《區塊鏈社會學》 ：自以為抗爭到唾棄體制，卻依賴體制的基礎——貨幣

我們以為抗爭者唾棄體制的一切，但當有人提出要鑄幣用作交易，甚至有「抗爭幣」不收分文、只是定位作積分獎賞，已經被指吃「人血饅頭」。我們自以為全面否定體制，事實上我們每天都在依賴體制最基礎的組成元素，甚至守護它。

文：高重建

謠言不止於智者

假訊息問題嚴重，遠因是人性。在我們咬文嚼字怎樣描述和分類的幾千年前，不實訊息早就存在，名叫「謠言」。民間智慧「好事不出門，醜事傳千里」，近年得到科學證實，一項2018年MIT發表的研究，基於六家事實查核機構的結果，比較Twitter上真假訊息的傳播程度，結果假消息傳播速度與廣度都遠超真實訊息：「Lies spread faster than thetruth」（謠言比真相傳播得更快）。

這既是傳統智慧，也是絕望真相：警員被鉗斷手指的錯誤訊息傳出時被瘋狂轉發，修正消息時沒人在乎，真相原來毫不重要。就如2002年諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）在《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）再三指出，人類很少費勁使用「系統二」（System 2）作理性判斷，大部分情況反射使用「系統一」（System 1）的直覺，很容易相信跟自己立場相近的訊息，只要立場清晰而講得出口，多假的謊言都有人相信，像我這種下午茶時間被迫收看記者招待會的人，對此深有體會。莫說很多謊言難以被徹底破解，即使真的被戳破，最要命的是受眾並不在乎，造謠者也從來沒有後果，甚至繼續享用謊言帶來的優勢，這是立場先行的「後真相時代」最可怕之處。

假訊息氾濫的近因，顯然是科技發達。除了修改文字，製圖、改圖等門檻都大為降低，甚至連過往只出現於科幻電影的情節，子虛烏有以人工智能製作的深偽（deep fake）影片，現時都能由個人電腦搞定。看到奧巴馬說要移民香港，請勿輕易當真。「有圖有真相」的年代不復存在，現在已經發展到有片都不一定有真相。

任何強大的工具都可用於為善與作惡，科技也不例外。區塊鏈作為「信任機器」，自然擔當重要角色。《紐約時報》看上這一點，聯手科技巨企IBM推出新聞源頭專案（The News Provenance Project）的概念證明，把新聞圖片的元資料（metadata）如拍攝時間、位置等寫入區塊鏈，並於顯示介面加入元資料，提高照片源頭的可信性，同時也拉高改圖轉發的取信難度。

然而，把假訊息的責任都歸咎於科技，就如當有砍人案時責怪菜刀般荒謬；況且科技除了是製作假訊息的利器，也可充當突顯假訊息的放大鏡。我們覺得過往沒有那麼多假訊息，很大程度上是以往個人沒方法高效發放訊息，也沒有渠道接觸到多方面訊息，更遑論擁有資源和條件去質疑電視台與報章雜誌，於是報道都顯得像真理。如果有一天我們唯一看到的是新聞聯播，大概也不會有假訊息的煩惱，只會感覺嗨嗨的。

跨國界共同體

過往想在社會上擁有一個身分去實踐一件事，要麼成立有限公司，要麼成立非牟利組織或社團等，總之都是跟政府註冊，對一個政府不信賴的，去別國政府註冊，終極的大不了在瑞士註冊，但依然是民族國家政府。去中心自治組織（DAO, decentralized autonomous organization）突破常規，讓人跟區塊鏈「註冊」，但這也是錯誤的說法，因為根本毋須許可，那極其量是項「登記」，毋須獲得任何人批准，把組織的身分與憲法寫進區塊鏈，讓全世界見證與查閱。不但如此，區塊鏈不可竄改，也代表這個共和國無法被任何政府取締。

地球本無國界，歷史讓世界劃分成一片一片領土，由（理論上）受民族認可的政府管理，而政府的稅收來自發生在這片土地的交易。來到沒有土地的數位世界，互聯網上的交易，早就沒法清晰劃分發生於哪片土地，只是各國政府有共識，盈利總得在世上某一國家繳稅，讓巨企都把盈利分配到稅務條件最優惠的國家。

Credit: Depositphotos

互聯網把資料數位化，讓訊息跨國界流動；區塊鏈把資產數位化，讓金錢跨國界流動；去中心自治組織更進一步，讓憲法數位化，讓治理不再受國界所限。隨著資訊科技突飛猛進，民族國家政府抽稅無論是可行性與正當性都是一大疑問。當民族國家政府忙於吃老本享受物理世界的控制權，超越者積極在數位空間建構新秩序，愈多價值在區塊鏈實踐，國家政府的位置愈邊緣化。區塊鏈共和國，是繼資料、資產後，數位化的第三個範式，讓跨國共同體得以實踐核心價值。雖然缺乏了土地，但很多以往被視為必然是國家政府的功能，無論是數據、資產、思想，各種註冊以致個人主權身分（self-sovereign identity）在數位空間都能實現，加上數位世界中人與人零距離溝通，區塊鏈共和國甚至比民族這個想像的共同體（imagined community），還要更實在和具體。

