【扮裝現場直擊】一個「偽娘」的誕生，關鍵評論網編輯「親身體驗」

我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們：

關鍵評論網「刺文化」系列專題第二彈，想跟大家談談「男扮女裝」。為什麼這些「男兒郎」想把自己打扮成「女嬌娥」？這些「男嬌娥」都是同性戀或是想變性嗎？又，扮裝者等於「異裝症」嗎？關鍵評論網分別訪問了變裝皇后、男扮女的Cosplay愛好者、就是愛穿女裝的偽娘，以及靈魂被錯置男身的變性者，聽她們娓娓道來，原來性別認同不是非男即女的天秤兩端，而是一道流動的彩虹光譜。此外，幸好她們還有「偽娘彩妝師」和「偽娘基地」作為後盾，讓姐妹們有勇氣面對世界的不友善。

「男人就該喜歡陽剛的東西，例如男人。」這個網路老笑話顛覆了我們的性別刻板印象，這些扮裝者也許不喜歡陽剛的東西，也不見得喜歡男人，她們只是打扮成自己最喜歡的樣子，做最好的自己。誠實面對自己的人生，有什麼不對嗎？拔除那些汙名與原罪，她們其實沒那麼難懂，你的世界絕對可以包容。