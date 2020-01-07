同胞與外人之間，馬華作家林韋地：我不會覺得我只能是台灣人、大馬人或新加坡人

來自馬來西亞的林韋地小時候曾就讀台灣的國小，經歷了台馬星英多國的流離後，近年來他帶著馬華文學紮根台灣，希望讓台灣看見馬來西亞。不過愛評論台灣政治的林韋地，有時顯得比台灣人更台灣人。

林韋地最為人所知的亮點，是媒體口中拿著聽診器與紙筆的「文青醫生」：他寫作出書，在新加坡樟宜機場行醫。其實，每相隔一兩個月，他就會飛一趟台灣，回到他台北的家——季風帶書店。

除了季風帶書店，林韋地也經營新加坡華文獨立書店——草根書室。其實，除了開書店，一本書從醞釀到完成，都是他的斜槓範圍。林韋地擔任馬來西亞出版社大將文化董事、開辦《季風帶》雜誌、成立季風帶文化。他做書、賣書，同時自己也是勤奮的讀者。

林韋地中學時期從文學出發，至今出版過詩、散文、小說，他近來更常寫的，是社會與政治評論，幾乎日日更新，張貼在個人臉書或社團，時有媒體邀請刊載。年初一篇獲得數家媒體轉載的臉書貼文——〈關於為何蔡英文應該連任2020〉裡，當時他已指出蔡英文需要通過「民進黨黨內的初選」、「柯文哲」、「國民黨」三道關卡。一如文中分析，蔡英文層層通關，獲得提名、與賴清德搭檔，而柯文哲並未登記參選，如今大選將至，她已來到韓國瑜對決的最後關頭。

這篇文章廣獲迴響，一位網友到他臉書留言，「比台灣人還了解台灣的大馬人欸。」林韋地回覆，「我成長的過程本來就先是一個台灣人。」

「先是一個台灣人」作為身分認同的思索起點，則是林韋地生命中的暗流，彷彿鮭魚洄游，季風帶書店的開張，可溯源於他的台北經驗。

生於馬來西亞檳城，在新加坡工作，曾負笈英國和台灣，林韋地的生命史就是一趟跨國移動、跨文化、跨語言的交織路線，專營東南亞與香港圖書的季風帶書店就是以「跨域」為核心。書店來到大稻埕安身後，林韋地更常折返於新加坡、台北兩地。但是，當林韋地談起童年時，他說，「我就是一名普通的台北小孩」。

鄉關何處

老台北街道縈繞南北貨甘香，穿過門庭和盈滿日光的天井，登上樓梯，踩上季風帶的紅磚地，嗜讀的老饕們登門，經常是為了帶走來自新加坡、馬來西亞書市的鮮貨，因為店裡時常有林韋地親自在新馬書市選書，在台灣市面買不到的書籍。季風帶文化登陸台灣將近2年，漸次沿著代理馬來西亞、草根書室書籍，參加台北國際書展，一路走到開設實體店面。

季風帶最早落地於六張犁安居街的書店原址，正與林韋地的童年居所遙遙相望。

Photo Credit：杜晉軒

隨父母來台，林韋地以僑生身份在台北就讀幼稚園、國小，談及自己受教育之初，林韋地回憶道「從我現在看回去，當時的我就是一般的台灣小孩。」只有在暑假往返台、馬兩地時會令他領受雙重身分的殊異，「我知道自己是馬來西亞人，但我對馬來西亞的認識很薄弱。」

Photo Credit: Ｇoogle Map截圖

「作為少數、不同社會之間的衝擊，其實是離開台灣，才開始有清楚的意識。」林韋地坦言，他也由於父母工作生涯規劃的改變，回到馬來西亞的家鄉檳城續讀中學。

檳城是以華人為主的城市，林韋地能夠接觸的馬來人、印度人朋友不多，再加上林韋地進入的，並非馬來西亞國家教育體制，而是華人民辦的私立中學——獨中，減少了他與其他族群接觸的機會。「檳城是華人社會、獨中絕大部分也是華人。」林韋地說。

檳城既是華人佔多數，同為華人的林韋地理應能融入，但他始終覺得同學不認為他是「自己人」。林韋地提到，他在檳城就讀華文獨中時，「大家又覺得我是台灣人」，當時的他心裡確實也想著「總有一天會回來台灣念大學。」因此回到台灣被視為馬來西亞人、回到馬來西亞被視為台灣人，身處何地都體驗少數的處境，使得林韋地成長過程中的身份認同養成，也格外曲折多端。

