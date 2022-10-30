【漫畫話經典】《神劍闖江湖》：劍心的迷惘呼應「失落的十年」，時而少女情懷、時而熱血戰鬥都成了一種傳承

現在的孩子練習各種呼吸法，追求斬鬼的劍術；以前的孩子苦練天翔龍閃跟牙突，同樣的童趣，卻揭示了刀劍故事跨越了時間，永不退流行。我們不妨將時間倒退一些，回頭看這部自1994年開始連載，卻又影響深遠的漫畫——《神劍闖江湖》。

圖片來源：《神劍闖江湖》 圖片來源：《神劍闖江湖》單行本第1卷

跨時間的呼應：失落的十年與明治初期

回顧當時的日本的背景，90年代的泡沫經濟崩潰後，開始進入了「失落的十年」（失われた10年），《週刊少年Jump》更是進入了群龍無首的年代：《幽遊白書》於1994年正式完結，井上雄彥的《灌籃高手》也於1996年結束，正是禍不單行的日子。

到1997年，JUMP銷量減少至約230萬，這段時間也被稱作《週刊少年Jump》的黑暗期。和月伸宏的《神劍闖江湖》宛如回應著這樣的背景，從幕末的黑暗時代說起，開啟了一段「明治劍客浪漫傳奇」。

《神劍闖江湖》描述幕末維新志士——劊子手拔刀齋在鳥羽伏見之戰後，明治政府結束長達600多年的武士封建制度，以藩閥和資本家取代武士階級的統治。他也立誓不再殺人，隱居江湖，成為浪人緋村劍心，但在神谷薰的挽留下留在東京神谷活心流的道場。然而在新舊時代交替之際，依舊有許多動盪與挑戰，劍心也在一次次的戰鬥中逐漸回復過往劊子手拔刀齋的性格，在「殺」與「不殺」徘迴著。

然而緋村劍心的迷惘無意間回應了90年代的迷失。廣島大學的副教授暨人類學家Maria Grajdian認為，《神劍闖江湖》的成功，正是因為劍心成了「給予少年／少女信仰與力量的象徵，與『失落的十年』相互呼應」。其掙扎對於讀者來說，是貼切而寫實的。

圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第13卷 圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第13卷

畢竟，歷史的巨輪並非線性的前進——正如我們身處COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間，發現了18世紀丹尼爾．迪福的《大疫年紀事》是如此的貼切，宛如這300年間的隔閡從不存在一般。有時我們會發現某個年代意外地回應了現實的處境，而《神劍闖江湖》的問世，正是這樣跨時空的呼應。

劍心拿起逆刃刀的那一刻，它訴說著舊時代殺伐的結束，然而新時代中「刀」依舊在人們心中，仍不時的為了守護家人、朋友、戀人等⋯⋯一方面為了「日常」與「生活」而戰鬥，一方面卻又不時須面對過往的罪業。回頭一看，如今日本動漫中「為守護日常而戰鬥」的主題不計其數，而《神劍闖江湖》正是標示了此種現代性的轉移——國族衝突、歷史仇恨、宏大敘事不再是戰鬥的理由，日常與人之間的互動才是。

殺伐與浪漫、少年漫畫與少女漫畫之間

劍乃凶器，劍術乃殺人之術，不論如何掩蓋，這就是事實。薰所說的話是從來沒有把手弄髒過的人才有資格說的，未免太過流於天真的夢想；但是跟事實比起來，我比較喜歡薰天真的夢想。可以的話，我希望這個夢想從現在起就成為事實。 ——緋村劍心，《神劍闖江湖》第一幕

《神劍闖江湖》另一個特點是「男女通吃」，要說它是少年漫畫——它內容充斥了打鬥、角色訓練後變強、增加夥伴的橋段，確實是符合的；但要說其為少女漫畫也不無不可——兒女情懷、男女間的拌嘴橋段、不時有些戀愛喜劇的味道。

若要仔細區分，京都篇之前的《神劍闖江湖》，是一部不折不扣的少女漫畫、飛天御劍流當時也只是一種帥氣的古流劍術。京都篇則是人氣逐漸上升，但逐漸朝向少年漫畫推進的王道戰鬥，追憶篇兼而有之，直到這裡才算是賦予了主角緋村劍心更立體的刻畫。人誅篇的戰鬥略嫌不足，反倒是對於緋村贖罪、生存的討論較為有趣。

