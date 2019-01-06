【扮裝迷思】為何男扮女、女扮男評價大不同？扮裝、異裝與戀物差在哪？

我們一般會把穿著打扮跟生理性別不同的行為稱為「扮裝」（Cross-dressing，簡稱CD，亦稱變裝），「扮裝」一詞可以涵蓋在「跨性別」（Transgender，簡稱TG）的廣義範疇中，而「扮裝」也跟不少族群類似或重疊，以下一一簡介、釐清：

Cosplay：藉由服飾或道具來模仿特定的動漫或遊戲角色，而Cosplay不一定是跨性別打扮（CD），例如：男性扮男性角色。 偽娘：這個名詞跟Cosplay同樣出自日本動漫圈，是指穿上女裝的可愛男性。而偽娘不一定會模仿特定角色（如Cosplay），時常僅是做日常打扮。 變裝皇后（Drag queen）：藉由華美艷麗的造型打扮，以展現女性之美的次文化族群。 變性者（Transexual，簡稱TS）：變性者指的是其性別認同（認為自己是什麼性別）與出生時的指定性別不一致，且是有變性意圖者，但未必已經進行過手術。變性者可能會排斥被歸類於「扮裝」之中，因為他們不見得認為自己是在做「跨性別」的裝扮。

為何「女扮男裝」跟「男扮女裝」的社會評價大不同？

在正式討論扮裝前，我們可以先來檢視一下「女扮男裝」和「男扮女裝」的差異。對此，有多年扮裝經驗的近藤香織在受訪時表示，

女跨男和男跨女是類似的，只是社會輿論看起來不太一樣。其實女生穿男裝出去，大家不太會說什麼，最多只會說她是個T（tomboy，泛指造型較為男性化的女性）。但是男性穿女裝出去就不一樣了，大家可能會說那個人「怪怪的」，或是「人妖」、「變態」等等。

為什麼同樣是跨性別的扮裝，兩者的社會評價差距這麼大？林韋成在其論文《性別皮囊下的破繭重生──扮裝的污名管理與認同》中如此詮釋社會學家Allan Johnson於《性別打結：拆除父權違建》的相關分析：

在男性霸權的社會中，男性被視為較優越的群體。若女性穿著男裝，會被認為是崇拜男性的行為，雖不苟同但可接受；當男性穿著女裝時，則被認為是種向下墮落的表現，不但不被接受，甚至會因此接受到嚴重的斥責。

男扮女裝的常見動機：紓解身為男性的壓力、偶像崇拜、單純喜歡女裝、好奇自己女裝的模樣

有些讀者可能會好奇，除了變裝皇后、部分的Coser、「反串」演員以及處於過渡期的變性者之外，其他男扮女裝者是出於什麼原因而扮裝呢？

本身是跨性別者（TG）的「偽娘基地」創辦人小妤，接觸過上百位的廣義跨性別族群（包含CD、TG和TS），她認為成為CD的可能原因有以下幾種：

因為這個社會比較重男輕女，所以才會有女性主義跑出來。另一方面，男性其實也背負了很多壓力，從小就要「當一個男孩子」，你要勇敢、你要堅強、你要養家糊口⋯⋯。這些責任是否是你天生「帶把」就必須要扛起的？不，這是社會賦予給他的無形壓力。 在這樣的壓力底下，有非常多想逃的人，就會把這件事情投射在女裝上面。在CD圈裡面──TG、TS圈不算，有一部份的人是因為這些壓力使他喘不過氣，於是他把這些壓力轉到女裝上，覺得自己是一個女生，是否就可以逃避這一切？

女裝除了是部分男性在傳統包袱下的壓力出口外，小妤認為男扮女裝的因素還有很多，「有的人是單純很喜歡某個女生的樣子，所以把自己打扮成那樣，這是一種偶像崇拜，類似Cosplay，只是他Cosplay的可能是一般人，而不是動漫角色。還有一種是，他覺得自己比較喜歡女生的服裝。」

照片攝於「偽娘基地」｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

根據筆者的採訪經驗，單純喜歡女裝的扮裝者（CD）不在少數，偽娘林韋晞便是其中之一：「我蠻小的時候就很嚮往穿女裝，因為小的時候沒有經濟來源，我是到工作後才開始買女裝。有一次在逛網拍，要買冬季的衣服，男性冬季的衣服就針織衫、襯衫、連帽T，沒什麼其他的選擇，那時候無意間看到女生的衣服，就覺得女生的衣服怎麼這麼好看，而且選擇種類很多，心裡很不平衡，我就買了幾件我覺得很好看的連身裙。」

