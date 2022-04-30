【動畫話經典】《冰菓》：「我、很好奇！」搭配京阿尼細心營造的光影，少年，你的青春好耀眼啊！

文：涼柚（宅腐雙全的二次元愛好者，寫作是為了塞滿我的宅評論愛好百寶箱）

「わたし、気になります！（我、很好奇！）」

這句由《冰菓》女主角千反田愛瑠所說出的話語，也是時至今日大家會想起《冰菓》這部作品的第一句話。

原作為米澤穗信所著的「古籍研究社」系列日常推理小說，經由宅宅界時常暱稱為「京阿尼」的京都動畫公司改編製作，而在2012年4月推出的動畫《冰菓》，即使放到10年後的今天來看，都仍然會為其高品質的作畫和劇情為之驚嘆。

沒有如同東京死神《名偵探柯南》那樣走到哪裡死到哪裡的各色命案，也並不像是到處奔走解決案件的偵探，身為人生信條是節能主義的高中生，男主角折木奉太郎是推理作品當中典型的「安樂椅偵探」。倘若沒有好友福部里志的協助、伊原摩耶花的支援，悶騷懶惰但有能力的少年奉太郎還能夠把自己置身事外，但只要愛瑠發出「我很好奇！」的追問，奉太郎也只能乖乖奉陪愛瑠的好奇心，去捕捉人們隱於日常中的謎題，給予能滿足人心的解答。

謎底是否一定就是謎題的正確解答？這其實不重要，重要的是少年的日常生活因此開始繽紛燦爛，變成了「玫瑰色的青春」。

圖片來源：《冰菓》

京阿尼動畫最讓人稱道的就是作品處理的很細膩，不單是指人物表情等動作很流暢細心，而是不管作品是否為日常主題，他們仍有辦法讓世界變得活靈活現，讓觀眾忍不住沉溺於其中；並且，他們也不吝於在日常作品中運用特效，來讓某些場面變的更加印象深刻。

《冰菓》這部完全奠基在日常生活的作品，照理來說是不會出現什麼讓人特別會驚呼連連的畫面，但動畫組不出手則已，一出手就把奉太郎的悶騷感完全透過超大量的特效滿溢而出，搭配上定番眼睛閃閃發光的愛瑠，滿嘴說著拒絕的少年還不是「推理啦、哪次不推理」的出馬辦案了。

圖片來源：《冰菓》 愛瑠閃閃發光的眼睛說出：「我、很好奇！」奉太郎完全無法拒絕

「冰菓」的意涵

雖然《冰菓》裡面沒有牽扯到命案，且人物一再強調謎底是否正確不重要，但身為推理作品，《冰菓》的謎題依然具有重量感，能讓人反覆思索。

作為作品名稱的「冰菓」，其實來自45年前，某位被當成代罪羔羊的人物最後的掙扎，連吶喊出自己的聲音也辦不到的人，只能開個冷笑話的玩笑，「ice cream」，再寫成「冰菓」，以迂迴方式表達出自己心底的「I Scream」。而他的聲音雖然沒有傳達給當時的人，但執著於謎團的主角群，最後確實聽到了他的聲音，證明他的掙扎沒有白費。

《冰菓》裡面的其他謎團大抵如此：人們因為某些原因，無法刻意直說、明說、大聲說的話語，藉由打包成謎團的方式，等待著那一個有心人能夠在探索的過程中，明白這些說不出口的心意，完全是究極的「言者有意」，只能「期待」聽者能夠明白其隱語。

然而「聽者無心」，若是沒有一個像愛瑠這樣喊著「我很好奇！」而行動的人物，也沒有像奉太郎這樣的偵探有意推理，又或是中途有入須冬實學姊這樣的人物刻意扭曲線索，或是訊息傳遞的對象壓根就沒把事情放在心上，這些設計的再精巧的謎團跟謎底，也只能被掩蓋在日常中，被當成從來沒存在過。