圖片來源：《神劍闖江湖》單行本第1卷 圖片來源：《神劍闖江湖》單行本第1卷

儘管男女通吃是《神劍闖江湖》引領《少年JUMP》走過黑暗期的重要因素。然而這樣的現象究竟是左右逢源還是左右為難就很難說了。《神劍闖江湖》顯然走在一條危險的平衡點上，不論戲裡戲外，《神劍闖江湖》注定要在兩極之間擺盪。它在少女間頗受歡迎，少女們恨不得《神劍闖江湖》中有更多美男子的互動、更多的日常拌嘴調情。

但它同時是王道的少年漫畫，劍心必須變強、對於飛天御劍流有更多體悟才能戰勝其他敵人，但如此一來，他距離自己所說的「劍乃凶器、劍術乃殺人之術」就越來越近。正如大部分的敵人（齋藤一、志志雄真實、四乃森蒼紫等）都希望緋村劍心破誓，重新回歸劊子手的身分。

和月伸宏是一個誠實的作者，從訪談中亦可多次看到他的掙扎：

「畫京都篇時，我大膽地加大了戰鬥場景的比重。結果就是少年讀者們很高興，而少女讀者們則不太開心了……其中也有一些十分嚴苛的聲音，我身邊也有人如此批判（當時我雖然一笑置之了，但實際上還是相當受打擊的）。」

圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第22卷 圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第22卷

《神劍闖江湖》作為和月伸宏第一個長篇連載，他想挑戰的是少年漫畫的王道戰鬥——從他日後的《武裝鍊金》、《再生魔人》都可看出，和月對於戰鬥場景還是十分執著的。

原本的《神劍闖江湖》預計在30話完結、讓薰失戀、甚至讓她死亡，這些構想在京都篇後的和月不復存在，「少年漫畫應該要有快樂的結局。娛樂的基本就是歡笑和快樂嘛！」一念之間，《神劍闖江湖》從原本各種插旗中跳脫，從可能的悲劇變成喜劇，劍心也終能全身而退，找到自己的幸福與贖罪方式——儘管無法再使用飛天御劍流。而贖罪的最佳方式並不是一死了之、也不是一味戰鬥，而是賭上「劍」與「心」，完成自己的人生。

這也符合了一件事——儘管少年漫畫熱愛戰鬥，但戰鬥本身不是重點，也不該是重點，戰鬥是為了替故事情節、角色自身情感糾葛服務的。和月老師深諳此理，這也使得神劍的戰鬥附有韻味，《神劍闖江湖》的主題是「贖罪」與「生存」，要以不殺的方式完成戰鬥、折服他人、甚至引領他人找到自己人生的解答。

不論戲裡戲外，「怎樣也好，辛苦你（劍心）了！」

圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第22卷 圖片來源：《神劍闖江湖》完全版第22卷

如果你還記得《神劍闖江湖》的結局，正是薰抱著兒子劍路，心裡想著「怎樣也好，辛苦你了！」，算是為一路上劍心遇到的戰鬥、心理掙扎作了一個總結。但對和月老師來說，又何嘗不是如此呢？他在設計其他角色時，往往予以其鮮明的性格，無論善惡，志志雄跟齋藤一都是以自己信念活下去、令人印象深刻的角色。

但唯獨劍心令其傷透腦筋。他搖擺不定，時而懶散輕鬆、時而不苟言笑、看似堅強、實際上痛處稍微被攻擊一下，就幾乎崩潰，以和月自己的話說說，劍心「是高低起伏太大」的角色。這點我們從刃衛、人誅篇、追憶篇都可以很清楚地了解——緋村劍心從頭到尾不是一個典型的少年漫畫主角。

以今日的角度來看，《神劍闖江湖》絕不能說是出類拔萃的。其原創性不足，直接致敬美漫、侍魂的部分實在太多，吸納諸多元素並非不好，並偏偏和月又缺乏將之轉化、納為己用的才能。但這些都不損《神劍闖江湖》作為一部經典漫畫的地位。

其最大的意義不再於它畫面構築、分鏡、戰鬥畫面等等，而是在《週刊少年Jump》的黑暗時代，《神劍闖江湖》反倒是能不拘一格，在歷史的空白中自由發揮、任由主角迷惘、時而少女情懷、時而熱血戰鬥、時而探討人生解答的橋段令人印象深刻。而這些都成了一種傳承——正如劍心最後將逆刃刀傳給彌彥一般，和月伸宏乃至劍心的掙扎，成為了許多後進漫畫家在刻劃角色、研擬作品調性時，不得不考慮的重要指標。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航