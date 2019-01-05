【扮裝小辭典】偽娘、Cosplay、變裝皇后？七個名詞搞懂「男扮女裝」這回事

〈鐵獅玉玲瓏〉的貴寶與珠寶、 藝人Kiwebaby、節目主持人利菁，這幾位從外表看上去都是女性裝扮，你會用什麼樣的名詞去形容她們？是扮裝、Cosplay還是偽娘？這幾個名詞的差別又是什麼？都可以稱作跨性別嗎？跨性別者是否都一定想變性？

如果上述的幾個問題開始讓你感到困惑，接下來關鍵評論網用一篇文章的篇幅，帶你認識在「男扮女裝」這名詞的大傘下，不同的族群有各自的美。

偽娘

偽娘是中文ACG（animation, comics and game，動畫、漫畫與遊戲）的名詞，意指：

有女性化的外表特質、但生理上完全是男性的人物，亦即是虛擬世界的易裝者。

日文ACG中則是以「男の娘」（Otokonoko）稱呼。在《是非男女》一書的定義裡，強調的是這群打扮成女生的男性，比真實的女性更可愛，需要具備「萌」的屬性。

偽娘與Cosplay不同的是，Cosplay也經常可見男扮女裝，惟Cosplay通常會裝扮為特定的（卡通）人物或角色，偽娘則否；偽娘也不單單只是穿上女性服裝，有的更是會在化妝與聲音上著墨，力求舉手投足都能像女性。

在台灣，偽娘的代表性人物有小A辣和Kiwebaby，前者自2008年開始男扮女裝、後者則曾是《大學生了沒》節目的固定班底，從那時就開始以男扮女裝參與錄影。

Photo Credit: 小A辣臉書粉絲專頁 偽娘藝人小A辣

Cosplay

日語為コスチューム・プレイ，英語為costume play，簡稱コスプレ（Cosplay）。依據維基百科的定義，指的是「利用服裝、飾品、道具還有化妝等手段來扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術行為」。從上述定義可以看出，Cosplay的重點在於模仿動漫或遊戲中的特定人物角色。依據吳彥霖、陳昶辰的定義，Coser（角色扮演者）「還會模仿角色的言行舉止、體態展現等，並以實際的行動劇展演其行為。Cosplay的展演可以說一種同人二次創作的表現。」

Cosplay中也會有一群人喜歡模仿女性角色，惟這樣的扮裝通常將焦點放在與被模仿的人物角色相像。從外觀上來看，Coser所穿著、配戴的服飾道具也較為引人注目。依據林容安、劉平君、程紹淳三人對Cosplay在台灣的演變，整理出「扮演角色則除電玩、漫動畫和布袋戲角色外，更包括視覺系藝人、電影、樂手等等，甚至是自創角色」。

吳彥霖、陳昶辰兩人的文章中也整理了Cosplay在台灣的商業發展，回溯出台灣的Cosplay活動約莫發跡於1990年代，且多附屬於同人誌販售會；爾後隨著市場變化與動漫文化的興盛，Cosplay也延伸到動漫畫與遊戲商品的宣傳或活動，也逐漸有了以Cosplay為主題的攝影或活動。

Photo Credit: AP/達志影像

扮裝（Cross-dressing, crossdresser, 簡寫為CD）

泛指人出於各種動機或理由，穿著另一性別的衣著。常見的動機依據維基百科之解釋，可分為（1）工作於特定職業所需的反串，例如：紅頂藝人（2）對異性服裝有戀物情節。跨性別基於性別認同而做出相對應的打扮，通常並不屬於扮裝的範疇。

儘管上述仍將扮裝的動機作了粗略的分類，但綜觀人類的歷史，扮裝的動機或理由相當複雜多變。扮裝也未必限於性別或性別認同相關。廣義來說，Cosplay、變裝皇后、甚至是為特定節慶易裝，都可以說是扮裝的一種。

跨性別（Transgender，簡寫為TG）

跨性別一詞是個定義困難、涵蓋範圍廣泛的詞彙。依據游美惠在《性別教育小詞庫》整理的介紹，跨性別可以同時包含好幾個族群：

從偶爾或總是扮裝，為表演或是內在心理慾望而扮裝，到想動變性手術與等多元多樣的跨性別認同或表現。（中間略）隨著後現代論述的興起，更有一些跨性別倡議者主張，應該要鼓勵逾越性別的行為表現，不應將『跨性別』侷限在陰陽人或變性人等依生理特徵而歸類的範疇而已。

綜合既有的定義與看法，普遍的共識是將這詞視為一個unbrella term，涵蓋了從衣著到行為舉止上跨越性別界線的多個族群，也因此上一個所介紹的扮裝（CD） 以及接下來會提及的變性者（Transexual，簡寫為TS）也都是廣義的跨性別者。從上述整理的定義我們也可看出，跨性別者並非如社會刻板印象所認為一定要動變性手術。

異裝症（Transvestic disorder，簡寫為TV）

依據精神科醫師徐志雲在《讓傷痕說話》書裡的說明，這是一個正式的精神科診斷，係指「一個人經由穿著另一個性別的裝扮感受到強烈的性興奮，而這些性衝動或性幻想必須造成當事人的苦惱，或損害其社會功能，才能稱為『症』」。

