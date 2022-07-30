【漫畫話經典】《金田一少年事件簿》：開啟日本「暴風雪山莊」推理漫畫濫觴，比起柯南有更高的解謎樂趣

一般認為，推理小說的發展是由美國作家愛倫坡（Allen Poe）的〈莫爾格街兇殺案〉（The Murders in the Rue Morgue）開始，隨著明治維新西化傳入日本。日本推理小說鼻祖黑巖淚香在當時引入近30餘部推理小說並自行創作，翻譯和改寫歐美偵探小說盛極一時，深刻地影響日後日本推理作家江戶川亂步、甲賀三郎、松本清張等人，形塑了不同派別的推理。

但推理真正漫畫化，卻要等到80年代了弘兼憲史的《偵探物語》、石森章太郎的《草壁署迷宮課迷宮先生》；而得到大眾廣泛讚賞，更得等到1992年金成陽三郎、天樹征丸與佐藤文也推出的《金田一少年事件簿》。《金田一》的成功啟迪了日後許多推理漫畫，就讓我們一起一窺究竟。

暴風雪山莊與日本鄉野傳說的結合

不論東、西方，綜觀其推理小說的起源，幾乎都是從鄰近的、深植於在地的「詭惑（uncanny）」及「恐怖（horror）」、神秘（mystery）開始，早期的小說分類往往將這些字混為一談，恰好證明了這些故事系出同源。如瑪莉雪萊（Mary Shelley）的《科學怪人》，雖然不被列為推理小說，但其故事中科學與恐怖的結合創造了懸疑的空間、帶動了解謎。

在恐怖氛圍下，更進一步引發了讀者們的好奇心。怪物是如何產生的？他為何希望成為「人」？又如斯托克（Bram Stoker）筆下的可怕怪物「吸血鬼」從何而來，又該如何消滅？柯林斯（Wilkie Collins）筆下的「月光石」到底有何魔力，可以奪取持有者的生命？

這些看似不科學、不具理性的事物背後，卻蘊含著一些過往社會、歷史的元素。正如精神分析之父佛洛依德認為，令我們感到詭惑的，不是那些全然陌生之物，而是一種熟悉的、被壓抑的遞歸。

《金田一少年事件簿》之主角金田一一之名，源自於推理作家橫溝正史筆下的名探「金田一耕助」，在金田一耕助所調查的部分案件中，也有以鄉野傳說、血緣關係作為主軸的故事（如《八墓村》、《獄門島》、《犬神家一族》）。這種結合日本在地神秘傳說與推理形式，受到了讀者與評論家的普遍讚賞，也與西方推理的發展模式不謀而合——根植於在地的神秘傳說成了懸疑事件的關鍵議題，進一步帶動推理解謎。

圖片來源：《金田一》OP Confused Memories 動畫特意融合一些往日生活的黑白相片於片頭曲之中，營造了另類的詭異感，也可視為一種詭惑的展現。

金田一一在故事中被設定為身為金田一耕助的孫子，除了有意強調他高超的推理能力之外，也包含了作者金成陽三郎致敬橫溝正史的濃厚意味，諸如雪夜叉傳說（明治時代販賣人口悲劇）、秘寶島（山童傳說）、獵頭武者（日本武士的背叛）、墓場島（日軍玉碎）等，都引入了這樣略帶地方奇異色彩，卻又封閉的環境作為故事的舞台。