動作、N的玩具收藏癖、彌海砂的歌德蘿莉裝扮......這些都讓《死亡筆記本》的人物更加生動。

圖片來源：《死亡筆記本》

而死亡筆記本在第七卷後少了L這個勁敵，劇情張力減弱後，N的玩具擺設，更成了觀眾認識人物關係、了解現下鬥智戰進度的重要提示。為了避免單調的對話令人煩悶，小畑健自《棋魂》連載時就要求的畫面對稱、透視比例、詳細的畫面背景等在此一覽無遺，可說是下足了功夫。這些鉅細靡遺的描寫，讓《死亡筆記本》的推理更具說服力。

圖片來源：《死亡筆記本》 《死亡筆記本》第九卷當梅洛氣憤拿槍指向尼亞時，尼亞儘管背對著梅洛，但他手上的玩具機器人卻也拿著槍指向同一角度，顯示了尼亞冷靜思考，僅憑推論就能掌握他人行動的一面

《死亡筆記本》令人不太滿意的結局

我知道善惡論可以做為故事中精彩的答辯話題，但我從故事初期就決定不要提到那些，這樣不但危險，而且對漫畫來說一點都不有趣。 ——編劇大場鶇訪談，《死亡筆記本》第13卷

善惡論是《死亡筆記本》的重要命題，也是許多讀者閱讀後的問題：殺死罪犯是一種惡？追捕奇樂是一種善嗎？大場無意回答這個問題，他也多次透過角色對白提及，「誰贏了，誰就是正義。」儘管月失敗了，但仍有人相信奇樂只是暫時休息，也許還會有下一個筆記本使用者的出現。尼亞看似勝利了，但世界又恢復原來的樣子，過去只需執著於奇樂的他，勢必得再次面對更多兇惡罪犯。

但月慘敗的模樣卻烙印在許多讀者心中，也讓《死亡筆記本》的部分讀者不甚滿意，認為月的智商到了第二部急速下降，甚至到最後輸給尼亞跟梅洛也是敗在劇情編排，《死亡筆記本》至此成了名符其實的邪典，喜歡的人喜歡，不喜歡的人不喜歡。

圖片來源：《死亡筆記本》 夜神月死前的掙扎也成了一代迷因

而後續金子修介在2006年執導的電影《死亡筆記本》結局中，緩和了這樣的勝敗落差。L搶先將自己的名字寫在筆記本上，讓任何人都無法殺死自己，進而使月在筆記本上寫下的名字成為證據，但自己也將於22日後死亡。

在後來大場跟小畑再次聯手製作的《爆漫王》中，故事裡的漫畫家搭檔「亞城木夢叶」也聯手打造了一部熱門漫畫《REVERSI》，內容描述善惡黑白靈魂互相爭鬥，最後同歸於盡的故事。這部漫畫由於大受好評的關係，編輯部希望兩人不要就此作結，而是持續連載。但在兩人的堅持下，《REVERSI》成功地在人氣高點上完結。亞豆、真城、高木三人的夢想得以實現。

這似乎是回應《死亡筆記本》當年無可奈何的「延長」，不得不讓梅洛、尼亞繼承L，好讓故事得以延續。這兩者的編排都說明了，同歸於盡才是兩造之間最好的結局。

但撇開這些，故事本身還是呈現了月的逐步墮落：過去的他熱愛正義、擁有美好的家庭，在喪失對死亡筆記本的記憶後，也憑藉著自己的推理能力幫助L追捕奇樂，甚至拒絕運用情感欺騙的方式套問情報。這證明了，如果月不曾擁有筆記本，他大概也會成為一個優秀的偵探，運用自己的正義感與推理能力解決事件吧。

隨著月逐步依賴筆記本，他的制裁對象，也開始從兇惡罪犯、輕度罪犯、逐漸到探員、警察、甚至是間接害死了自己的親人。他不再營造一個美好的新世界願景，只想著如何透過智略制裁那些阻礙他的人。死亡筆記本揭示了絕對權力造成的腐化，如果真的有人擁有了這種力量，他反而不能擁有幸福，還會感受到他人無法感受到的苦惱，只能迎來毀滅。

《死亡筆記本》在108話作結，正是回應了「人有108種煩惱」，而這些煩惱的起源，來自一個不該屬於人類擁有的力量。所有的智略，都無法凌駕於死亡（神）之上。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航