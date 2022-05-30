【漫畫話經典】《幽遊白書》：正邪對立卻難分，長大後才懂得品嚐冨樫埋在戰鬥橋段中的醍醐味

我們想讓你知道的是
冨樫在看似熱血的戰鬥橋段中埋了很多後話。例如：戰鬥之後又該如何？如何確定自己真的為對的事情奮鬥？「強」是什麼？變「強」真的重要嗎？這些問題對於小時候只想看帥氣打鬥的我來說不會多想，但卻是長大後重看幽遊白書特有的醍醐味。
1990年代的少年漫畫充滿了戰鬥，其中三大代表《七龍珠》、《灌籃高手》、《幽遊白書》屬於典型範例。那時的孩子下課打籃球、試著將氣集中在手指發射靈丸、更有甚者在手上纏繃帶，想使出那中二的招式「邪王炎殺黑龍波」。
《七龍珠》與《灌籃高手》可說是正統的王道路線，主角與敵人的戰鬥、理念的衝突、對於熱血青春毫無悔恨等特色十分明顯，唯有《幽遊白書》似乎只有劇情中期如此，前期與戰鬥毫不相干、後期卻又顯得善惡不分，而畫風也略嫌潦草。
《幽遊白書》逐漸成為一個異類的同時，於1994年卻戛然而止。隨後《七龍珠》、《灌籃高手》也分別於1995年、1996年走向完結，宛如宣告童年的結束。但時至今日，這幾部漫畫依舊以經典的地位影響著漫畫界。
《幽遊白書》後續影響了安西信行的《烈火之炎》、現下的熱門連載《咒術迴戰》作者芥見下下對《幽遊白書》（尤其是仙水忍篇）極度推崇、甚至很大部分影響了他作品的善惡觀。《幽遊白書》的魅力到底來自哪裡呢？筆者想將幽遊白書劇情分成幾個階段，進行一些探索。
早期的幽遊：充滿實驗性的探索
作者冨樫義博於1966年出生於山形縣，大學念的是教育系。他出生沒多久，日本影視圈迎來了「超自然熱潮」（オカルトブーム），從1973年諾斯特拉達穆斯的預言被引入日本後，電視節目開始廣泛地討論各種靈異現象，舉凡靈異照片、神祕生物、外星人、超古文明、妖魔鬼怪及超能力都可以歸類於其中。
如今討論冨樫，往往著重於《幽遊白書》、《HUNTER x HUNTER》這兩部熱門作品，卻忽略了他並非從戰鬥漫畫起家，而是從這些他自小接觸的懸疑、靈異與神祕學等元素開始。諸如《淘氣愛神》、《狼人我愛你》、以及《幽遊白書》完結後的《靈異E接觸》，這三部漫畫的主題可說與戰鬥一點關係也沒有，反而是從中看出冨樫義博興趣廣泛、跨足多項領域的一面。
《淘氣愛神》描述女惡魔誘惑男主，希望他「脫處」的故事。《狼人我愛你》則是以男主角為狼人做為開端的戀愛短篇，單行本內的短篇則有「靈異偵探團」、「不良少年與青梅竹馬」等設定，可說是最早的《幽遊白書》雛形。《靈異E接觸》則可說是延續《幽遊白書》的後期發展，如同魔界與人界已可以互相往來，主角筒井雪隆與從外星來的笨蛋王子遭遇，引發一系列哭笑不得的事件。
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