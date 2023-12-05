永豐「DAWHO之夜」展望2024經濟走向，帶領大戶深度解析股房雙市投資契機！

今年11月29日，關鍵評論網再度攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，一同深入分析2024年股房雙市展望，尋覓投資契機！

景氣走勢「審慎樂觀」，資產分配成投資關鍵

針對整體經濟與未來股市走勢，政大商學院教授周冠男認為，美國聯準會升息、烏俄戰爭等國際事件的經濟影響力逐漸式微，近期作為經濟先行指標的股市也逐漸回穩，未來美國聯準會利率下跌只是時間問題，因此2024年應會緩慢恢復正常的景氣狀況。

說到利率，吳怡霈也分享，之前因為連續升息，很多人將2023年稱為債券年，甚至有人把大部分的投資部位轉移到債市。對此周冠男表示，無論外在環境如何變動，投資人應把握個人資產配置的核心思維，避免人云亦云、跟隨市場潮流；而資產配置能夠參照「100-年齡」的法則估算比例，再根據個人風險承受能力調節，並且避免一注獨壓某檔標的，在資產配置過程就落實分散風險。

房市前景「價格緩漲、供需量縮」，投資稍待首購吃香

談到房市前景，樂居創辦人李奕農表示，未來房市將出現「成交量萎縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮」三大趨勢，建議投資人可以從「成交量」判斷房市自住剛需強烈與否。另一方面，他也建議投資人可以從明年預售屋交易量是否平穩、新建案推案是否趨緩，以及推案結構中「成屋」與「預售屋」的比例，洞察明年度房地產市場走勢。

2024年到底是不是買房的好時機？李奕農建議首購族「跟著政策走」，像現在政府推行的「新青年安心成家房貸」就是機會，簡單估算會發現租房與購屋每月成本差異不大；但如果是投資置產，綜觀目前中央政策與總統候選人政見，未來政策依然朝鼓勵首購自住、打擊房地產炒作的方向發展，李奕農則建議再稍待。

AI話題持續發燒，金融科技成未來投資人必備武器

活動最後，李奕農分享美國房產領域已經有AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI可能成為預測房市物件價值的重要工具；周冠男也認同AI崛起的趨勢，並進一步分析台股AI熱潮過後的發展，「我覺得之前的AI就像是『小泡沫』，泡沫破裂後，留下的投資人能更客觀看待產業前景，對股票市場而言是相對健康的。」除了房產科技與AI概念股，AI崛起也反應在數位金融工具的功能上，像是永豐銀行的新世代VIP數位帳戶「DAWHO」，就具備全方位的金融科技服務，成為每一位投資人投資路上的智慧理財小助理，讓大家安心配置資產、穩健投資。