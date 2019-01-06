【偽娘彩妝師】從新娘到偽娘，她幫助300位「哥」和「大叔」釋放心中的女孩

在中壢火車站附近馬路旁一整排的舊公寓裡，有一間套房的內在與別間特別不同。如果你去拜訪，大門旁迎客的會是位披著俏麗金髮與紫紅睡衣、身高標準而體態纖細的人體模特兒，堅毅注視著眼前一個略顯簡單的攝影棚。沿著走道還沒到底，你可以拐進一個房間，2、3坪的空間嵌著一大面化妝鏡，除了映著對面塞得略顯擁擠的禮服與洋裝，訪客的猶豫、決心、新鮮感或侷促不安，這裡也一併包容、收下。

一位轉做「偽娘彩妝」的新娘秘書

「來這裡的人，16～60歲都有，不過是26～40歲比較多。」這大概是這個空間的主人、偽娘彩妝師雅咪在這次的訪談中，所給出最清晰的顧客臉譜。雅咪原本已經做了6年新娘秘書，而專職投入偽娘彩妝這一塊至今則約有5年的經驗。一開始是位有蘿莉塔扮裝興趣的男性顧客前來尋求雅咪的服務。第一次為男生化女裝，讓雅咪發覺自己在這一塊的技術並不足夠，如果只是把在當新秘時學到的技巧沿用在男性顧客身上，那畫出來的其實還是偏像男生。

圖片來源：雅咪提供 在雅咪的工作空間裡布置了一個簡單的攝影棚。來到這裡的顧客如果想留住自己的倩影，這裡也有攝影服務。

經過不斷的進修加上自己的練習，雅咪逐漸摸索出適合的偽娘彩妝。在這段時間，又從顧客那裡得知在偽娘圈裡一直都有缺乏專業彩妝師的情況，讓雅咪決定專心投入偽娘彩妝的領域。

這段時間到這個地方向她學習女裝彩妝、或只是純粹接受被化妝服務的學生及客人，來來去去也有快300多位。也就是說5年來，有300位你眼中的「哥」和「大叔」，來到這裡找尋心中的女孩。

在這個圈子工作，客戶的隱私一直是她認為最必須要保護的事情。

不難理解為何需要這樣謹慎。雖然來這裡的人不過是喜歡上粉、塗口紅、黏個假睫毛，比起男褲更想嘗試裙子或洋裝，也許再照張相為自己美麗的樣子留下紀錄；但就因為被父母生下時是帶把的，所以這些約半數人類在做的事，她們做了，就被叫做「變態」，被說是「不正常」。

Photo Credit：Yu/ TNL 在雅咪的幫助下，我們其中一位同事也體驗了扮裝的過程。

在採訪雅咪的過程裡，「社會認同感」這5個字一直不斷重複被提及。「其實蠻累的，但這塊一定要做好。」在這位偽娘彩妝師的理念裡，她所追求的社會認同感，是希望如果把來到這裡的人的造型做得漂亮，讓她們出去不會很突兀的話，至少有機會融入社會、不會被用異樣的眼光看待。「如果打扮起來不要太突兀的話，那基本上她們要獲得社會認同感的機率會比較大。」雅咪說，「因為大家不了解，才會不認同；少了社會認同感，才會少了尊重。」

人是喜歡貼標籤和分類的動物。當你在一群陌生人裡，恰巧認識一位和你同鄉或同星座的人，會有一種「我們是一國」的親暱感。相反的，對於和自己、和多數人不一樣的群體，人們卻傾向拒絕接觸、了解，而習慣將自己的以為套用在對方身上。把人當群體下評斷很方便──在科技業就職？那就宅男啊；明明是個女生卻老愛穿褲裝？那麼man真沒女人味；體態豐滿？這樣的人一定懶惰又懶散……就像這樣，人們的標籤一張張貼上，形成令人難以負荷的壓力。