只有特意去探尋的人，才能知道犯案人的心意。

期待的重量

《冰菓》這部作品有許多「期待」的場合，例如奉太郎就時常是因為愛瑠的期待才開始辦案，人們也時常期待那些做得到的人能夠發揮自己的天賦，期待如果是那個人一定能懂這些苦心，於是當期望落空時就會痛苦不已。

身為奉太郎的好友、時常提供他各種解謎線索的里志，更是對「期待」下了新解：「只有放棄自己努力可能性的人，才能夠期待別人。」這樣與其說是忌妒好友的才能，倒不如說是對自己心底產生的劣等感，而感到自我厭惡。

正是因為具有絕望性的差距，所以人們只能「期待」別人去完成自己的志業，不管是期待偵探再次出手解決事件也好、還是期待作家能夠再次動筆畫出超越前作的新作，全都是因為自己沒辦法補上那個差距、卻又無法不去在意，才會使用的詞語。

加入漫畫研究社的摩耶花更是深有所感，夢想畫出名作的她，在兩本前輩所畫出的同人誌中就已經甘拜下風，知曉自己離名作的距離多遙遠的她，最終在得知景仰的前輩也不覺得自己能贏過更有才華的人時，依然忍不住流下淚水。

這部作品裡面沒有大壞人，也沒有人想要存心傷害別人，但少年少女們的青春裡依舊會因期待落空而有著各種淚水，哭過以後，才是成長的開始。

圖片來源：《冰菓》 摩耶花

彆扭少年少女的成長故事

《冰菓》這部作品雖然動畫組加了很多很多分，有美麗的少年少女、也有他們當中若有似無的情愫，當然還有OP（片頭曲）、ED（片尾曲）等等的來強調人物的「香味」，但觀看這部作品的時候，依然還是會因為劇情而心情慢慢沉下來。它絕不算是如表面般輕快的作品，其原因就是因為登場人物都很「彆扭」，就連個性開朗的角色們都有自己的各色問題。

不只奉行著節能主義的奉太郎是傳統意義上的麻煩人物、個性要強的摩耶花個性本身就不算圓滑、里志也有強烈的勝負欲，就連身為古籍研究社社長，擁有最廣大人脈的愛瑠，也不是單純的千金大小姐，也很認真的在為自己對家族的定位而迷惘。

看著這群少年少女因為自己的好奇心，而參與了各種無法直說的人們製造出的謎團解答事件，不管是因此接受了人們的感謝、抑或惱怒於被人們的利用，還是藉此解決社團殘刊的困擾，都能夠感覺到少年少女們經一事、長一智的成長。

特別是看到平常節能的偵探，第一次自發性地去找尋謎底，那一次連愛瑠都覺得他很反常。其實他大可以怕麻煩不作任何事，也可以把自己可怕的猜測留在心裡，但他偏偏要找出來證明自己曾經如此神經大條，為了不再犯下同樣的錯誤，不再因此傷害到對方，所以他選擇拋棄自己的節能主義。

搭配上京阿尼細心營造的光影，這個瞬間真的會覺得：少年，你的青春好耀眼啊！

圖片來源：《冰菓》

《冰菓》這部作品不單打破先前很多人的預測，把原本是推理小說的作品完美用動畫形式消化其內容，把「萌」的要素鑲嵌進這部動畫。即使角色們都各自有著一點都不萌的個性缺點，但觀眾依舊喜歡上了他們，並且發自內心的享受他們的青春故事，這無疑是《冰菓》這部作品最成功的地方，擁有讓人反覆觀看也不膩味的細節。

縱使京阿尼有許多優秀的高質量作品，在2012年推出的《冰菓》，依然能在四年後，也就是2016年的「最喜歡的京阿尼歷年TV動畫是哪一部？」的人氣投票中摘下榜首。而即使在10年後的台灣，也依然會有觀眾時不時提到這部作品，在木棉花動畫頻道的留言也會看到有人自發性地跑來重溫，偶爾又遇上木棉花舉辦動畫馬拉松，或者又有什麼好笑的時事梗，又會有一批舊雨新知跑來朝聖。

4月22日正好就是動畫播出的10週年紀念，或許《冰菓》還能再戰下個10年。

圖片來源：《冰菓》

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航