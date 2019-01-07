【中年偽娘】三位大叔的女裝路：後來發現不用重新投胎也可以變成另一個人

在當前的社會風氣下，「男扮女裝」仍然被視為一件很奇怪的事，不少扮裝者（Cross dresser，簡稱CD）都曾被人罵過「人妖」或「變態」；當扮裝者們不幸被「發現」，更可能會遭遇失業、離婚、被趕出家門等危機。有多年扮裝經驗的近藤香織在受訪時表示：

已經成家的CD很多，有些人是隱藏不說，有些人可能是後來被發現了。我遇過最不能接受的就是，他老婆跟他說要離婚，結果他被他老婆直接用熱水潑過去，就燙傷去醫院治療。

而我們這次採訪了三位願意分享自身扮裝心路歷程的「大叔」：神楽坂雯麗（見封面圖）、小佩、Kelly，她們的共通點是都有過婚姻，但各自又有著很不同的家庭、人生境遇和女裝路。

一、神楽坂雯麗：穿女裝是我人生裡最讓人驚訝、最顛覆的事情

神楽坂雯麗是一位熟稔許多次文化的資深文字工作者，她扮裝的其中一個原因是想逃避現實：

我退伍之後其實工作找得不太順利，所以收入有好幾年都不穩定，我跟前妻以前是做流浪動物中途之家，收了很多的貓，開銷很大。雖然收入不穩定，但是那時候我很大男人，會嘴硬或是愛面子，承諾了可以拿多少收入回來，但實際上做不到。 為了要圓一個謊，就要講更多的謊。我前妻是一個蠻嚴格的人，對自己跟對別人都是，在這些謊言被戳破了之後，她漸漸無法忍受這件事情。我心情當然就很差，婚姻狀況也就時好時壞，心理壓力非常大，就躲到了那時候剛出現的Google+社群裡面去。 在這個短暫的期間內，我可以忘記我是誰。重新投胎實在太麻煩了，後來發現，不這麼做也可以變成另外一個人。

在這段日子裡，雯麗幾乎只跟日本和中國的宅圈網友混在一起，也不太上臉書。「因為臉書跟現實世界牽扯很深，我看臉書會很難過，大家都過著很充實的生活，生小孩、出國玩、買房子、買車。到那個年紀，你周遭的人都在做這些事情的時候，那個相對剝奪感很重。是後來兩個身分（男裝＋女裝身分）合而為一之後，我才回到臉書來，以這個姿態光明正大地過生活。」

雯麗認為，穿女裝是她三十多年人生裡最讓人驚訝、最顛覆的事情。「我從小是一般意義上的乖小孩，雖然成績不是很好，也不會運動，但基本上是大人講什麼，我就照著去做，結了婚之後也是老婆講什麼我就盡量照著去做。在我的人生軌道開始出問題的時候，突然就發生這麼大的一個轉變，當時我很多朋友都以為我帳號被盜了。」

雯麗說，「以前的我真的很乖，乖到我現在回想起來都覺得何苦呢？我的人生並沒有因為這樣比較順利。反而是這樣放得開之後，做什麼事情好像都比較自在一點，有開關打開了的感覺。」

Photo Credit: 神楽坂雯麗 神楽坂雯麗偶爾會女裝跑山。

昔日的身材劣勢與自卑，變成今日的優勢與自信

除了「逃避現實」外，雯麗走上女裝之路的導火線其實是源自一場意外。「我是被網友起鬨的，穿完之後，沒想到反應意外的好。」

由於不少男性扮裝者的身材魁武，扮女裝的難度因此大增，而雯麗較為迷你的體型反倒成了優點：

「國高中的時候大家就是看《灌籃高手》，會打籃球的才是風雲人物。但我從小到大其實不會運動，加上偏食的關係，身材也瘦小，基本上不是被認為理想上男孩子應該要有的體格。我這個身體從來沒有給我應有的自信，從小到大我都是坐教室第一排；青春期的男孩子不是都會比體毛多嗎？我也沒什麼毛，沒想到十幾年過後變成意外的優勢。」

「在培養了這個奇怪的自信，有了正回饋之後，就掉進坑裡面了。」入坑後的雯麗表示，她的女裝大概有男裝的三倍，因為她發現用相對便宜的價格，就可以買到設計剪裁遠好於男裝的女裝。

而雯麗在嘗試女裝打扮後，自身也產生了一些轉變，像是「對女孩子的同理心變得比較高」：

我以前在幫前妻拍照的時候，她會很不高興，因為我把她拍醜了、腳拍短了。自從我會在意這些事情之後，那個滿意度明顯就提高了，懂得怎樣把人拍得好看。以前我覺得根本不需要去在意這種事情，跟女孩子逛街逛到女裝店還會打瞌睡，但是在這之後就改善了，也不會在那邊喊累，比較能體諒各種人的難處跟需要。 原本也不在意穿著，格子襯衫配牛仔褲就可以過一輩子，現在即使是穿男裝也會比較在意好不好看。以前甚至會把這種不在意當成是一種美德，會跟所謂的潮男、會去打扮自己外型的人保持一點距離。但是現在我就很能夠了解那種感覺，即使對方不是穿女裝，但是為了讓自己看起來好看的努力是要被認同的。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

