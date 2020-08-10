狼來了，內容農場來了

內容農場的商業模式存在多年，只不過去年炒作最熱門最吸睛的議題踫上了反修例運動，令這場運動充斥更多未經證實的消息和謠傳。

文：鄭思思（鏗鏘集《內容農場》編導）

我做鏗鏘集《內容農場》的資料搜集時，曾聯絡一名831太子站的「死者」。網上瘋傳他事後「被自殺」，和荃灣離奇流血浮屍樣貎十分脗合。當事人之後在Facebook澄清，但「被自殺」的消息一度在內容農場流傳。

我聯絡事主，希望了解傳言的發酵和影響，他回覆：「我相信係有好多炒車，但咁樣咪幫對家澄清831無死人？」他認為報導對被捕人士完全無好處，甚至可能令抗爭變靜，「所以我唔太明白你嘅立場，我都係幫你唔到。」

我有一肚子說話想回覆，但那一刻突然覺得好無力，胡亂說了句「謝謝」便完場。我之後繼續埋頭做內容農場集團的調查，訪問了多位業內人士，分析不少農場網的內容和數據，報導亦已播出了，但我很想回帶，回頭認真答一次，我有甚麼立場，有甚麼動機。

2019年下半年，反修例運動風起雲湧，我的Facebook充滿各方消息和報導，大量浮屍「被自殺」的傳聞、示威者被送上列車疑押解上大陸、林鄭月娥傳患淋巴癌、建制落選區議員獲派八萬幾元月薪公職等等，不能盡錄。而作為一個記者，我好奇這些爆炸性的消息竟然未見於傳統傳媒，卻在不同的Facebook專頁群組或不知名的網站發酵和瘋傳。

那時候，我想起特朗普（Donald Trump），不是想勾結外國勢力，而是想起美國國會參議院情報委員會發表有關俄羅斯干預美國2016總統大選的報告。報告指俄羅斯透過網軍成立很多Facebook專頁，散播假消息和無限陰謀論以攻擊希拉里（Hillary Clinton），令特朗普登上總統寶座。我也陰謀論上身，思疑運動期間流傳大量未經證實的消息，背後有沒有組織策劃？有沒有政治動機？於是開始了鏗鏘集《內容農場》的報導。

內容農場的無形之網

結果我沒查到甚麼政治組織或勢力，卻意外發現一個環環相扣的商業運作（利申：查不到可能只是技窮）。這商業運作猶如一無形之網，我們身在其中而不自知，以我調查的集團為例，網絡包括至少十幾個Facebook專頁（例如「記你老母」、「港女救港」、「背包遊世界」），包括一些有幾十萬人的知名群組（例如「on9仔女同盟會」、「巴打絲打Facebook Club」）。

你可能因為支持這場運動又或者純粹喜愛旅行和無聊吹水而like了這些專頁群組，但你不知道這些也是放置了「魚餌」的平台。背後的經營者以Admin身份或分身出帖，吸引你去一些令他們賺錢的網站瀏覽，總之你一點擊連結，他們便賺一分廣告錢。

這些連結都是內容農場網的網址，可能是「hkger-support.com」、可能是「hklocalpress.com」，但都不重要，都是一閃即逝的「跳板網址」，像縮短網址服務，點進去後便會前往真正的內容農場網，例如「hot.petonea.com」、「orange01.online」。但又都不重要，真正的網站也可以開完又關，關完又開，難以投訴追蹤。

內容農場這盤生意，就是以低成本製作「魚餌」，例如像報導中原文抄襲《蘋果日報》的獨家娛樂新聞，偷文偷圖偷片，引你點擊入農場網八卦，又或者在討論區抄最熱門的帖，配以爆炸性的標題和改圖，令你或憤怒或同情或好笑而點擊瀏覽。我在報導中訪問了一位內容農場的前寫手，他說消息不需理會真假，只需考慮流量，「黑警」、「打死人」等等也是最吸睛的keyword，而配相最好血腥和性感，竅門是「打格」，一打格便令人更好奇更有機會點擊，總之以低成本換取高流量高點擊。

別上釣別做水魚

而你只要一上釣，點擊來到網站，林林總總的廣告已在等你，就算你幾秒即走，就算你無點擊任何廣告，瀏覽量已把你計算入內，廣告客戶便要付費予網站（一個廣告每千次瀏覽量由數元至數十元不等，視乎廣告類型和大小）。

報導訪問了網絡數碼顧問Ivan So，他分析當中15個農場網站，發現總瀏覽量高峰期每月高達千幾萬，重覆，是千幾萬！比一些傳統傳媒還要高。Ivan再根據相關公司的廣告價單，估算每月廣告費達數十萬至過百萬元不等（視乎當月流量），是一盤利潤很高的生意。內容農場集團究竟由甚麼公司營運？如何運作和又有何回應？煩請重溫鏗鏘集《內容農場》（利申：這廣告不收費）。

