失智照護第一現場：當你的家人成為最熟悉的陌生人

你帶著他上街，他突然叫了好大一聲，路上的行人都駐足轉頭，你其實也被嚇了好一大跳。但這樣的驚嚇還未平復，他又掙脫你的手，向前暴衝，連紅綠燈也沒在管，向前跑得好快。你連他要去哪裡都不知道，但也只能在後面一直追，一直追……

這樣子的場景聽起來很不可思議嗎？但這卻是美珠阿姨照顧她失智症老公的日常生活中，時常得面對及處理的景況。而且這一照顧，就照顧超過12年。

疾病初期的徵兆容易被忽略，而失智症的初期症狀又很容易與正常的老化現象混淆。一開始，美珠阿姨雖然發現一些覺得奇怪的地方，但卻認為這只是因為先生的個性較為內向，而忘東忘西則是隨著年紀增長的正常退化，並沒有想太多。後來在發現自己的老公將不同種類的糖尿病控制藥物吃得很混亂，美珠阿姨才驚覺情況的嚴重性，「有的藥已經整個月都吃光了，有的卻都還沒有吃。我一直問他為什麼你這個藥有的有吃完，有的還沒？他卻沒辦法解釋，只是一直說，『對啊我有吃啊』。」

後來去看了醫生，經過一項又一項的檢查，這才知道自己的老公生病了，而且是治癒機會渺茫的「失智症」。

一開始，因為對疾病的不了解，也因為肩上還有經濟壓力，美珠阿姨還期待將一些事務交辦清楚，便要再回去工作崗位。然而就算是一些很簡單的家事，老公卻好像怎麼教也教不會。到後來自己的工作也做不成了，家中經濟來源變得要倚賴不住在家裡的三個孩子，也因為想要減輕孩子們的負擔，美珠阿姨選擇一間扛下照顧失智老公的重擔，而沒有去長期照護中心，或者是請外籍看護。從診斷照顧到先生離世，美珠阿姨就這樣照顧了12年，幾乎24小時不曾間斷。

難以想像的心理壓力

對於失智長輩的照顧者而言，無時不提心吊膽的看顧固然是一件累人的事，但真正擊垮其心理防線的，卻往往來自於所愛的人逐漸變得陌生的性格與臉龐。

在生病之前，美珠阿姨的先生是一位忠厚老實又話不多的人，但卻很愛自己的家人，也相當顧家。然而疾病的摧殘，卻讓他的個性改變，當症狀發作時，眼前的人竟一點也不像自己過去熟悉的老公，反倒像是一位陌生人。

「有一次我倒茶給客人喝，客人回去後我請他幫忙把杯子拿去洗一下，他就生氣到要打我。」美珠阿姨回憶道，原本不曾有過暴力行為的先生，竟然對自己拳腳相向，即便知道他是因為生病了，卻仍讓人想掉眼淚，這眼淚是因為痛，但痛的卻不是身體，而是心。

這些性格上的巨大變化，其實是因為他們生病了。常於各大媒體發表有關長期照護、失智症政策照護等相關文章的伊佳奇先生，本身也曾是失智症患者的家屬，照顧生病的老父親。在他的其中一本著作《趁你還記得》中，便提到了幾個讓家人最頭痛的失智症精神行為症狀，包括被害妄想、妒忌妄想、被偷妄想、幻覺、重複行為與攻擊行為等等。這些讀起來輕描淡寫的文字，若是發生在自己已經連續照顧了好幾年的家人身上又如何？你遵照醫師的醫囑讓他按時吃藥，他卻罵你要下毒害死他；你為了讓他補充營養，花時間準備了餐點，端到眼前時卻被他一手打翻在地上；你擔心他悶壞了，特地帶上街透透氣，他卻無來由便情緒亢奮、大吼大叫，無視眼前的車水馬龍便衝過去，而你也只能不顧安危的拼命追趕……

愛是無私的，然而當你長期處於高壓環境、身心交瘁又缺乏適當的宣洩管道，這樣高貴的情感，是否總有被消磨殆盡的一天？

……忽然間要下樓梯的時候，他不敢下。我想說一直站在那邊怎麼不下樓呢？他說下面沒有看到路黑黑的，他沒有看到……後來帶去眼科檢查，他說他就是糖尿病控制不良引起的，我問他說這個會不會好他說不一定……因為那時候他還輕度所以還聽得懂醫生說什麼，回到家他就在哭了。我聽到他的哭聲但是沒有眼淚……哭得很大聲呢，從來沒有看過，我說你為什麼哭了，你是在哭嗎？他跟我點頭。我說你為什麼哭，我說你是怕你看不見了，我不會照顧你嗎？他點頭。 我說，你放心不管你看得見看不見，我還是會在旁邊照顧你，我不會離開你的，放心，因我絕對會照顧你，我當你的拐杖。我就這樣跟他講，後來兩個就在客廳抱著哭。