我不希望台灣的姐妹，都需要靠別人來賞給她們一張臉

在聽雅咪跟我介紹如何把偽娘妝化美的落落長訣竅（要注意鬍子、臉也要做蒸臉去角質、衣服要注意肩寬的修飾……）我忍不住插嘴問她除了彩妝服務之外，為什麼也選擇投入教學。當你把自己的技術都讓客人學會了，那未來不就少賺了嗎？這樣她們有需要不就不會回來找你了嗎？

雅咪說自己一開始服務的重點，就是希望大家一起努力，改變社會的認同感。如果她不教，那當然有需求、有問題時，客人就會回籠，但這樣也代表著她們只能依靠別人。「我不希望台灣的（偽娘）姐妹，都需要靠別人來賞她們一張臉。」

Photo Credit：Julia Chu 雅咪的個子不高、還瘦瘦弱弱的，說出來的話卻讓人感受到她內心的堅持與毅力。

看著眼前這位已經當媽媽的人，個子也沒特別高，瘦瘦弱弱的，說出來的話卻讓人感受到內心的堅毅。或許她還未發現自己正扮演著重要的角色──想讓外界能正確的了解有著女裝興趣的她們，除了圈子裡的人的努力，和圈外之間也需要有人不斷聯繫，傳達出正確、更貼近實情的訊息，打破厚厚的迷思與同溫層效應。而雅咪，一位從新娘秘書轉職來的偽娘化妝師，正好可以是一座連起外界與扮裝族群之間，傳遞訊息、增進溝通的重要橋樑。

看到這裡，你心中也許想著「所以，到底為什麼這些『偽娘』會想穿女裝？」

有這樣的疑問很好，但我不會告訴你答案。因為扮著女裝的她們，每一個人都有自己的「為什麼」，不會有一個教科書的標準解答，你背熟了就能回答所有狀況。如果有這樣的機會，也許你可以試著聽你身邊的「她」，請她跟你分享專屬的故事與答案。

與偽娘交流的注意事項

想交流第一印象很重要，什麼才是面對偽娘時正確的起手式？如果今天你在路上看見一位偽娘，該怎麼做對她們來說不至於冒犯、甚至令人感到窩心？

以下是雅咪所分享和偽娘姐妹互動的注意事項：

她們很重視隱私

隱私對她們來講很重要，很多造型師在做彩妝的時候，喜歡在網路上擺出顧客的妝前／妝後照，可以讓客人看見造型師的功力，進而慕名而來。但是雅咪自己除非顧客本人同意，否則是不會擅自使用這樣的照片，原因就是希望保護這些嬌客的隱私。

不知道怎麼稱呼？你可以稱她們為「小姐」

化過這麼多偽娘，雅咪發現她們很喜歡被稱呼成女性的稱謂。有些人特別喜歡在打扮之後到連鎖咖啡店買咖啡，光是服務員在杯子上顧客註記寫的是’s（小姐），就能讓她們開心一整天，有一種覺得自己被認可的感覺。

不喜歡被指指點點

偽娘的姐妹們不喜歡走在路上時，有人對著她們指指點點。其實這點不只是對心思細膩的偽娘族群，如果你今天走在路上，莫名就有人交頭接耳的討論你，想必你的心裡也好受不到哪去。

尊重還有禮貌

如果你在路上看到一位偽娘，為了想表現出自己的友善及熱情，攔住別人劈頭就說：「欸你是偽娘對嗎？我們可以認識一下嗎呵呵呵！」很可能會觸怒對方。她們不會喜歡別人用這種欠缺禮貌的態度來和自己進行交流。

用「稱讚」來開始話題

當你想認識對方，卻不知怎麼開口才不會顯得突兀，不妨試試以稱讚破題。「妹妹／小姐，你頭髮／包包很漂亮耶」。如果你直接說「我想認識你，你是偽娘對吧？」可能讓人感到不悅。

核稿編輯：翁世航