【變裝紀錄片】變裝皇后的《迷霧叢林》：穿上新衣服，做最稱心合意的自己

在九合一選舉併公投結果公告後,右翼回歸、保守當道而生活即政治,在多元性別流動光譜上的不解、難解、費解或無解,尚需對於基本人權的尊重與性平教育的推動。

回頭探究今年2018台灣國際女性影展選映作品,希臘導演依凡琪拉.科里亞特(Evangelia Kranioti)執導的《迷霧叢林》(Obscuro Barroco)特別有感,追隨知名變裝皇后盧瓦娜.穆尼斯(Luana Muniz)穿梭巴西里約熱內盧大街巷弄中,將個人對於生命的詰問與城市對於自由的追尋兩相對照,映照出光燦絢麗的百變樣貌,令人驚艷於此一希臘導演在劇情與紀錄片類型的跨度與揉和。

《迷霧叢林》是希臘導演依凡琪拉.科里亞特的第二部長片,於柏林影展世界大觀(Panorama)單元一舉拿下泰迪熊評審團大獎,以絕美的影像語言及精緻的節奏鋪陳。由幽暗蓊鬱的森林帶出風雨欲來之姿,象徵了原始澎湃迷亂騷動的力量,開啟了盧瓦娜.穆尼斯貫穿整片卻毫不贅冗的詩意獨白。

變裝追本溯源首度出現於舊約聖經,其行為含括不同性別與性傾向者,如變裝(cross-dressing/transvestite)、跨性別者(transsexual/transgender)、性別不安(gender dysphoria—原為性別認同障礙[gender identity disorder],後因污名已由DSM-V精神疾病診斷與統計手冊中移除),以及各種藝術表演者,如日本傳統歌舞伎(かぶき)演員與寶塚歌劇團、紅頂藝人反串表演、變裝皇后(drag queen)等。

時至今日,或許以藝術表演結合文化產業或商業經濟,甚至是奇裝異服進行社會運動或表達訴求,即使闢創某種異質空間(heteotopia)以翻轉順性別異性戀的全視空間(panopticon),卻仍難脫離主流權力凝視。

Photo Credit:2018台灣國際女性影展

在《迷霧叢林》中,老人的一根火柴劃出了轉瞬微光,燃起煙斗裡的菸草,煙霧裊繞模糊了視線,種族、膚色、語言、宗教、性別不再是清晰可辨的分野,當城市裡的燈火霓虹的繽紛閃爍,如同衣飾上的羽毛亮片的晶閃燦亮,狂歡似的變裝盛會,究竟是現實的幻夢?抑或是想像的真實?

變裝就廣義而言,是在衣著外貌進行跨越性別的裝扮行為(cross-dressing);然本片選用較罕見的「變裝」一詞(Die Transvestiten,1910年由德國醫生Magnus Hirschfeld發表的著作中提出),另有「穿上自己的新衣服」的俏皮含義。

隨著盧瓦娜.穆尼斯漫步舉目歡騰群眾狂熱的里約熱內盧,高張澎湃的音樂與急切熱烈的節奏,妖異奇艷的裝扮與繽紛多彩的妝容,表面上覆蓋著的則是種族主義與政治衝突,鏡頭遊走在不同角色身份身體髮膚上的細緻紋路。

過程中意義與符號間的重塑與轉譯,需要更多嶄新的標誌(signs)、出眾的形式(forms)與奇想的方法(artitices),變裝之於這場盛會的主體,則是出自於以身體為政治論戰的自我掌控與自主權的展現,里約熱內盧這座城市如同其中的變裝者們,色彩斑駁、聲響沓雜、虛實交錯,隨著影像節奏彷彿持續反映著城市的呼吸與脈動。

真實感強烈的《迷霧叢林》在嘉年華似的場景中流轉,卻不沾染上任何一絲娛樂氣息地囈語自白,未曾擁有明確樣貌,甚至無法定義自己。

盧瓦娜.穆尼斯在持續的態變中不斷地找尋自己,直至不受限任何框架(I’m beyond whatever lies beyond thought gender doesn’t seize me anymore.),變裝之於這位經典Drag queen是創造同時成就自己的存在。

泰德.馬修斯(Ted Matthews)執導的同志紀錄片《放出話來》(Word is Out, 1977)中,亦曾談及「每個人赤身裸體來到這個世界上,此後穿上的所有衣物都是變裝(We're all born naked, and anything anybody wears at any time is drag.)」

影片透過鏡像以及反射,在排拒之前、在恐懼之外,在鼓譟轟鳴中營造出屬於盧瓦娜.穆尼斯與觀眾間沈靜的對話。

鏡頭裡的這位主角,緩緩說明「變裝能讓任何人成為他們所期待的身份與樣貌」,那樣深層的出自人類本性的想望,卻又與恐懼緊緊纏繞在一起,變裝者自內在迸發出的光芒與火花是無可忽視地存在,其渴求強烈到不顧一切,甚至冒犯侵擾既有秩序的虛偽社會。