在《性的解析——美國大學性教育講義2》一書對異裝症的介紹，「有些患有異裝症者偏好私下在家中僅身穿一件另一個性別的衣物（通常是胸罩或內褲），有些人選擇在公共場合穿著整套跨性別的衣服。」並進一步指出異裝症與戀物症的差別，在於前者是穿上服裝、後者是觀賞或撫摸服裝。

該書也說明：「有異裝症的男性，通常在男性穿著與男性陽剛態度上相當傳統。但他們在打扮得像女性或只穿著一件女性衣物時，可能會性興奮並開始自慰，或與女性發生性行為。」並提醒讀者別將異裝症與變性慾弄混，前者未必會想接受變性手術。

變性者（Transexual，簡寫為TS）

當事人的性別認同與其出生時的指定性別（assigned gender）不一致，希望透過醫療協助的方式，將他們的生物性別符合其性別認同。變性的過程包含了「實際生活體驗、荷爾蒙替代療法，以及旨在改造身體第一性徵的性別重置手術」（俗稱變性手術）。在台灣，進行性別重置手術須取過兩名精神科醫師的精神鑑定證明，使得進行手術。

《是非男女》一書中進一步說明，Transexual一詞指的是有變性意圖者，但未必已經進行過手術。可進一步細分為post-op（已做手術）、等待手術（pre-op）和不做手術（non-op）。依據徐志雲醫師在《讓傷痕說話》的說明，變性者又可分為MtF（Male to Female，從原本男性身體轉變為女性）或FtM（Female to Male，從原本女性身體轉變為男性）；在台灣有進行性別變更的人數依據內政部的數據，自1998到2014年11月，其中MtF共295人、FtM共217人。

台灣有經歷過性別重置手術者有知名主持人利菁。依據維基百科上的介紹，利菁在20歲那年向家人坦承有性別認同困擾（現更名為性別不安），後續經過溝通後完成手術。利菁被迫公開承認此事是在2004年東森購物的攝影棚內。另一位則是台中一中退休的生物老師曾愷芯。她在妻子過世之後從扮裝開始、接著服用女性賀爾蒙，於2015年7月進行性別重置手術。

變裝皇后（Drag queen）

是扮裝底下的一個次文化。依據陳鈺潔的解釋，變裝皇后或國王的變裝更多時候是「藉由誇張的造型來詮釋己身對於異性之美的熱愛與追求」。變裝皇后通常出現在舞會、遊行等表演活動場合，造型通常為誇張華麗，亦可能載歌載舞。

熟悉（美國）同志運動歷史發展的讀者，可能都聽過「石牆起義」（Stonewall riots）。然而，根據Jo在〈康普頓起義：在石牆倒下之前，那一杯在空中飛行的熱咖啡〉的歷史回顧，早在石牆起義的三年前，變裝皇后和跨性別者就已經以行動抗議警察的濫權。Jo在文裡提及：「當時穿著與自己生理性別不符的衣服鞋子包包甚至是違反法律的！所以警察可以輕輕鬆鬆地用『扮裝』（cross-dressing）的罪名見一個抓一個，見兩個抓一雙，就連只是早上出來買個美而美，都有可能因為被警察看到你塗了口紅而把你丟進牢裡去。」

Photo Credit: AP/達志影像 今年智利同志遊行裡的變裝皇后

變裝皇后的發展在台灣也與同志文化或運動相互關聯，影評人但唐謨也在〈【酷兒亞洲】直擊酷兒台灣：《回到初識的原點》、《屬於自己的舞台》〉寫道：

扮裝文化曾經在1990年代有過一個高峰，當時伴隨著茂盛的同運，夜店，舞曲文化，扮裝妖姬也大肆撒野；然而「正典」男同志形象蔚為主流之後；扮裝妖姬漸漸被邊緣化，扮裝妖姬的「不男不女」，也經常受到保守大眾的批評。

紀錄片導演周美玲更是以變裝皇后為主題拍攝了一部劇情片《豔光四射歌舞團》。依據馬翊航對這部作品的導讀，周美玲在這部片中掌握了「越界」與「敢曝」（camp）美學兩個重要的元素：

「越界」是《艷光四射歌舞團》中最重要的元素。「越界」可以指涉電影中眾扮裝皇后誇張俗豔裝扮，以及戲謔台詞的「敢曝」（camp）美學，更指涉了種種性別氣質、社會規範間的翻轉。

以上的介紹讓我們看見了在女性裝扮的外表之下，其實有著相當多樣且異質的次文化與社群。有的關乎興趣與嗜好、有的與登場表演密不可分、有的則涉及了性別認同。「女裝」也許可以勉強說是一個最大公約數。就像〈洋蔥〉一曲裡所唱的：「如果你願意一層一層一層的剝開我的心／你會發現，你會訝異／你是我最壓抑最深處的秘密」。卸下你心裡頭的刻板印象，一層層地剝開後，你會發現她們身上最美麗的秘密。

核稿編輯：翁世航