糖尿病、高血壓，這些都是很常見中高齡族群很常見的疾病，需要長期配合醫師的藥物來做治療。然而當這些疾病發生在失智長輩身上，便容易出現藥物吃得很混亂的情形，使得疾病更難獲得控制。上面短短的這段話，美珠阿姨大概分了三次才講完，每一次都是被哽咽與眼淚打斷。諸如此番的情景，照顧者心裡的痛，又該向誰說？

圖片來源：美珠姐提供 美珠姐與老公合影，懷中抱著的是小孫子。

在《當最愛的人失智》一書的作者、目前任職於北榮精神科失智症研究中心的蔡佳芬醫師的診間，家屬因壓力而崩潰的情況，可說是屢見不鮮。目前失智症的病程平均約是6－9年，然而隨著人口平均壽命的延長，在臨床上，醫師亦感覺到病程延長的情況。以這樣動輒十幾、甚至二十幾年的照護時間，照護者的壓力沒有宣洩管道而出現心理疾病的情況也並不罕見。

「當你看一個失智症的病人，常常最後變成全家人都在看。」蔡醫師的說法並不誇張，失智症影響的除了患者本身，照顧者也可能因壓力過大而出現身心相關的症狀，不論是身體莫名疼痛、常常莫名的想哭、晚上睡不著覺，甚至發展出憂鬱症，都是經常出現在精神科診間的情景。

要照顧人，別忘了先照顧好自己

照顧好別人的先決條件，是自己絕不能先倒下。為了不讓負面的情緒佔據自己太久，美珠阿姨的心裡自有其堅韌的一面。為了認識失智症，她參加了失智症協會所舉辦的各種課程，也加入家屬的互助家庭，找到傾訴的朋友，獲得些微的喘息空間。 在那裡，你可以帶著家裡的失智長輩參加，有人煮飯讓大家一起吃，還有卡拉OK室，讓輕度失智症患者可以唱歌或打麻將，同時接收一些感官上的刺激。而在大家一起互相幫忙下，家屬也可以獲得短暫的休息，不用再單打獨鬥。

除了來自民間協會與相關機構的幫助，有沒有嘗試過向政府求助、申請相關補助呢？

對於我的問題，美珠阿姨顯得有些無奈。除了照服員，其他項目大多是申請不出來，又或者是因為每年的審核程序繁雜而打退堂鼓。就連照服員的申請，也曾經遇過人數不足的窘境，「我那時候想說最長可以申請8個小時，我剛好也要出去這麼久的時間，所以想要申請8個小時，他們就說沒有辦法，他們服務員不夠，所以他們沒有辦法一個人來給你服務8個小時。」

至於照服員為何人數不足，那又是另一個可以討論的問題了。

美珠阿姨的先生，在2017的時候離開人世，美珠阿姨在採訪的當時正在上一系列失智症協會所舉辦的助裡課程，希望未來有機會成為互助家庭裡幫忙的人手，「我老公現在已經走了，解脫了。我們那些姊妹現在都還在抗戰，而且他們又比我們更嚴重，這個都是有苦說不出來，只有我們自己才了解，他們也是痛在心上。好在有姊妹大家嘻嘻哈哈的，雖說是以苦作樂，其實是痛在心上。這些也是短暫的，回到家裡離開了互助家庭，還是要面對。」

類似美珠阿姨照顧十幾年以上的例子比比皆是，也有的家屬照顧時程拉長到了二十年以上，人的一生又可以有幾個二十年？這樣的情況不會是個案，而相關機構與政府是否已經準備好，政策與措施能給予照顧者實際幫助亦或淪為紙上談兵，將影響家屬們是否能於這場席捲全球的失智海嘯中，找到救命的浮板。

特別感謝：台北榮總精神科失智症研究中心蔡佳芬主治醫師接受採訪暨諮詢；社團法人台灣失智症協會及美珠姐接受採訪；伊佳奇先生接受採訪；聖若瑟失智老人養護中心接受參訪，並安排兩位親切的照服員阿姨接受訪問。

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核稿編輯：楊之瑜