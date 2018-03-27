【圖表】一名失智患者的照護成本高達千萬，我們準備好了嗎？

文字：朱家儀、林奕甫｜圖表：林奕甫

你也許常常聽見「失智症」這個名詞，但你真的了解這項疾病嗎？目前台灣有多少人正與這樣的疾病奮戰，我們為什麼應該重視？當失智症踏入家中，對病人本身、周圍的家人，甚至整個社會帶來的影響及需要付出的成本，你又了解多少？

失智症其實並不是單一疾病，而是一群疾病的統稱。在臨床上，失智症可分為幾個大類，包括退化性失智症（50~60％）、血管性失智症（10~20％）、混和性（10％）與其他類型的失智症（10~20％）。而在最大宗的退化性失智症當中，又以阿茲海默症（Alzheimer’s disease）最為常見。

針對不同類型的失智症，其發生的原因、診斷工具及治療方式也有所不同。以阿茲海默症為例，目前普遍認為疾病的發生與患者大腦中β－類澱粉蛋白及Tau蛋白的沉積有關。當疑似出現症狀的患者來到診間，醫師通常會安排一系列的腦部影像學檢查及神經心理測驗，以了解病人的腦力、認知功能是否出現缺損。

說到看醫生，你回答得出來失智症患者應該要掛哪一個科別嗎？根據《當最愛的人失智》書中北榮精神科醫師蔡佳芬所述，目前台灣對於失智症的診斷及藥物治療，主要是由精神科及神經內科的專科醫師來擔當；除此之外，部分醫院陸續設立了專門診治失智症的「記憶門診」。

雖然在現階段，像阿茲海默症類型的失智症並無可根治的藥物或治療方法，但是提早就醫仍有機會延遲疾病的病程及發展。想要提早就醫，民眾對於疾病的樣貌及症狀必須保有一定的敏感度，然而失智症的早期徵兆，卻容易與正常的老化現象搞混。除了上網搜尋失智症十大警訊，有關失智症常見症狀與正常老化現象的比較，可參考下表：

台灣失智症人口有多少？

而台灣人口中，到底有多少比例的失智症患者呢？比較早期的調查顯示，台灣65歲以上人口罹患失智症比例（盛行率），在0.6％到4.4％之間，這些結果來自不同調查與研究，會有這麼大的結果差異，主要是因為各調查的研究方法不同。

而衛福部在2011-2103年時，委託台灣失智症協會，調查全國失智症的盛行率。調查結果顯示2013年時，台灣65歲以上失智症的比例是8.04％，以2013年時的總人口數推估，大約有20萬9,038人罹患失智症。

而罹患失智症的比例，隨著年齡上升，盛行率越高。65~69歲失智症的盛行率為3.40％，而85歲以上的盛行率則提高到二成以上，90歲以上則超過三成。

失智症協會也依上述調查的失智症比例，持續推估每年台灣65歲以上的失智症人口。最新的資料是推估2017年7月時，65歲以上的失智症人口已增加至25萬3,511人。

各縣市失智症人數差異

失智症經過醫師確診之後，不論病程程度，都可以申請身心障礙，領取身心障礙手冊。從各縣市2012－2016年領取身心身心障礙手冊的資料來看，因為失智症而領取手冊的人，在2012年時總共有3萬9,441人，到了2016年，領取人數增加到4萬9,104人。

人口數越多的縣市，領取手冊的失智症人數越多。臺北市最多，其次是新北市與高雄市。

未來失智症人口與長照2.0

依據失智症協會的推估，在未來，台灣65歲以上人口的失智症人數將持續攀升。到2021年時，預估將超過30萬人；2036年時，超過50萬人。

面對持續增加的失智症人口，長期照護的需求勢必跟著增加。目前政府所推動的長照2.0計畫中，也增加失智症在長期照護上的相關服務與補助。

長照2.0計畫將輕度失智症患者納入服務範圍，服務項目方面，以各縣市日間照顧中心為例，會提供以下幾類的服務：

日間照顧服務

居家服務

餐飲服務

交通接送服務

沐浴服務

臨時住宿服務

其他長照相關服務

上述的服務，只有領取身心身心障礙手冊的人，才能夠申請使用政府的補助與服務。

只是現在所有政府的長照機構，大約可服務7,000位失智症患者，跟有領取手冊的4萬9,104人，與失智症推估的25萬失智症人口相比，仍然相當不足。

喘息服務與支持團體

然而，這些長照服務不只對失智症患者有幫助，對於失智症的照顧者也有所助益，例如臨時住宿服務。由於失智症病程成達10年以上，對於照顧的家屬而言，不論是體力或精神，在長期的照顧下，很容易累積巨大的壓力，甚至導致照顧者罹患身心方面的疾病。