家人是扮裝者最大的罩門，雯麗表示，「像這個圈子年紀比較小的人，有時候會發生被發現之後，被威脅要把衣服丟掉，要你搬出去這樣的事。我是在一定年齡才開始做這件事情，基本上避過了這一段，不至於說要面臨很大的家庭掙扎，或是必須去衝撞。這一點我覺得是幸運的。」

而雯麗的母親一直有在關注她的部落格和臉書，後來也得知她有嘗試女裝。「她一開始是不太能接受，到最後她很明白的說，她不贊成我，但是她也無法阻止我，因為我那時候已經32歲，跟老婆住在台中。她就說，『那你至少不要傷別人的眼睛。』這就是母愛啊！這段話我就盡量聽進去。」

雯麗說，如果父親知道她穿女裝應該會暴怒，所幸他不太使用網路。「我爸是比較傳統的大男人，他不能容忍我有一點女性化或陰柔特質的事情出現，嚴重到我連《快打旋風》選春麗他都有意見。」

但他都已經這個年紀了，我也這個年紀了，與其我去衝撞這件事情，讓他陷入這種無境的痛苦，然後我也難過，不如就他不知道，對大家都好。

二、小佩：汽旅女王／偽娘界的新手導師

會找小佩做採訪，除了他是扮裝界知名的「汽旅女王」（時常在汽車旅館拍性感照）之外，也因為不少受訪的扮裝者都跟我提到，小佩是帶她們首次女裝上街的人，而且熱中此事，因此被人稱作「偽娘界的新手導師」。

然而小佩的身份卻意外的平凡：已婚的異性戀男性、大學學歷、40多歲的工程師，妻子則是他的工程客戶。「我一開始就讓她了解我就是偽娘，她還算蠻支持的。」他們從交往到結婚總共11年，關係都很穩定，平常也會討論女裝和化妝。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

小佩喜歡女裝打扮的原因不是想變性，「我做過一些評量表，其實我就不是想變性，只是單純喜歡扮裝，我喜歡女性的美感。男性的衣服非常死板，一樣都是一塊布料，女裝就有千百萬種樣式；女性的衣服也比較好穿，布料很柔軟，男裝的布料比較硬。」而小佩笑說他的「女裝男裝比」是懸殊的100：1──他的男裝只有工作時穿的幾套制服。

小佩從高中開始對女裝感興趣，「可能那時候我比較自卑吧，在同儕裡面我不是一個很突出的人。我那時有喜歡的女生，但我當時的條件不是那麼好，那自己扮一個好了，扮一個我心目中喜歡的形象。上大學開始會在家自己穿，那個年代資訊沒那麼成熟，很多東西都要自己去摸索，也沒有網購，買女裝的時候很心虛，覺得一個大男人，怎麼跑去女裝店？」

小佩的女裝路沒有遭遇親人的壓力。「我家人過世得早，我的壓力只是民風，當時是非常封閉的，我也覺得我還沒準備好，不希望造成一般社會大眾的困擾。大概過了10年才從家裡走出去。」

而小佩之所以決定走出去，是受益於民國80年起的網路發展，「從雅虎即時通到MSN，開始有人在互聊，然後有一些部落格社群出來，也有前輩從國外變性回來在談穿著打扮。所以我覺得既然有人走出去了，那我是不是也該嘗試走出去，不是只侷限在家裡面？」

現在CD（扮裝者）不只是穿一般女裝了，還多了很多Cosplay的女角，比較多樣化。而且玩遊戲都可以挑女角色了，為什麼我在真實世界不可以？又不是穿著不雅、違反社會善良風俗什麼的。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

為何會選擇在汽車旅館拍照？

由於小佩時常跟姐妹在汽車旅館拍性感照（簡稱「旅拍」），因此不免引人遐想。他解釋：

約汽車旅館的優點，第一個，它提供的是一個私密的空間，你在那邊可以當下化妝、卸妝，換成男裝回家。第二個，現在汽旅的設備都還不錯，有主題、有燈光，拍照又有氣氛。而且汽旅是一個私人的空間，如果彼此有達到一個信任，你愛怎麼扮裝都OK。所以我覺得汽旅是首選。

「其實最主要是很多姐妹是不敢直接女裝出門。」小佩補充，所以由他直接開車載她們到汽旅化妝、換裝和拍照，也能避免家人或路人的注目。但他最希望的還是姐妹們能夠以女裝外出。

為何熱中於挖掘新人？要對抗威權，把自己想表達的呈現出來

小佩長期積極地發掘新人，更接觸過數百位「姐妹」（包含扮裝者、跨性別者和變性者）。「來密我的比較多，可能我比較敢吧，臉書上照片PO的比較多。很多姐妹是很壓抑，怕被家裡面的人知道，所以會讓他們很多東西是停滯不前。我被問最多的是去哪裡買衣服，再來就是化妝品，因為選擇太多，加上不曉得怎麼用。」