幾位屬於CD族群的受訪者也都有很類似的扮裝動機：

「我從四、五歲開始就知道我非常喜歡女生的裝扮，我覺得女生的裝扮是非常好看的，尤其是那些輕飄飄的服裝。」（受訪者Sato）

「從小就會覺得女生的衣服很好看、很漂亮，但是為什麼男性不能穿？」（受訪者近藤香織）

「我會做這個（女裝）打扮，只是因為我喜歡這個打扮。」（受訪者佳佳）

專職在「偽娘基地」為扮裝者化妝打扮的小妤補充，「有的人是把CD和偽娘文化當成一種興趣。另一種是，我就是異男（異性戀男性），對當偽娘也沒有興趣，單純就想知道自己變成女生之後會長什麼樣子，因為這樣來找我的也不在少數。」

Photo Credit: 林韋晞提供 不少扮裝者接觸女裝後，會開始學習化妝技巧，對穿著、拍照也會變得比較在意，有的男扮女裝者的女裝數量甚至遠多於男裝。而韋晞更會和母親討論穿著打扮與交流化妝品，甚至曾被朋友邀去幫伴娘化妝。

異裝是種病嗎？異裝症和異裝戀物症的定義與更動

有些人可能會把「扮裝」跟「異裝」（Transvestism，簡稱TV）或「戀物」（Sexual fetishism）混淆，究竟它們之間的關係是什麼呢？我們先來認識何謂異裝症和異裝戀物症。

「異裝症」（Transvestic disorder）目前還是一個正式的精神科診斷，根據美國精神醫學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（簡稱DSM，是美國和台灣等國家常用的精神疾病診斷手冊），最新版的DSM-5如此定義「異裝症」：

超過至少六個月的期間，藉由跨性別裝扮（cross-dressing）而體現到強烈的性喚起，呈現在幻想、衝動或行為上。

這些性衝動或幻想引起臨床上顯著苦惱或社交、職業或其他重要領域功能減損。

在DSM-5上，「異裝戀物症」（Transvestic fetishism，或稱扮異性戀物症）則是除了有上述狀況外，還多了以下情形：「如果是藉由布料、材料或衣服產生性喚起時特別註明。」

根據以上的精神醫學定義我們可以得知，有異裝行為不見得能被稱為「症」。精神科醫師徐志雲在《讓傷痕說話》中說明，異裝症是指「一個人經由穿著另一個性別的裝扮感受到強烈的性興奮，而這些性衝動或性幻想必須造成當事人的苦惱，或損害其社會功能，才能稱為『症』」。

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隨著性別議題的推動，以及學界對異裝者的了解增多，異裝症在精神醫學的診斷系統上，已逐漸朝「去病理化」的方向修改。

筆者諮詢高雄市立凱旋醫院精神科的蔡景宏主任時，他便指出，在世界衛生組織（WHO）所製作的最新一版ICD-11中（2018年；ICD的中文簡稱為「國際疾病分類」），已將Transvestic disorder（異裝戀物症）從疾病診斷中去除。而根據蔡景宏主任的臨床經驗，他表示：

我接觸幾位可能是Transvestic disorder的人都是非自願前來的，有些是法院轉介鑑定，有些是被父母發現，有些則是被伴侶發現進而陪伴或強迫就醫。 基本上會談排除因其他生理或精神疾病所造成的異裝症，如果個案不覺得困擾，多採支持性治療為原則。另外也會與父母及伴侶諮商，了解其看法。

《變態心理學（修訂二版）》的作者群也認為異裝戀物症「極少會導致功能減損」：「這個現象通常只會帶來苦惱而已，而依據苦惱而做出的診斷是不合邏輯的。個人為了達到性滿足而穿著異性衣著，並且能接受此種行為，就不符合診斷準則。相對的，個人因為內在汙名化而感到罪惡及羞恥，就可以做此診斷。」

因此，異裝者或異裝戀物者的困擾，多半是源自社會與親人所施加的外在壓力。

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扮裝和異裝的最大差異：裝扮的主要目的是否為「性興奮」

從上述的定義可以得知，異裝（TV）並不能跟扮裝（CD）劃上等號，因為異裝者大多不想以女裝生活，而扮裝者之所以扮裝，多半不是為了性興奮。

目前是CD的受訪者Alynne表示，「我們（CD）是希望以社會上女性的樣子生活，但對戀物的人不需要到這樣。在扮裝領域裡面，有一部份是從戀物開始，或是只停在戀物這個部分，他們可能只注重在性衝動，他只要有這個部分就可以了，但我們注重的是生活。」

