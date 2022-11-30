【漫畫話經典】《靈異E接觸》：上承《幽遊白書》下接《獵人》，最原汁原味、最天馬行空的冨樫作品

我們想讓你知道的是
能在週刊上連載月刊故事，同時可以在內容中放飛自我的、以自己喜愛的內容──神祕學為主題，放眼JUMP歷史，冨樫恐怕是前無古人、後無來者了。在較為輕鬆的創作氛圍下，冨樫反而展現了極高的創意。或許，《靈異E接觸》才是冨樫義博最成熟、最完整的一部作品。
「工作時放著怪獸電影…想像著（冨樫）老師描繪的怪獸，令我心動不已。」
——《先生白書》作者味野久仁和，描述擔任冨樫義博《靈異E接觸》助手的心得
近日隨著《獵人 HUNTER x HUNTER》連載重開、冨樫義博於twitter上不時回報作畫進度，使我們彷彿再度重新回到B•W1號上，看著錯綜複雜的局勢（王位繼承、黑幫火拚、念能力戰鬥）、更多的規則、設定、怪物不斷出現，卻又絲毫不影響冨樫強大的敘事能力。這些令人著迷、專屬於冨樫的特色究竟從何而來？得從這部短小而濃縮的《靈異E接觸》說起。
《靈異E接觸》自1995年開始連載，單行本三卷，總共也不過16話，上承《幽遊白書》魔界統一戰後那種人類與妖魔得以互相往來的日常，下接《HUNTER x HUNTER》那廣袤而神祕的世界。
儘管被兩部知名作品夾在中間，《靈異E接觸》卻可以說是最原汁原味、最天馬行空的冨樫作品。故事描述地球上其實早有許多種類的外星人居住其中，披著人皮與人類一同生活，在人類渾然不知的情況下維持微妙的平衡。故事中，筒井雪隆是一個極具潛力、初上明星棒球高校的候補選手，與從外星來的「笨蛋王子」（真名就是馬鹿，日文的笨蛋之意）遭遇，引發一系列哭笑不得的事件。
但這位筒井也並非主要人物，連載的每一話幾乎都不同，反倒是那些零零總總的超能力、人魚、外星人、異生物、小學生戰隊佔據了許多篇幅，但讀者可以從這些短小篇章中，宛如看到冨樫在個人性格上與其故事的原型：不拘一格、興趣廣泛、熱愛超自然現象與電動RPG、隨興、令人又愛又恨的一面。
從超自然熱潮說起
自昭和時期1970年代起，日本捲起了一波超自然熱潮（オカルトブーム），其主題範圍可說是無所不包，舉凡靈異照片、神祕生物、外星人、超古文明、妖魔鬼怪及超能力、都市傳說都可以歸類於其中。
出身於昭和60年代的冨樫對超自然一直有著深厚的興趣，除了黑暗武術會篇章，從《幽遊白書》的前後期故事中，都再再顯示了冨樫並不是一個熱愛刻劃戰鬥的漫畫家：強如幽助，在調查人為的靈異事件時，也必須透過妖怪幫忙，才得以一窺人性的黑暗面。戰鬥也不再是重點，戰鬥背後引發的人性思考、善與惡、夥伴與敵人、人與妖怪、甚至生與死無法二分的世界，才是冨樫作品獨特而值得一再回味的特色。
在90年代末期《幽遊白書》、《灌籃高手》這一系列的名作完結後，冨樫進入了一段時間的沉澱期，而迎接《週刊少年Jump》的卻是發行量大幅下降的「黑暗期」。在缺乏台柱撐場的情況下，冨樫義博反倒是表達了刊載新作的意願。這對於JUMP來說，可說是無可抗拒的誘惑，但條件是以每月一次的方式進行。
專題下則文章：
【漫畫話經典】《神劍闖江湖》：劍心的迷惘呼應「失落的十年」，時而少女情懷、時而熱血戰鬥都成了一種傳承
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。