在物理世界，每個人都生而為某國人，除了小部分其後移民、移居，或者持有多國護照的，每個人都在沒有選擇的情況下成為其居住地的公民——儘管有些國家不存在公民權利的概念。但對於不設准入條件的區塊鏈共和國，個人是依據志趣、理念和意識形態加入，而遇上不滿體制卻沒法透過參與治理去改變時，可以不受束縛地隨時退出，甚至另起爐灶，複製開放源碼，fork the government，自行立國。

因此，區塊鏈共和國的身分認同並非國民教育的洗腦灌輸，或惡法相逼的虛偽尊重，而必然源自公民的自由意志。

#decentralizehk

對於傳統記者，筆鋒就是利劍；對於科網巨頭，數據就是石油；對於手無寸鐵的公民，科技就是武器。你大可以不進攻，但絕不能不防守。當禮崩樂壞，法律條文可以任意增刪詮釋，社會回到原初狀態，共識機制回歸「Proof of Force」（武力證明），武力變成最基礎的憲法。不忍造成人命傷亡，也不想任人魚肉，資訊科技是我們的出路。

一幣一世界，一份價值觀需要貨幣來承載，一套體制需要貨幣來運作，貨幣甚至比武力還要更根本，除非警隊和軍隊願意免費賣命。2019年反《逃犯條例》修訂的抗爭生態讓我體會到，不單是體制極力維護貨幣系統，即使是每分每秒想要改變體制的抗爭者，都在無意識地維護它。政權的所作所為，尤其是不曾帶來後果的所作所為，令港人的不滿達到前所未有的高度，抗爭者以各種方式衝擊體制，受傷自行醫治、堵路和破壞交通燈後自行指揮、遇上襲擊寧可「私了」都不寄望警方維護正義，甚至象徵法治神聖地位的法院門外都有人縱火。

我們以為抗爭者唾棄體制的一切，但當有人提出要鑄幣用作交易，甚至有「抗爭幣」不收分文、只是定位作積分獎賞，已經被指吃「人血饅頭」，被痛罵得狗血淋頭。社會體制就像技術上的通訊協議，一層倚賴下一層，處於底層最難以被撼動的，是貨幣。我們自以為全面否定體制，事實上我們每天都在依賴體制最基礎的組成元素，甚至守護它。

這不是批評抗爭者，高牆之下，都是雞蛋，而且是沒有經驗的雞蛋。「兄弟爬山，各自努力」的抗爭中，也有過不止一次全民提款，兌換美元的倡議，但當大額美元依然需要寄存於銀行，而美元又無法用於日常生活，兌換美元行動造成的迴響有限，更遑論撼動港元的基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《區塊鏈社會學》，天窗出版（購書超連結）

圖片來源：天窗出版社

作者：高重建

出版社：天窗出版社

內容簡介

區塊鏈掀起「無大台、有共識」革命，即將徹底改變我們對生活、經濟、社會，以至家國的觀念！

「區塊鏈只是以各種方式演繹世界，然而關鍵是，改變它。」今天認識區塊鏈，相當於九十年代了解互聯網。區塊鏈，一個無大台、不可竄改、流動民主的世界，將成為改變社會秩序的新興動力。

高重建，身兼創業者和創作者，為#decentralizehk、LikeCoin發起人，他銳意透過密碼貨幣及區塊鏈技術，在現有體制外另建公共空間。作者在本書從常識概念切入，再由信任、價值、媒體、管治四個層面，闡釋區塊鏈改革整個社會的潛力。

陷入「零和社會」困局，對制度或人失去信任、社會價值變得單一、假訊息泛濫之時，作者在本書以發行LikeCoin的經驗及援引多個例子，解構區塊鏈作為一個透明卻沒人可以竄改的平台、毋須中介，在減少社會信任成本下，創新者如何藉區塊鏈重建價值觀、實踐核心價值、對抗同溫層，以至建構公共討論空間。

面對時代困局，本書更提倡以「超越者」為新路徑，建構「無大台」、跨國界的區塊鏈共和國，創造流動民主。

本書設五個「習學工作坊」，引領新手踏出第一步，走進區塊鏈世界。買入本書的讀者完成工作坊後，可領取不可竄改的「區塊鏈證書」，以及有機會獲得密碼貨幣。

作者簡介

高重建，地球人，LikeCoin、#decentralizehk發起人，共享創意成員。

創業者，信仰民主自由、開放多元，左而不膠；人文為體，科技為用。香港中文大學計算機工程學士、副修社會學、政治與行政學；資訊科技管理碩士。於民院教育任教《區塊鏈社會學》。

長年筆耕，文章見於《明報》專欄chungkin Express、各公民媒體及個人部落格ckxpress.com。著有《Game以載道》。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯：Alvin