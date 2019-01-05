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特別報導

我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們

【扮裝現場直擊】一個「偽娘」的誕生，關鍵評論網編輯「親身體驗」

2019/01/05 , 評論
Sid Weng
我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們 刺文化
Sid Weng
The News Lens關鍵評論網編輯 Goo goo g' joob.
【關鍵評論網「刺文化」系列專題2】我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們

破除你的迷思

扮裝的那些人

扮裝的那些事

  • 專題統籌：翁世航
  • 編採團隊：丁肇九、彭振宣、游家權、潘柏翰、游千慧、朱家儀、羅元祺
  • 影片編導：程兆芸
  • 封面字型：高嘉宏
  • 感謝名單：林奕甫、雅咪、偽娘基地、林妤綾、林韋晞、近藤香織、桓涵恩、Sato、林佳佳、神楽坂雯麗、Kelly、小佩、蔡景宏醫師、徐志雲醫師、宋正一、酸六、Rosemary、Beverley Chan、薔薇、Popcorn、炎炎、劉芷祈、Alynne、媚姬女王、台灣國際女性影展、《翠絲》監製舒琪、導演李駿碩、双喜電影、《霸王別姬》監製徐楓、湯臣影業、甲上娛樂

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核稿編輯：丁肇九

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【扮裝小辭典】偽娘、Cosplay、變裝皇后？七個名詞搞懂「男扮女裝」這回事
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我本是男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們：

關鍵評論網「刺文化」系列專題第二彈，想跟大家談談「男扮女裝」。為什麼這些「男兒郎」想把自己打扮成「女嬌娥」？這些「男嬌娥」都是同性戀或是想變性嗎？又，扮裝者等於「異裝症」嗎？關鍵評論網分別訪問了變裝皇后、男扮女的Cosplay愛好者、就是愛穿女裝的偽娘，以及靈魂被錯置男身的變性者，聽她們娓娓道來，原來性別認同不是非男即女的天秤兩端，而是一道流動的彩虹光譜。此外，幸好她們還有「偽娘彩妝師」和「偽娘基地」作為後盾，讓姐妹們有勇氣面對世界的不友善。

「男人就該喜歡陽剛的東西，例如男人。」這個網路老笑話顛覆了我們的性別刻板印象，這些扮裝者也許不喜歡陽剛的東西，也不見得喜歡男人，她們只是打扮成自己最喜歡的樣子，做最好的自己。誠實面對自己的人生，有什麼不對嗎？拔除那些汙名與原罪，她們其實沒那麼難懂，你的世界絕對可以包容。

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