另外，由於長期照護失智症患者，需要陪伴在身旁，導致照顧者可能失去與外界社交互動的機會，進而產生社交困難的問題。這也會加重照顧者的身心健康問題。

這時候長照服務中的日照中心與臨時住宿服務，就可以讓照顧者獲得喘息的時間與空間，讓照顧者恢復元氣，所以臨時住宿服務也被稱為喘息服務。

喘息服務在長照2.0計畫中，依病程差異，有不同的補助：

輕度失智症，每年補助14天、

中度失智症，每年補助14天、

重度失智症，每年補助21天、

每天補助金額上限1,200元、

一年補助2次交通費，每次2,000元、

低收入戶能有更高的補助。

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除了政府長照計畫提供的喘息服務外，社會上也有團體提供類似互助家庭與家庭支持的服務，讓照顧者能有喘息的空間，例如：失智者照顧協會等。這樣的家屬支持團體，可幫助照顧者獲得以下的心靈支持與幫助：

希望的灌注：看到其他成員的成功經驗，可幫助重燃起自己的希望。

知識訊息的傳授：團體中會分享新的知識、資訊與建議，增加對疾病的瞭解，縮短對疾病的否認期。

利他性：在團體中分享自己的經驗，而能幫助他人，可以提昇自己的價值感。

情緒宣洩：團體內成員有共同經驗，在團體中宣洩積壓以久的怨言與壓力，不只有人聆聽，甚至可以得到回饋。

團體凝聚力：有凝聚力的團體，可以讓成員有被接受與歸屬感。

發展社交技巧：藉由大家的分享，讓照顧者學會與失智症患者的社交技巧。

存在因素：團體間成員的互動，能相互提醒自己的存在，對患者與家庭的重要性。減低照顧者可能輕生的想法。

照護失智症的財務負擔

除了政府可能的補助之外， 大多數照顧的費用，還是由家屬們負擔。由於失智症病程時間長，所以累加起來的花費也相當驚人。照顧失智症患者的費用，可以區分成三大類，一是每月固定消耗品，包含紙尿布、鼻胃管、營養補充品等等；二是醫療照護，包含每月醫藥費、照護費，還有醫療準金等等；三是永久性花費，例如環境改造費用與輔具添購費用等等。

根據《別讓記憶說再見》書中，以12年的病程估算，每月固定消耗品與醫療照護費用，大約需要花費1,392萬元。另外，還需要加上環境改造與輔具等等花費。

所以，若確認家人有罹患失智症，應該儘早針對相關事務，規劃未來的財務收入支出，以及詢求相關補助。

特別感謝：台北榮總精神科失智症研究中心蔡佳芬主治醫師接受採訪暨諮詢；社團法人台灣失智症協會及美珠姐接受採訪；伊佳奇先生接受採訪；聖若瑟失智老人養護中心接受參訪，並安排兩位親切的照服員阿姨接受訪問。

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參考資料：

失智症協會

身心障礙者人數資料，衛福部統計處

失智症與精神健康（衛生福利部心理衛生專輯）

〈台灣失智症的流行病學〉，劉景寬等人，應用心理研究期刊，2000年

〈失智症家屬支持團體成效初探〉，湯麗玉等人，應用心理研究期刊，2000年

《當最愛的人失智》，蔡佳芬，寶瓶出版

《別讓記憶說再見》，伊佳奇，天下雜誌出版

《失智症照顧案調查意見》，監察院

《失智症(含輕度認知功能障礙【mild cognitive impairment, MCI】)流行病學調查及失智症照護研究計畫》，衛生福利部 102 年度委託科技研究計畫

核稿編輯：楊之瑜