【扮裝番外篇】錯置男身的美麗靈魂，穿上女裝是成為「她」的必經之路

一般人如果發現一名你認識的男性穿著像女性、打扮也像女性，很可能下意識地會問對方「你是同性戀嗎？」或「你會不會想變性？」從這兩個問題，不難看出社會上經常將扮裝行為與性傾向、性別認同連結起來。我們或許可以粗略地分類：扮裝對一部分的人是興趣、嗜好，對變性者（Transexual）則是能夠更誠實回應自己內心對於性別認同的渴望。對變性者而言，扮裝是在每天的日常生活中以服裝和肉身來做性別（doing gender），是希望能打造出「她」的必經之路。

換上自己心裡所渴望性別的服裝，對變性者的意義有多重要？她們在打造另個「她」的途中又有哪些不為人知的辛酸？藉由變性者的生命經驗，我們想帶領讀者看見這群一樣勇於跨越性別疆界的實踐者，扮裝對她們來說不只是興趣或嗜好，更關乎她們以什麼樣貌在社會上登場，以及如何塑造自我與性別認同。

錯置身體的美麗靈魂，打扮化妝就像嬰兒學步

感受到自己靈魂渴望的性別裝在一個不合宜的身體裡，可以說是多數變性者的共同經驗。在公關店、秀場和音樂餐廳有著多年表演經驗的媚姬女王（以下簡稱媚姬），我請她回憶什麼時候開始有想轉換性別的念頭，她回答高中畢業後看到在酒吧公關店的應徵資訊，就可以說是一個徵兆了。

Photo Credit: 媚姬女王提供 曾在酒店、音樂舞廳和秀場有豐富表演經歷的媚姬女王

兒時的他容易和女生打成一片，心裡頭也對男生較有好感、和鄰居家的大哥哥一起玩家家酒遊戲時，也是扮演女生的角色。高中畢業後偶然看到公關店徵人的資訊，毅然決然地開始從第三性公關做起。媚姬憶起最初連打扮、化妝都不會，甚至有次下班後計程車司機見到她的模樣都拒絕載客。

就像嬰兒學步般，這是他開始練習成為「她」跨出的前幾步。縱使走得跌跌撞撞，當公關的夜晚裡卻能回應媚姬對於想成為一名女性的渴望。她回憶多年前開始換上女裝的感受，很爽快地回答：「很開心啊，這就是我。」她憶起還沒有完全跨越之前，身著男性的衣服會感覺相當彆扭、不自在，對於男性的第二性徵更是想要除之而後快。

曾出現在蔡依林〈不一樣又怎樣〉紀錄影片的曾愷芯老師，也有類似的心路歷程。曾愷芯在《讓心中的女孩走出來》一書裡，自陳她從小到大在想的其中一個問題是「為什麼我的身體會是一個男生？」但礙於她成長過程中社會風氣的保守，加上諸多現實因素的顧慮，最終讓曾愷芯等到2014年才開始計畫扮裝。從服裝、髮型、化妝，逐漸地以女裝扮相出現在生活中。這過程除了讓她覺得自己變得好看之外，也增添了幾分自信。

靈魂錯置在不合宜的身體裡聽起來是相對精神層面的事情，但如同何春蕤曾深度訪談過多位跨性別者後，得出的其中一個看法是：

自我、認同，都不只是精神領域形而上的認知而已；相反的，這樣的「認知」很物質地根植於身體（特別是表皮）的「感覺」。（中間略）從某個角度來說，衣著是一種另類表皮，它使得身體的生理性別明顯可見。

預先體驗另一個性別的生活，你準備好了嗎？

正如同媚姬和曾愷芯老師的自述，多數變性者不會只停留在扮裝的階段。她們想透過醫療協助的方式，使其心理與生理性別趨近一致。根據王建綸〈「跨」不出去的那一步：跨性別者的社會處境〉的整理，「以台灣為例，跨性別者若要進行性別重置手術（俗稱的變性手術），首先要經二位精神科專科醫師之診斷，並且獲得父母及家人（伴侶）的「支持」。」、「問題在於要做變性手術前需要一段長時間的準備，預先體驗另一個性別的生活，稱為『真實生活體驗』。真實生活體驗是醫師同意作變性手術的必要條件。」

真實生活體驗使得想要進行變性手術的變性者，必須以另一個性別的樣貌出現在生活中，這同時也是變性者面臨最多挑戰與挫折的階段。

就像媚姬剛開始擔任第三性公關時，計程車司機曾因為她的外觀不佳而拒絕載客，她也分享剛開始扮裝時常常被認出來是男生，早年時也走在路上也遇過路人對著她破口大罵。至於身邊朝夕相處的家人，更是一道難以跨越的關卡。媚姬分享早年從事第三性公關時，因為還與家人同住，雖然能夠以做夜班稍微掩飾工作內容，但留長的頭髮、下班返家後來不及卸下的妝與裝扮，還是讓自己的爸媽發現了。

「媽媽很早就知道（我的工作內容），只是簡單說了句『你好自為之』。等到晚幾年我想變性時，媽媽的態度比較支持，爸爸則是相當反對。」因為在意父親的緣故，她晚了好幾年才真正去做了性別重置手術。而她過去豐富的工作經驗甚至是兼差，也是為了要多存錢能夠動手術。剛動完手術後的媚姬曾有一段時間不敢回到父母住的家裡。她回憶那段時間經常是四處表演、在外過夜，但爸媽也許早已有心理準備，得知媚姬已經完成手術後，態度卻很平靜。

這些不堪的往事都藏在她的衣著與裝扮下，媚姬略為語重心長地與我分享：「日後遇到有姐妹問我要不要變性，我都會問她『你準備好了嗎？』剛開始一定會接觸到很多難題，你自己的心理建設和抗壓性還是很重要。」這是她身為過來人的心聲與提醒。

「成為她自己」的必經之路，為的是最終能重獲新生

對偽娘而言，裝扮成女性可能是興趣、嗜好，未必涉及性別認同。就像曾愷芯在書裡的陳述：「很多人喜歡變裝，但心裡還是認同自己原來的生理性別，心理上並沒有想要變成其他性別；想要變性的人，則是意識到自己的心理性別和生理性別不同，而產生困擾與不安。」媚姬也提及自己身邊有認識一些偽娘的姐妹，不過她還是認為變性者和偽娘是兩個不同的社群，在行為程度上也有所分別。媚姬認為變性者在打扮的時間上較偽娘來得長，身體特徵也會因為要更接近女性，花更多的時間在修飾、調整。

當然，偽娘和變性者仍有些共享的經驗或櫃子，例如：剛開始換上另一個性別的裝扮只能在特定場合、回到家後得將女性衣物藏好，避免身份曝光。然而隨著變性者進入真實生活體驗的階段，就必須以另一個性別的樣貌與裝扮出現在生活之中，以利後續取得進行變性手術的資格。變性者也需要向身旁的人說明：靈魂錯置在不合宜的身體內，是什麼樣的感受與經驗；透過扮裝、服用藥物與進行手術，又對她們的性別認同有什麼樣的幫助。

透過媚姬與曾愷芯老師的生命故事，我們或許可將扮裝經驗視為變性者「成為她自己」的必經之路。透過扮裝回應自己靈魂的渴望，以另一個她出現在親朋好友面前、調整彼此的認知與互動。最終在手術協助之下，讓美麗的她重獲新生。

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核稿編輯：翁世航