在檳城的日子，林韋地面臨身份認同的衝擊，爾後他也意識到，自己對馬來西亞的體會尚不足，他真正體會馬來西亞的「全貌」，其實遲至赴吉隆坡生活時方才展開。

林韋地原以為中學畢業後，能再回到台灣留學，然而卻礙於台灣僑教政策中「最近連續居留海外六年以上」的限制，林韋地回到所謂「僑居地」的馬來西亞仍未滿六年，因此再無緣以「僑生」的身份來台留學。因此，林韋地便選擇到吉隆坡的私立國際醫藥大學就讀。

馬來西亞國內種族、宗教、語言相當多元，地區之間的社會異質性相當高，因此林韋地自檳城南移到吉隆坡，再次改變他對馬來西亞的體會。林韋地說，「我到吉隆坡生活的3年，才真的知道馬來西亞是什麼回事。」在吉隆坡，林韋地親身體會最接近馬來西亞族群比例的社會——馬來人、華人、印度人、東馬的原住民能安然在這城市共居，英文、馬來文、華文的多語混用，眾聲喧嘩。

後來林韋地離開吉隆坡，飛往馬來西亞的前殖民宗主國英國學醫。不似在台灣的馬來西亞人多為華人，英國的馬來西亞社群有許多馬來裔學生、印度裔學生，林韋地不再以僑生身分求學，可說自此已很清楚地被歸入為馬來西亞人。

讓台灣與馬華文學對話與流動

遷移與離散帶來身分認同的思考，林韋地始終也持續閱讀與寫作，也從買書、看書、評書到賣書、做書。季風帶書店在開設實體店面後，也開始出版業務，目前有3本書：《冷戰光影：香港電影審查史》、《印尼模式：國家民主化二十年史》、12月新推出的《孤獨症》。

Photo Credit：季風帶書店 季風帶書店大稻埕店內擺放著的《冷戰光影：香港電影審查史》、《印尼模式：國家民主化二十年史》。

目前季風帶書店在店內空間策了一檔香港攝影師Viola Kam的攝影展〈香港流水革命的兩個日與夜〉，也時常在粉專與讀者分享香港訊息。網路上越是採取積極回應社會的姿態，越容易招致檢視立場的眼光，有人質疑季風帶書店具有特定的政黨傾向。「我們對任何議題有自己的獨立立場、獨立思考。」林韋地說明，只是剛好在部分議題上的立場，可能與特定政黨的立場一致，「從大的方向出發，在個別議題上可以選定自己的立場。」所謂大方向，就是季風帶書店念茲在茲的跨域視野。

「跨域是很重要的事。」林韋地解釋，政治、經濟和文化層面，都是國際間互相影響、連帶的整體，「不是特別擔心台灣政治影響馬來西亞，所以介入台灣政治。」林韋地說，「這也是我們做季風帶初衷，我們希望大家看事情，跳脫民族國家的框框，不要落入國家內部的消耗和互鬥。」他說，「我希望是人與人之間的友情，而不是朋黨或利益。」

獨立書店在台灣求生不易，現在的季風帶幾乎周周有講座，也帶給讀者討論、駐足的空間。「一定要走出去，讓更多人認識價值，自己社會的人會開始關心。」除了在台深根，林韋地曾思考往世界推廣，甚至在馬來西亞開設一間台灣主題的書店。

早期馬來西亞寫作者頗受台灣作家影響，但是現在再度吹回馬來西亞的風，帶來的是華文文學體系的思考。林韋地笑說，「你只是在馬來西亞站在路邊喊，喊破喉嚨也不會有人理你啊。」他指出，若馬華文學只能在大馬華人社群內流傳，「這個文學怎麼會有好的作品產生？」若能推展出去，將會有不同效果。

在台的馬來西亞學者張錦忠曾在〈「臺灣文學」一個台灣文學複系統方案〉一文中指出，比起什麼是「台灣」文學，應該更關注「什麼（作品）」是台灣文學？台灣文學問題，應放置在華文文學系統間的系際關係來檢視。此種觀點，也與林韋地著眼於文學之間的互動頗有呼應，如他所說「真正做文學的方法，把格局拉大、拉高試著走出去，藉由不同場域的閱讀來反思自己的寫作。」

Photo Credit：季風帶 林韋地帶著他出版的書參與台北國際書展，讓台灣看見馬來西亞。

要讓心中的概念得以行走於世界，重要的是如何實踐。林韋地做文學，如同他思考身分認同的視野，重視流動、多元、異質。「我不會被護照或身分證限制我個人認同。」如今，回應身份認同的問題，林韋地從追尋答案的掙扎，到如今不再將此視是一道單選題，「我不會覺得我只能是台灣人、馬來西亞人或新加坡人。」

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