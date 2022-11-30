【漫畫話經典】《靈異E接觸》：上承《幽遊白書》下接《獵人》，最原汁原味、最天馬行空的冨樫作品

「工作時放著怪獸電影…想像著（冨樫）老師描繪的怪獸，令我心動不已。」 ——《先生白書》作者味野久仁和，描述擔任冨樫義博《靈異E接觸》助手的心得

近日隨著《獵人 HUNTER x HUNTER》連載重開、冨樫義博於twitter上不時回報作畫進度，使我們彷彿再度重新回到B•W1號上，看著錯綜複雜的局勢（王位繼承、黑幫火拚、念能力戰鬥）、更多的規則、設定、怪物不斷出現，卻又絲毫不影響冨樫強大的敘事能力。這些令人著迷、專屬於冨樫的特色究竟從何而來？得從這部短小而濃縮的《靈異E接觸》說起。

圖片來源：《靈異E接觸》

《靈異E接觸》自1995年開始連載，單行本三卷，總共也不過16話，上承《幽遊白書》魔界統一戰後那種人類與妖魔得以互相往來的日常，下接《HUNTER x HUNTER》那廣袤而神祕的世界。

儘管被兩部知名作品夾在中間，《靈異E接觸》卻可以說是最原汁原味、最天馬行空的冨樫作品。故事描述地球上其實早有許多種類的外星人居住其中，披著人皮與人類一同生活，在人類渾然不知的情況下維持微妙的平衡。故事中，筒井雪隆是一個極具潛力、初上明星棒球高校的候補選手，與從外星來的「笨蛋王子」（真名就是馬鹿，日文的笨蛋之意）遭遇，引發一系列哭笑不得的事件。

但這位筒井也並非主要人物，連載的每一話幾乎都不同，反倒是那些零零總總的超能力、人魚、外星人、異生物、小學生戰隊佔據了許多篇幅，但讀者可以從這些短小篇章中，宛如看到冨樫在個人性格上與其故事的原型：不拘一格、興趣廣泛、熱愛超自然現象與電動RPG、隨興、令人又愛又恨的一面。

從超自然熱潮說起

自昭和時期1970年代起，日本捲起了一波超自然熱潮（オカルトブーム），其主題範圍可說是無所不包，舉凡靈異照片、神祕生物、外星人、超古文明、妖魔鬼怪及超能力、都市傳說都可以歸類於其中。

出身於昭和60年代的冨樫對超自然一直有著深厚的興趣，除了黑暗武術會篇章，從《幽遊白書》的前後期故事中，都再再顯示了冨樫並不是一個熱愛刻劃戰鬥的漫畫家：強如幽助，在調查人為的靈異事件時，也必須透過妖怪幫忙，才得以一窺人性的黑暗面。戰鬥也不再是重點，戰鬥背後引發的人性思考、善與惡、夥伴與敵人、人與妖怪、甚至生與死無法二分的世界，才是冨樫作品獨特而值得一再回味的特色。

圖片來源：《幽遊白書》第19卷 《幽遊白書》第19卷

在90年代末期《幽遊白書》、《灌籃高手》這一系列的名作完結後，冨樫進入了一段時間的沉澱期，而迎接《週刊少年Jump》的卻是發行量大幅下降的「黑暗期」。在缺乏台柱撐場的情況下，冨樫義博反倒是表達了刊載新作的意願。這對於JUMP來說，可說是無可抗拒的誘惑，但條件是以每月一次的方式進行。