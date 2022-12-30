【漫畫話經典】《地。-關於地球的運動-》：我們堅信不疑的事物，究竟是「真理」抑或是「信仰」？

我們想讓你知道的是
不是史實並不影響這部漫畫帶來的感動，正如魚豊老師也很明白自己的作品純屬虛構。《地。-關於地球的運動-》早已傳達了最重要的核心精神：不論任何觀點、歷史、科學、人文哲學等，其實都是有待挑戰的、是可否證性（falsifiability）的體現。
秩序，並不斷追尋的旅程
「感到迷惑與驚奇之人，認出了自己的無知。（既使是神話之愛好者，某種意義上，也是智慧之愛好者，因神話乃由驚奇所構成）；因此，哲學化是為了遠離無知，很明顯地，追求知識是為了認識，而非任何實用之目的」
——亞里斯多德《形上學》
《地。-關於地球的運動-》是一本從裡到外都令人「驚奇」的漫畫：我們很難想像，有一部漫畫能像這樣，不以戰鬥熱血著稱、沒有逐步修練後變強的主角、以「地動說」這個罕見的論述作為漫畫主題，卻又讓人感動、充滿著求知的浪漫與熱血，甚至還有深刻的反思。
僅有62話，單行本8卷，《地。-關於地球的運動-》卻在近年來囊括了許多大獎：漫畫大獎第2位、《這本漫畫真厲害！2022》男生篇第2位、手塚治虫文化獎漫畫大獎……《地。-關於地球的運動-》不只是內容上的顛覆，更讓人看到了漫畫深不可測的潛力——漫畫不僅僅是一種娛樂，也可以是一種深入淺出、傳達深層感動與意義的載體。本作近日也宣布將由Madhouse動畫化，令人期待。
從接觸「地」動說到求「知」，為之付出鮮「血」
「地動說與我們相去甚遠，還需要了解嗎？」或許會有人這麼問著，然而讀者們很快就會發現，《地。-關於地球的運動-》與其說是科普漫畫，更該說是一部關於「知識如何被建構與傳承」的哲學漫畫。
作者魚豊老師自大學閱讀《三島由紀夫體育論集》後，先是感受到了三島文筆之下充滿躍動感的世界，身體在運動後，感受到了一個全然不同的世界（魚豊另一部作品《百米》，有更多的著墨），大自然之美與壯麗在透過文字描寫的同時，也加強了自己對世界的感知。他在訪談中如此形容到：
「通過繼續閱讀書籍和深入研究，我所看到的風景發生了很大變化。世界變得如此豐富。大自然可以如此美麗，真是令人驚嘆。我認為『學習』的本質就在那裡。深化『學習』，才能更美好地感受世界。」
儘管他成績不算頂尖，但在大學時期與哲學、倫理學的相遇，使他深受埃德蒙．伯克（Edmund Burke）和伊曼努爾．康德（Immanuel Kant）的美學思想影響，成為了《地。-關於地球的運動-》最重要的創作養分。作品中每當角色們眺望滿天星斗、看著旭日升起，令讀者感受到「美」與「崇高」宛如就在我們眼前——儘管角色們對之充滿疑惑、甚至驚懼，卻彷彿又感受到有一種凌駕之上的秩序（某種知識）正等待著人們去探索、證明。
《地。-關於地球的運動-》由故事描述15世紀C教為普遍信仰的P王國，天動說是解釋宇宙天體運行的唯一論點，地球位於最中心的底層，星體圍繞著地球運轉，一切汙穢皆落至於此，聖經據此解釋：人們須努力過活、洗清罪惡始可上天國。
然而卻有著人們為了追尋真理，隱密的研究「地動說」試圖提出更完善的解釋，並將這一切傳承給下一個追尋者。這些追尋者未必是學者，他們是學生、修道士、甚至是不識字的代鬥士、飽受歧視的女性、遊牧民族，又或者可以將之通稱為「異端」……這些人為何甘冒風險，拋棄日常，也要追求知識呢？
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