【扮裝現場直擊】一個「偽娘」的誕生，關鍵評論網編輯「親身體驗」

我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們 刺文化
【關鍵評論網「刺文化」系列專題2】我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們
破除你的迷思
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扮裝的那些人
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扮裝的那些事
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- 專題統籌：翁世航
- 編採團隊：丁肇九、彭振宣、游家權、潘柏翰、游千慧、朱家儀、羅元祺
- 影片編導：程兆芸
- 封面字型：高嘉宏
- 感謝名單：林奕甫、雅咪、偽娘基地、林妤綾、林韋晞、近藤香織、桓涵恩、Sato、林佳佳、神楽坂雯麗、Kelly、小佩、蔡景宏醫師、徐志雲醫師、宋正一、酸六、Rosemary、Beverley Chan、薔薇、Popcorn、炎炎、劉芷祈、Alynne、媚姬女王、台灣國際女性影展、《翠絲》監製舒琪、導演李駿碩、双喜電影、《霸王別姬》監製徐楓、湯臣影業、甲上娛樂
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核稿編輯：丁肇九
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