主要服務CD、TG（跨性別）和TS（變性者）的「偽娘基地」小妤也說，「戀物的人找我弄過化妝或聊過幾次後，他們自己就會走了，因為這裡不是他要的。」同樣接觸過上百名CD、TG、TS族群的資深CD小佩姐觀察：

有很多異裝（TV）的人，他們到後來就只是純粹喜歡扮裝（CD）而已。這也要看他們的時空背景，如果他後來到搬到外面自己住了，他隨時都可以穿了啊，人是會疲乏的，會覺得那也沒什麼。

此外，小妤認為我們更不需要把異裝者或戀物者視為潛在的犯罪人口。「有些人會去做犯罪舉動，是因為他們某些舉動不被認可，比如說喜歡穿裙子、喜歡穿絲襪、喜歡穿高跟鞋。他們一旦沒辦法卸下他們的心防去鞋店買鞋，去內衣店買內衣，他只好上網買。但上網買又怕被發現，只好去偷拿或偷窺。這是一種內心的補償，一旦這些事情被合理了、被認可了，他就不需要去偷，不需要去搶，因為他被滿足了。」

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 「偽娘基地」化妝師小妤和Alynne。

男扮女裝的人是同性戀嗎？他們想變性嗎？

以上是CD們時常被問到的兩大問題，而目前還沒有直接針對這兩個問題的研究數據。但是在1997年，有一項針對1032名男性異裝者（TV）的研究顯示，在這些TV之中，有87%是異性戀，83%曾有過婚姻，60%目前已婚，65%具大學教育程度。

至於變性呢？如本篇上半部所述，CD們扮裝的原因各式各樣，他們不見得是以成為變性者（TS）為目標。有多年扮裝經驗的Alynne在接受關鍵評論網專訪時表示：

不可否認，CD之中的確有很多人有著性別認同的問題，認為自己比較偏向女性，甚至會厭惡自己的男性身份，但與一般人印象不同的是，CD十分理解變性所帶來的不便和對身體傷害有多大，因此除非有強烈的自我認同需求，否則基本不會走向變性這一步。 TS佔我們之中的比例其實只有10－20%，女裝並不等同於以變性為目標。或許要不要徹底成為女性這會成為CD不斷問自己的問題，但從結果來看，這個比例並不高。

保守社會的致鬱力，以及同溫社群和性平教育的治癒力

在社會仍舊普遍歧視性少數的狀況下，LGBTQ族群遭受霸凌、有憂鬱傾向或嘗試自殺的比例極高，而屬於廣大跨性別族群一員的扮裝者也不例外。有一項研究指出，扮裝者尋求心理諮商的比例，從1972年的24%上升到1997年的45%。

看過太多悲劇的小妤表示，最有力的支持與最難突破的一關都是自己的家人。「有很多的案例是不被家人支持，因為你必須承擔的，可能是失去家人的風險，所以很多人不願意跟家裡開啟戰爭。我通常會跟他們講，如果你沒有把握，如果你沒有承擔失去的勇氣，你不要貿然就跟家人決裂，反而是你必須先有一個讓彼此冷靜的空間。」

那後續該怎麼做？身為過來人的小妤表示，要先想辦法達到經濟獨立，以撐出屬於自己的空間，同時去尋找同溫社群的支持：

同溫層並不是不好，待久了可能會比較安逸。但不可否認的是，這個同溫層是非常需要的，因為大家在非同溫層的時候已經被攻擊的傷痕累累，所以他們亟需一個可以保護自己的地方、一個可以認同他的地方，讓他的壓力被釋放。

小妤認為，普及多元友善的性別教育才是改變問題的關鍵：

民眾是被教育出來的，性別是被教育出來的，社會氛圍也是被教育出來的。 這個社會很缺乏性別教育，因為我們小時候就是教育男性就該穿什麼、女生就該穿什麼。「服裝去性別化」有一些人在推廣，但這個社會可能沒辦法在短時間就接納。 在這個族群有這麼多元的情況存在的時候，就有非常多需要重新教育民眾的機會──這世界上還是有很多跟你不同的族群，而他們並不奇怪。

核稿編輯：翁世航