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 小佩在提供扮裝者化妝置物的「偽娘基地」中聊天。

小佩是怎麼說服新人踏出門的？他表示，「我盡量不用『說服』這兩個字，因為人有自由意志，你用說服的方式讓她出來了，如果她得到的感覺是負面的，那他就完了。 我寧可用聊的，聊到她真的有動力想出來再出來，我覺得說服是沒有用的。先建立彼此的信任之後，我才會開車去接，讓她跨出來。」

我是在一個很威權的年代底下長大的小孩，我覺得要對抗威權，不是長輩、老師講的就是對的，不是誰講的就是對的，要把自己想要表達的呈現出來。只要不是違背善良風俗，我很樂意去帶他們出來，跟他講大概怎麼打扮、怎麼化妝。只要你搭配的得宜，不要讓人覺得不舒服，我覺得男生穿女裝是OK的。 你有來問了，我們盡可能的協助你，是「協助」。我們在性別區分不是專業的，可是在偽娘這一塊，你想要讓自己變得開心，這一點我們是絕對可以做得到，只要你的出發點是對的。

新手導師不退休的原因

一般的打扮是讓大家可以看到你的優點，像是我的腿就夠長嘛，但是現在發現腿比我更長的、更細的一堆，我就覺得，天啊！這是什麼世界？所以我快拚不過了，兩三年前我就想說我要退休，離開偽娘界。後來想一想不可能，因為你到最後，不是你一定要扮裝才覺得開心，不是。 我覺得我有期待，我期待這個族群可以讓所有人知道說，每個人都喜歡美的事物，不分男女，女性打扮得漂亮，是美；男性會打扮，他一樣可以很美。而不是以你穿女性或男性的衣服，來去定調你的性別、定調你，這才是重點。

三、Kelly：

Kelly目前是小吃店老闆，已婚，有女兒。她小學的時候就有當女生的念頭，「但那時候環境的壓抑和家庭的因素，沒辦法讓我們去承認這一塊，在我們那個年代講這種事情可能會被打死。以前網路沒那麼發達，還會以為自己生病了。」

因為環境的關係，逼迫我變成比較男性化。但是在家裡，我女兒會說，「爸爸，你可不可以比較男人一點？」做生意的時候我又要盡量偽裝，很麻煩。 我50歲了，有家庭，這條路要完整走下去幾乎是不可能。撇開兒子和先生的身分不談，父親這個身分是很難割捨的，怕孩子不夠諒解。50歲了，真的過得很不開心，每天都在跟這些角色拉扯。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

最難割捨的父女情，源自特殊家庭結構下的「老二宿命」

Kelly多次表示，她最難割捨的是父女關係，原因是她從小在家裡的處境。「我爸爸是入贅的，我是老二，又是跟爸爸姓，所以在家裡是『爹爹不疼，姥姥不愛』，在家裡做到死也沒會感激你，所以我18歲出去工作後，買房子、買車、做生意都是靠自己，從來不跟家裡開口。因為自己從小在家裡很沒地位，所以我真的很疼我女兒。」

Kelly笑說，「我女兒也說我這個爸爸當得蠻稱職的。重大的事情都會找我商量，花錢的事也會找爸爸。還好花錢還會想到我這個爸爸，還可以幫她們服務。」但是在成為女人的嘗試上，Kelly女兒的接受度可能不高：

連想留長頭髮，我女兒打從心底就反對，她說她沒辦法接受男孩子留頭髮。我說我先留，到時候我再去剪掉捐髮。她說，「不行，你留晚上就幫你剪掉」。留頭髮就這樣，穿女裝就根本不可能，所以我在家裡真的都不能做。

因此Kelly的女人夢，只能長年深鎖在家裡的小房間，她說那是她的「小小變裝天堂」。

而鼓勵她走出門和接受採訪的，是Kelly從小一起長大的好友。起因是Kelly跟姐妹們看完《翠絲》後，向好友介紹這部同是50歲已婚男人嘗試變性的電影，最後也向他坦承了自己的女裝歷程。好友後來這樣激勵他，「Kelly，你五十歲了，人生有幾個五十歲，你可不可以拿出一點勇氣，為自己活？」

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

而Kelly和妻子是由相親而來，多年來生活和工作都朝夕相處，「愛情、感情早就消磨殆盡，現在只剩下親情和責任而已。但我不可能跟老婆離婚啦，因為我知道有一句話，『糟糠之妻不可棄』。在我最落魄的時候，是她一路陪我走過來的，雖然沒有感情、愛情，但我對她真的是很感謝。」

有一天她突然蹦出一句說，「我是要跟你過一輩子的。」我當下聽到這一句話，我真的覺得好心酸，可是我不知道有沒有辦法跟你走一輩子。 其實最大的阻力和傷害大多來自家人。如果有家人的諒解和支持，我當然願意成為一位女人，但我不想傷害我的家人。也許在某個平行時空裡，我早就超越了兩性的界線。

編註：尊重受訪者意願，以第三人稱「她」代稱神楽坂雯麗與Kelly，以「他」代稱小佩。

核稿編輯：翁世航