內容農場的商業模式存在多年，只不過是去年炒作最熱門最吸睛的議題踫上了反修例運動，令這場運動充斥更多未經證實的消息和謠傳。在此要指出，我並無發現內容農場有系統地製造假新聞，因為創作需要成本，只是見他們大量複製或炒作一些網上未經證實的消息，令不實資訊發酵和傳播，例如「日韓傳禁止警察入境」、「大批CSI口罩運到機場上大陸」，你有沒有share過，有沒有click過？

報導訪問的內容農場前寫手，他已離開公司但也考慮良久才肯上鏡做訪問，他說：「大眾要娛樂，在一般時間情有可原，但在社會運動期間發假消息，抄襲前線記者的一手資料做內容農場，謀取暴利，大魚大肉，自我享樂，不作捐款，請問『同路人』是否要助長這種生態？」而他最憤怒的一條假新聞是：「『手足回魂 太子站幕門突然自然碎裂』，手足死，仲用他賺錢？內容農場根本是人血饅頭，要留意自己身處的網站目的，是否廣告網站。」

真假VS利弊

來到這裏，我想認真作一個回覆：我有甚麼立場？內容農場前寫手接受訪問因為他想揭發他認為的人血饅頭，太子站謠傳「死者」拒絕受訪因為他不想澄清831無死人為對家洗白，而如果我要有一個立場，一個要我堅守的立場，那一定是真假這一條線，而非利弊。

「我們的武器，就只剩下真相。」記者的責任便是inform社會，令社會能作一個informed decision，一個在充分知情權下的決定，而如果我們任由未經證實的消息散佈，最終連我們也會半信半疑，分不到真假，最終當真正的悲劇來臨，我們大叫狼來了、狼來了，還有幾多人立即跑上山救羊？

寫這篇文的時候，正正是立法會選舉宣布押後一年、大規模DQ風聲鶴唳，我問自己：仲寫呢啲做咩？當張曉明說惡意謠傳太子站打死人有可能違反《港區國安法》，我還去質疑831死人的謠言孰真孰假？世界如此荒誕，內容農場、不實資訊如此無關痛癢。我只有鼓勵自己，在最艱難的時間更要堅守崗位，專注自己的志業。

如何辨認內容農場？

遺憾在《內容農場》報導中未有篇幅講解如何辨認內容農場、如何避免上釣。坦白說，我認為內容農場是無簡單方法作出辨認，經營者可輕易換網址換版面換寫手移形換影，亦無簡單方法去查證消息的真偽，但無論如何，我們都要「帶眼識文」，像買牛奶一樣看「產品標籤」，看看消息的「品牌或公司名」（哪一間媒體）、「產地」（哪裏／誰提供消息）、「生產日期」（發佈日期）等等，花一些功夫，避免吃了壞牛奶假新聞。誠心推介朋友看「公視P#新聞實驗室」製作的片段，如何打擊假新聞和內容農場，好搞笑，比我篇文有趣多：

如果懶到連「產品標籤」也不想看，我建議建立一個信任清單，見這品牌的牛奶我就買。近來不斷翻看細讀的一篇文章〈港版國安法上路 極權之下，我們的恐懼、抵抗與愛〉，作者張潔平說：「就像看新聞一樣，建立自己的信任清單。信任清單上的人說的話，默認為真，除非有事例被證明為假。不在信任清單上的人說的話，且聽之，且存疑，除非被多方證明為真。立場變化非常突然且劇烈的人，不妨先存疑，直到經過一段時間的驗證。」[註]

我覺得在紛亂的世界，我們的確要有信任清單，例如我高度信任《Factwire》，但所有不在信任清單的媒體，我且聽之且存疑。突然爆出的不知名的網站、Facebook帖文、WhatsApp訊息，我更深抱懷疑，直到經過一段時間的驗證。我亦提醒自己不要輕易點擊或分享，因為假新聞就是一場共業。

報導播出後，被揭發的內容農場集團看來已不再活躍，當中有幾十萬名成員的群組更被Facebook封鎖帳戶（不確定原因），似被瓦解（樂觀加主觀希望）。不過無論如何，內容農場這商業模式歷久常新，只有要商機便有人經營。重要的是我們了解遊戲點玩、錢點賺，別被愚弄，還有記得「Living in Truth」，共勉。

註：【張潔平專欄】港版國安法上路 極權之下，我們的恐懼、抵抗與愛（13-7-2020，天下雜誌）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex