【變裝皇后】穿上Drag Queen華服，教會我成為更好的男人

從早期紅頂藝人或「鐵獅玉玲瓏」等綜藝型態的節目，到承襲美式「變裝皇后」（Drag queen）風格的派對活動，台灣悠久的變裝表演歷史中，對這些「變裝」者做的不僅是扮演異性別的「扮裝」，更包括超越二元性別的角色化形塑表演。

這股越漸強大的變裝風潮，從90年代警察不時臨檢的地下文化，走到今日成為CUM、WERK這樣持續舉辦的主題活動，場地也走進包括西門紅樓的Dalida、河岸留言、花博公園Triangle、公館思源路PIPE等主流場域，逐漸突破原本觀眾的同溫層。許多藝術展覽、電音派對，甚至是台北知名S Hotel（汪小菲投資、菲利浦史塔克設計）開幕的時候，也都有請到變裝表演者參與。

不僅如此，台灣變裝表演者原本多以外籍人士的組成型態也快速改變，自2017年台北兩大變裝皇后派對開始邀請觀眾變裝上台參加走秀、對嘴唱歌（Lip Sync battle）等競賽開始，原本台下搖旗吶喊的粉絲逐漸成為舞台上的新血，每個人的背景也都不同，有人的職業是英文老師、行政人員、科技廠PM、工程師，甚至還有「廟公」。

2017年9月開始踏入變裝表演圈的Rosemary，原本只是美國風行全球變裝皇后節目《RuPaul's Drag Race》的觀眾，有次因為CUM Party請到RuPaul節目裡的變裝皇后來台，活動中邀請變裝的觀眾上台走秀，具舞者底子的她便接受藝術家余政達邀請參加北美館的表演，後來又得到其他變裝皇后們的邀約，開始了她的變裝皇后生涯。

在台灣的紐西蘭人Popcorn曾經待過多個國家，一直也是變裝皇后節目的忠實觀眾，在日本時也會參加變裝表演的活動。但因為自己居住的區域比較保守，又離上班地點很近，擔心變裝進出家門的時候會被同事撞見，2017年4月搬到台北之後少了這個疑慮，便開始了自己的變裝皇后生涯，也曾回日本參與演出。

圖中央兩人，左為Popcorn，右為Rosemary

從素材拼貼到個性營造

變裝皇后是扮演別人還是更真實的自己？

整體而言，變裝皇后主題活動的一大特色，就是開闊的對外性，不像一般「非我族類」去了可能隔層紗的男同志或女同派對，不管是什麼性別、性傾向或背景，在Drag Party中都能玩得開心。有些變裝皇后在沒有表演的時候，也會化好妝，穿上華麗的衣服出門玩樂。

「不要只把眼界放在一個地方，」變裝表演超過5年的酸六就是一個例子，除了「標準款」的變裝皇后派對之外，她也會接下包括活動表演、DJ開場、音樂祭等等的活動，甚至連女同志的跨年派對都曾邀請她，未來也打算自己主辦不同性質的活動，「Drag只做Drag大家就要搶活動，多向外拓展，大家的機會就會越來越多。」

圖中央為酸六

每個變裝皇后都有專屬於自己的角色，服飾與妝容的設計就得發揮自己的創意，永樂市場的布、後火車站的異材質都可以作為拼貼素材，二手店和跳蚤市場也是改造的服裝模板來源，甚至有人到實踐大學上服裝設計的密集班——但如果真的不行，亞馬遜和淘寶也是變裝皇后入門的寶地。接著，先用妝容柔化自己的臉部，再加上各種「異端」的材質和拼貼，就成為舞台上亮麗浮誇的變裝皇后。

不過這說來簡單，背後可是自我認同的持續衝擊與反思。

訪談時參與變裝皇后表演4個月的Beverley Chan，因曾經留過長髮且體型消瘦，便將變裝角色由當時的自己延伸，而平日多穿黑色系服裝、給人比較嚴肅印象的他，在變裝時服裝則改以粉色系為主，表演時見人就笑，嘗試營造出不一樣的自己。

進入變裝表演領域大約半年的薔薇，最初則是從《RuPaul's Drag Race》中自己喜歡的變裝皇后和Nicki Minaj等女歌手尋找特質進行拼湊，營造出粉嫩色系的風格。「我變裝的時候，比較像內心真實的自己，」薔薇覺得自己不變裝的時候，造型比較偏向一般同志會接受的感覺，對自己也比較沒有自信，「變裝之後的自己比較討人喜歡。」

由左至右：薔薇、Nymphia，Beverley Chan

對酸六而言，變裝更像是展現自我的方式，通常都是看手上有那些材料，什麼元素有趣就拼成什麼妝扮，反而素顏被認識的人撞見還比較不自在。「變裝的慾望每個人都有，」酸六說，畢竟每個人都想詮釋自己，而詮釋的手法就是一種變裝，「多了一層，反而可以真正的做自己。」

曾旅居不同國家的Popcorn，也認為變裝並非遮掩自己的面具，而是強化特定內心面向的工具。「正如在不同國家用不同語言生活，就會培養出不同的性格」，Popcorn說，有時候白天心情不好，化完妝後進入了角色的世界，心情也會因為那種比較派對娛樂的氛圍而好起來，「就不會當Angry bitch（易怒的討厭鬼）了。」

Rosemary也覺得變裝是讓自己展現自我的方式，不會刻意的和自己隔開，反而在變裝時覺得自己更自在，愛做什麼就做什麼，還可以觀察同一個人看到自己變裝前後的反應差異，非常有趣。

就像是網路世界裡匿名帳號的發文，或是微醺時對朋友的坦然真言，隔了一層紗，說的話和做的事更加由衷，還能夠以第三人稱的角度看自己真實的面貌，或許這就是《RuPaul's Drag Race》節目中一位參賽者所說的：「當變裝皇后，教會他如何當個更好的男人。」

我當變裝皇后的事

不要和家人與同事說？

因為台灣目前變裝皇后的市場規模小，表演者仍難單以此為業，收入頂多就是和昂貴的妝髮服裝開支損益兩平，所以大部分的表演者都有自己的「正職」，這些工作和變裝時的角色也有不同的相互影響。

以平常是英文教師的Popcorn為例，雖然自己白天的工作和變裝角色分得很開，但畢竟變裝皇后就是娛樂者的角色，也會把舞台上的表演經驗放到課堂中，讓學生覺得課程熱鬧，「萬聖節活動的時候，化妝的技巧也能派上用場。」

平時在青年旅館打工，目前仍然就學中的薔薇，雖然日文主修和變裝表演不太相關，但也不忌諱讓工作場域的同仁或同學們知道自己有在表演，也會邀請朋友們參加有演出的活動；身為上班族的Beverley Chan因為工作環境比較保守，並未向同事透漏自己的「隱藏角色」，但進入變裝皇后的領域之後，同事們都覺得他變得更加開朗。

長期身為表演者的酸六因為活動來源穩定，平常只會做如飯店櫃檯、調酒師、服務生等等的兼職工作，只要工作環境適合也不會排斥用自己變裝的一面示人，同事問了也不會刻意迴避，「有一次穿著印有自己表演妝扮的T-Shirt上班，年紀較長的主管還說『這個人好漂亮』，我就說『這是我呀』，他們雖然有點驚訝，但也不會批評。」

WERK與CUM並列為台灣最主要的兩大變裝皇后活動

話雖如此，和長輩溝通的路也不是總是那麼一帆風順，當酸六表演的早期，家人看他穿得少少出門，成天好像沒事幹卻有收入，「還以為我在賣淫。」薔薇的家人一開始也不諒解，甚至還曾威脅要趕她出門，後來真準備要離家出走之際，家人又因為捨不得而妥協，「後來就跟我約法三章，出門回家的時候不要讓人看到妝容就好，」因為從小長大的地方到處都是鄰居，家人主要是為了顧面子，其實也沒有真正反對變裝，「因為我很會化妝，我媽媽的同事還建議我去當新娘秘書。」

Beverley Chan的母親是非常虔誠的基督徒，早期她還在Cosplay扮演女性角色的時候，就受到家人強烈反對。有次大吵一架後憤而放棄變裝去做上班族，心情也一蹶不振，後來媽媽感應到自己的負面情緒，又問說「最近怎麼不變裝了」，她才又重回變裝皇后之路，雖然「媽媽至今還是搞不懂自己在扮什麼。」

人的抗拒，常常就只是對不理解事物的恐懼，一旦先知道你是誰再瞭解你做的事，就不會覺得可怕，而家人們只要能消除這樣的擔心，終究還是愛自己的孩子。

為什麼萬聖節化妝正常，變裝皇后調酒奇怪？

因為台灣人做事「往往需要理由」

每個人成長的過程中，都會被強迫放在不同的分類箱子裏頭，而這些不想繼續待在箱子裡的人們走了出來，把自己有興趣的素材融合在一起，生成了專屬自己的角色，正如Popcorn所說，那些規定男生要穿什麼女生要穿什麼的強制性裝扮，「實在是太無聊了。」

「很多時候大家會覺得男生該怎麼樣，女生又該怎麼樣，」Rosemary說，而她做變裝皇后的目的就是要打破這種二分法，「每個人都可以玩不同的性別角色（Gender Role）。」

仔細想想很有趣，每年10月的最後一天，所有人不分男女老少，都會穿上戲服、抹上厚厚的粉，扮男扮女扮神扮鬼完全正常合理，但過了中午12點（或凌晨4點）馬車變回南瓜，仍穿著戲服的人便成了「異類」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

「台灣人做事往往需要理由，」酸六說，就像是心情好穿得漂漂亮亮出門，就會被周遭的人問要去哪個活動？是不是要約會？「為什麼我不能穿得美美的買鹹酥雞？」而對Popcorn來說，正如人們會穿一身正裝去打高爾夫球、盛裝上夜店、穿上最名貴的衣服看歌劇，變裝皇后就只是花更多時間和金錢去打造漂亮的服裝，穿這樣的服裝出去玩而已。

這也是為什麼，酸六會期許台灣未來的變裝皇后環境，就是「不要有這個環境」，讓變裝可以是一個專職的工作，而不只是晚上的活動，像是變裝皇后為主題的飲料店、咖啡店，就和任何主題的裝扮一樣，畢竟「衣服沒有性別，衣服沒有性器官，那都是外人加諸給他的。」

核稿編輯：翁世航