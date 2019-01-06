【性別刻板印象】傲慢與偏見與歧視：我們為什麼排斥和自己「不一樣」的人？

對面走來一個人影，從她高大的身形、稍嫌粗曠的五官與寬闊的肩膀看來，你判斷她是個男性（或至少生理上是個性染色體為XY的人）。然而同時你也注意到她留著一頭長髮、穿著跟鞋與長裙，還抹著一抹紅唇。這時你會怎麼反應？

覺得沒什麼好奇怪的，如何穿著打扮是每個人的自由？

還是因為好奇忍不住直盯著他看，在她走過身邊時舉起你的手機照相，跟朋友炫耀你今天的「奇遇」？

又或者你會馬上做出判斷，告訴自己這個人是個精神不正常的危險人物，因此走到路的另一邊，盡力離她越遠越好？

什麼是偏見？什麼又是性別刻板印象？

在社會行為研究領域當中，最常見也最危險的就是偏見。透過教育，我們知道人們在過往的歷史中，不乏因偏見犯下嚴重罪刑的事例：美國的3K黨對黑人犯下私刑、二戰時期殺害猶太人的納粹、以剷除異教徒為藉口的燒殺擄掠……究竟偏見是什麼？又是如何產生的呢？

偏見是一種態度，由三個成分組成：情感或情緒成分（負面或正面情感）、認知成分（刻板印象）與行為成分（形成歧視）。讓我們先來看看偏見（prejudice）的定義：

對待可辨別之團體成員的敵意或負面態度，其基礎僅有身為該團體成員。

講白話一點，今天假如小明對特定群體帶有偏見，那他會認為這個群體中的每個人「都一樣」。就算看見群體中的個體展現自己的特質，看在小明眼裡也都會被忽略。他會幫這個群體貼上負面標籤，將所有群裡視為一體。比如說黑人都運動很強、猶太人都很愛錢、胸部大的女性就是無腦、刺青都是混黑道的、同性戀都會得愛滋病；而穿女裝的生理男性，就是精神不正常、是神經病。然後從這些印象去形塑自己的價值觀，並讓這些價值觀影響自己所展現的行為。

現在讓我們談談刻板印象。

從上文的脈絡，你可以發現刻板印象正是形成偏見的要素之一。對於性別的刻板印象可能每個人都有，只是有沒有發現這件事以及願不願意承認。

關於刻板印象，我們可以把它理解成「人類用來簡化外界事物的技術」──因為社會外界實在是太複雜了，除了自己專精的領域我們可以形成比較正確的態度，對於其他各式各樣的議題，基於最不費力原則（the law of least effort, Gordon Allport, 1954），人們就容易以較簡單、概略性的信念去自行理解。

而當我們對特定性別特徵的人抱持著某種的想法，就會對符合這個信念的事件特別留意，也更常回想。如此循環下來，不管個體所屬的性別表現出來的行為是否符合我們的印象，人們仍不斷的「只記住自己想記住的」，持續強化對該性別的刻板印象。比如說女性就是比較有同理心、男性比較不愛乾淨；女性老是動不動就哭，男性就是比較有領導能力。

由於我們的訊息處理能力有限，人類的行為像是認知吝嗇鬼（cognitive misers）──運用捷徑、採取經驗法則來了解他人。 ──《社會心理學》第八版，〈偏見：原因、後果和對策〉

為什麼我們會排斥和自己不一樣的人？

偏見如果讓一個人開始針對特定團體的成員，做出不正當、甚至有害的行為，這時就會產生「歧視」。只要身上有可以被歸類成群體的特點，我們每一個人就都有可能成為偏見的受害者。究竟為什麼人們容易對和自己不一樣的群體──也就是所謂的「非我族類」──產生偏見，甚至出現排斥的心理呢？

有一種說法，是以演化的角度進行解釋：在以前資源競爭更為激烈的時代，具有偏好自己家人、部落或種族的特質，能讓我們的祖先相較於其他競爭者，更能取得演化上的優勢。然而現代社會上的偏見，絕大多數卻是出自各式各樣干預的力量。這些力量要求人們順從社會上的規範，為我們形塑各式各樣的價值觀。當社會充滿了告訴我們「何謂男性特質」及「何謂女性特質」的刻板印象訊息，我們便可能建立出帶有偏見的態度，做出自己都未察覺的歧視行徑。

讓我們以文章一開始的情境進行討論。相信許多人在看見生理明顯是男性、卻穿著女裝的人走過身旁，呈現出來的感受鮮少是正面的反應，因為眼前的情景，明顯與社會賦予我們的教條相牴觸。在不久前，社會上還普遍存在著男性就該念理工科、女性就該念文組、女孩溫柔似水、男兒有淚不輕彈等觀念，就連「女子高中制服限穿裙子」相關規定的解禁，也不過是這一、兩年間的事。

然而什麼女性服飾、男性服飾，其實就是當代社會所附加的規範與解讀。不過在幾百年前的歐洲不同地區，高跟鞋、裙裝、緊身褲可是只有男性才能穿的，象徵男子氣概與氣魄；而法國的聖女貞德審判時被附加上的其中一個罪名，便是「穿衣服像個男人一樣」。

我們現在看過去，總覺得那時的人們實在是反智又鄉愿。然而當未來的世人回頭看我們時，又何嘗不是如此呢？

如何減少心中的偏見？

想減少偏見的形成，直觀的作法便是提供更符合實際情形的正確資訊。然而就如前文所述，就算提供不同而多元的訊息，人們仍可能選擇性的留意符合自己印象的狀況、只記住自己想記住的，對於這樣的事蹟也更常回想。

此外，別忘了著名的「自我驗證的預言」（self-fulfilling prophecy）──如果你在路上遇見穿著女裝的小張、推測她可能是個猥瑣的人，你下意識的特別提防她，眼神也目不轉睛的死盯著她；而這些行為讓只是有著扮裝興趣的小張感到緊張、不自在，她的姿態可能因為你具攻擊性的眼神而更為內縮、頭也不願抬起以避免和你有更多的衝突。然而看在你的眼裡，這一切正好符合你最初的「信念」：扮女裝的小張動作鬼祟，想必是個猥瑣的人。

對於這樣的困境，社會心理科學家相信教育會是解答。此外，讓個體持續的接觸他原本不熟悉的外團體成員，也可能修正因刻板印象所造成的偏見與歧視。但是值得注意的是，並非所有類型的接觸都能成功降低兩造的偏見，有的時候不當的接觸甚至反而使情況變糟，使雙方產生更多的敵意與衝突。

到底什麼樣的接觸才是比較好的方式呢？根據Gordon Allport（1954）的研究，想成功建立起降低偏見的「接觸」，必須符合以下三個條件：

地位平等：兩方接觸的團體須處於平等的地位 相互依賴：雙方共享相同目標，也覺察到他們所享的共同利益與共通性 外界的支持：雙方的接觸，需要得到法律或者社會規範（例如當地習俗）的支持

當然除了上述的各種方法，也讓我們別忘記同理心的培養。透過同理他人的心境，我們能試著了解對方所處情境以及他為什麼這麼做的原因。敞開心胸，接受各種可能性，以消弭無所不在的偏見。

參考資料：

核稿編輯：翁世航